Đàn ông sẽ dễ dàng thành đạt khi duy trì thói quen hôn vợ trước khi đi làm

Tư vấn hôn nhân 01/09/2018 05:30

"Tại sao phải hôn vợ trước khi đi làm? Như thế thật xấu hổ!" Ai mà nghĩ như thế thì mới thật là đáng tiếc!

Ở các nước phương Tây, văn hoá chào hỏi bằng nụ hôn phớt trên má giữa những người thân quen không có gì là xa lạ. Và việc các cặp vợ chồng chào tạm biệt nhau bằng nụ hôn mỗi sáng ra khỏi nhà và mỗi buổi chiều trở về là điều thường thấy. Ngay cả một số nước châu Á như Ấn Độ cũng có những văn hoá chào hỏi giữa vợ và chồng bằng những nụ hôn thân thiết trên trán, má hoặc môi. Vậy tại sao phải hôn vợ trước khi đi làm? Lí do là, một nụ hôn - dù ngắn nhất cũng vài giây - có rất nhiều ý nghĩa:

Hôn vợ trước khi đi làm
Hôn vợ trước khi đi làm - Ảnh minh họa: Internet

Về mặt tình cảm

Nụ hôn giúp cho trái tim hai người xích lại gần nhau hơn, khiến cho tình yêu thăng hoa, xoá đi mọi ưu phiền hay hiểu lầm, xích mích giữa vợ và chồng. Theo nhiều chuyên gia tâm lý học, việc người chồng hôn vợ mỗi sáng là một trong những điều hữu ích giúp giữ gìn mối liên kết lãng mạn giữa vợ và chồng. Lí do là bởi thông qua nụ hôn, người vợ và người chồng sẽ phần nào nắm bắt được tâm tư tình cảm của đối phương cũng như thông tin tới đối phương những tâm tư tình cảm của mình. Từ đó, cả hai sẽ có những sự thấu hiểu nhau hơn về tâm hồn, tăng khả năng đồng cảm và giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Về mặt sức khoẻ

Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, việc hôn nhau sẽ kích thích các tế bào thần kinh cũng như các bó cơ trên mặt, tạo ra những hiệu quả tích cực cho quá trình thư giãn cơ thể, giảm stress. Ngoài ra, theo những nghiên cứu chưa chính thức, việc một người đàn ông chăm chỉ hôn vợ trước khi đi làm có khả năng sẽ sống thọ hơn những người khác tới vài năm. Dù chưa một nghiên cứu chính thức nào thực sự chỉ ra tác động của nụ hôn tới tuổi thọ con người nhưng trên thực tế, những tác động tích cực của nụ hôn tới việc giảm stress là hoàn toàn chính xác.

Hôn vợ mỗi sáng tốt cho sức khỏe -
Hôn vợ mỗi sáng tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Về mặt tâm linh

Nhiều người tin rằng, việc đàn ông chăm chỉ thực hiện nguyên tắc hôn vợ trước khi đi làm sẽ giúp cho sự nghiệp thăng hoa nhanh chóng và bền vững. Tại sao ư? Bởi sau mỗi nụ hôn với vợ, người đàn ông sẽ có thêm nhiều tự tin và động lực hơn nữa để phấn đấu trong công việc. Điều đó như một liều thuốc thần kỳ, vừa giúp người chồng giảm stress trong công việc, từ đó tăng hiệu quả làm việc, vừa là bùa may mắn giúp người chồng thuận lợi vượt qua khó khăn. Tất cả những điều đó cộng lại sẽ tạo ra sự nghiệp thành công cho người chồng, "tiền vào như nước", "thuận buồm xuôi gió".

Việc hôn vợ trước khi đi làm không phải điều gì to tát, khó khăn. Trong khi đó, lợi ích của những nụ hôn này lại vô cùng thiết thực. Trước tiên chưa bàn đến chuyện liệu có thực sự giúp người chồng sống thọ hơn, sự nghiệp phát triển ổn định hơn hay không. Nhưng về cơ bản, ý nghĩa của nụ hôn tới đời sống tình cảm vợ chồng là vô cùng thực tiễn.  Mỗi người phụ nữ đều có tế bào lãng mạn trong tâm hồn. Dù có nói thành lời hay không nói thành lời, thì họ đều mong muốn nhận được sự quan tâm, những cử chỉ lãng mạn từ người chồng. Bởi đó là những điều thực tế nhất giúp họ thấy được tình yêu của đối phương với mình, ngoại trừ những lời nói sáo rỗng mà nhiều người đàn ông còn chẳng nói được.

Hôn vợ trước khi đi làm là thói quen tốt
Hôn vợ trước khi đi làm là thói quen tốt - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, để cuộc sống vợ chồng thêm phần khăng khít, mỗi người chồng nên mạnh dạn ôm hôn vợ mình mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà. Hãy bỏ qua hết những rào cản tâm lý, bứt phá khỏi những ngượng ngùng không đáng có giữa vợ và chồng để làm những điều có ích cho hạnh phúc gia đình, dù đó là những điều rất nhỏ như hôn vợ mỗi buổi sáng. Không nên lạc hậu, cứng nhắc quá lâu mà bỏ qua những điều tốt đẹp nhất!

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