Vợ chồng trẻ nên quan hệ bao nhiêu lần một tuần là tốt?

Vợ chồng trẻ nên biết chuyện ấy và sức khỏe có mối quan hệ với nhau. Vì thế số lần quan hệ trong tuần sẽ có tác động đến vấn đề sức khỏe của các cặp vợ chồng. Vì vậy chúng ta có thể khám phá bí mật về mối quan hệ này ngay dưới đây.

- Trong 1 tuần các cặp vợ chồng thực hiện "yêu" 4 lần, làn da sẽ được cải thiện và chăm sóc tốt hơn.

- Muốn tốt cho công việc hãy thực hiện quan hệ 5 lần/tuần.

- Nếu "chuyện yêu" nhà bạn có thể đạt 6 lần/tuần sẽ rất tốt cho não bộ.

- Với chuyện yêu 7 lần/tuần thì sao? Chắc chắn rồi tâm trạng của bạn sẽ được cải thiện và luôn cảm thấy sự thoải mái, dễ chịu.

Như vậy có thể thấy dù quan hệ nhiều hay ít đều mang đến những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe cũng như bản thân mỗi cặp vợ chồng. Tuy nhiên đối với vợ chồng trẻ 1 tuần nên quan hệ mấy lần?

Số lần quan hệ tốt cho cặp vợ chồng trẻ trong một tuần

Những cặp vợ chồng trẻ đa phần đều có sức khỏe tốt nên nhu cầu tình dục thường khá cao. Thế nhưng sẽ không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi vợ chồng trẻ 1 tuần nên quan hệ bao nhiêu lần? Bởi số lần quan hệ của mỗi cặp vợ chồng là không giống nhau, điều đó sẽ chịu tác động bởi rất nhiều yếu tố. Những yếu tố đó có thể kể đến như tình cảm vợ chồng, vấn đề sức khỏe, tâm lý, nhu cầu, công việc và con cái. Tuy nhiên chúng ta có thể phân chia số lần quan hệ vợ chồng trong 1 tuần theo thời gian qua các mốc như sau:

Con số lý tưởng cho quan hệ của các cặp vợ chồng mỗi tuần - Ảnh minh họa: Internet

1. Các cặp vợ chồng mới kết hôn

Trong thời gian đầu của hôn nhân, khi các cặp vợ chồng vẫn đang trong hơi men của tình ái, đang trải nghiệm cuộc sống vợ chồng son nhàn rỗi, chưa vướng bận con cái gì nên họ khá quấn quýt nhau. Bởi thế những cặp vợ chồng này có thể quan hệ 1 ngày 1 lần là điều hết sức bình thường.

2. Các cặp vợ chồng đã kết hôn được vài năm

Theo thời gian khi đã kết hôn được vài năm các cặp vợ chồng phải lao vào vòng xoáy của cơm áo gạo tiền, con cái cùng nhiều mối bận tâm khác. Lúc này "chuyện yêu" của các cặp vợ chồng bắt đầu nhàm chán nên số lần yêu sẽ giảm đi. Tuy nhiên nếu muốn đảm bảo tốt nhất cho vấn đề sức khỏe, tâm sinh lý thì con số quan hệ lý tưởng nên là 3-4 lần/tuần trong giai đoạn này.

Vợ chồng nên yêu nhau bao nhiêu lần trên tuần là đủ? - Ảnh minh họa: Internet

3. Các cặp vợ chồng đã kết hôn lâu

Theo thời gian và tuổi tác thì các cặp vợ chồng kết hôn lâu thường là trên 10 năm. Khi đó "chuyện yêu" của họ đã có sự thay đổi rõ rệt. Lúc này do công việc bận rộn, sức khỏe không cho phép nên nhiều cặp vợ chồng chỉ "yêu" 1 lần trên tuần. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là các cặp vợ chồng quan hệ ít là không hạnh phúc.

Như vậy có thể thấy rằng không có một con số cụ thể nào để biết được vợ chồng trẻ 1 tuần nên quan hệ bao nhiêu lần. Điều quan trọng là dù quan hệ với tần suất nhiều hay ít nhưng miễn sao các cặp đôi vẫn giữ trọn vẹn được hạnh phúc gia đình là điều lý tưởng nhất. Vì vậy đừng gượng ép bản thân "yêu" nếu như không muốn mà thay vào đó hãy làm sao để mỗi cuộc yêu là những rung cảm thú vị nhằm giúp các cặp vợ chồng ngày càng gắn kết hơn nữa.