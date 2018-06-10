Chị em thường cho rằng khi phát hiện chồng ngoại tình thì đánh ghen nhân tình của chồng sẽ làm cho chúng ta hả hê, hả dạ? Nhưng thực tế lại không phải vậy…

Hiện nay dường như việc đánh ghen, vạch mặt nhân tình của chồng cho bàn dân thiên hạ xem đang trở thành một “trào lưu”. Khi mà hàng ngày chúng ta dễ dàng phát hiện thấy một câu chuyện đánh ghen, lột đồ hay những video, clip về việc đánh ghen hội đồng. Sau mỗi lần đánh ghen như vậy thử hỏi phụ nữ được gì? Chắc chắn đàn bà đánh ghen sẽ cảm thấy hả dạ, mãn nguyện và “thỏa mãn” được những cơn tức, sự ấm ức trong lòng bấy lâu. Bởi đơn giản nhìn thấy tình địch chắp tay van xin, sợ hãi, khóc lóc và bị tra tấn về tinh thần, bị lột đồ, làm trò cười cho thiên hạ,… sẽ khiến đàn bà cảm thấy rất đáng cho những kẻ “giật chồng của người khác”. Phải thừa nhận rằng ngay lúc đánh ghen ấy, nhìn nhân tình của chồng thảm hại như vậy thì chắc chắn những người đàn bà trong cuộc sẽ hả hê, vui sướng lắm. Thế nhưng sau đó thì sao?

Sau mỗi lần đánh ghen như vậy thử hỏi phụ nữ được gì? - Ảnh minh họa: Internet Liệu sau khi đánh ghen xong đàn bà có cảm thấy lương tâm cắn rứt, cảm thấy những việc làm của mình có quá đáng hay không? Cùng là phụ nữ với nhau, cùng chịu những thiệt thòi, những ấm ức nhưng rồi lại lôi nhau ra bàn dân thiên hạ để cào cấu cắn xé thử hỏi ai sẽ là người tổn thương? Bạn sẽ nghĩ dư luận sẽ chỉ trích người phụ nữ đang cặp kè với chồng bạn ư? Nhưng tôi nghĩ họ chỉ trích người phụ nữ ấy thì ít nhưng họ chỉ trích bạn thì nhiều? Bởi có chồng mà không biết giữ còn đi đánh ghen, làm ầm ĩ nơi dân cư, hay vạch áo cho người xem lưng– đây là ý nghĩ của rất nhiều người khi chứng kiến những màn đánh ghen. Liệu bạn có thể vui vẻ và hạnh phúc được không sau khi màn đánh ghen của mình đã “thành công” như mong đợi. Khi bạn bêu xấu người đàn bà kia thử hỏi bạn sẽ nhận được những gì? Mọi người xung quanh cũng sẽ biết đến bạn, rồi những người thân cũng sẽ biết chuyện. Họ sẽ biết gia đình bạn chẳng còn hạnh phúc nữa; cuộc sống của bạn cũng sẽ chẳng được yên ổn trước sự xoi mói của dư luận, của hàng xóm láng giềng. Rồi con cái của bạn sẽ ra sao khi cuộc sống đang yên bình bỗng nhiên bị xáo trộn? Bạn bè của con cái bạn sẽ nghĩ gì về việc đánh ghen của bạn, về gia đình bạn?

Bạn bè của con cái bạn sẽ nghĩ gì về việc đánh ghen của bạn, về gia đình bạn? - Ảnh minh họa: Internet Những người thân, những đồng nghiệp sẽ đánh giá ra sao về con người bạn? Hay công việc của chồng bạn có bị ảnh hưởng, bị xáo trộn hay không? Hình ảnh của bạn và chồng trong mắt mọi người chắc chắn sẽ không còn tốt như trước nữa. Hơn nữa đánh ghen người phụ nữ khác nhiều khi lại vướng tới kiện cáo không hay, thế thì lúc đó bạn từ gây rắc rối cho mình? Tất cả những hậu quả của việc đánh ghen nhân tình của chồng là rất lớn. Có thể nhân tình của chồng chỉ tổn thương lúc đó nhưng những tổn thương, những hậu quả mà bạn, chồng bạn, con cái bạn phải gánh chịu thì không đếm xuể. Còn với bạn những tổn thương, những nỗi đau có thể sẽ là mãi mãi không xóa nhòa được. Tất cả những hậu quả của việc đánh ghen nhân tình của chồng là rất lớn - Ảnh minh họa: Internet Thế nên hãy là người phụ nữ thông minh và cư xử một cách văn minh, văn hóa để cho chồng nể sợ, tình địch tự biết rút lui một cách nhẹ nhàng, êm ấm. Làm được như vậy bạn sẽ thấy chẳng cần đánh ghen ầm ĩ mà vẫn giúp chồng trở về đúng quỹ đạo, giữ gìn hạnh phúc gia đình trong mắt mọi người.

Phụ nữ có lấy đúng người hay không, chỉ cần xem 4 biểu hiện này của chồng Cuộc đời người phụ nữ, lấy được người chồng tốt thì hạnh phúc sung sướng cả đời, vớ phải người chồng không ra gì thì khổ đau nhận hết. Bạn hiện nay đang ở trong tình trạng nào?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ba-danh-ghen-lam-dau-nhan-tinh-it-ton-thuong-minh-gap-boi-286082.html