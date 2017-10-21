Muốn chuyện yêu nồng nàn và chồng càng mê mẩn, vợ phải nhớ bí quyết này

Chuyện vợ chồng 21/10/2017 07:43

Để chồng yêu và mãi say đắm không hề quá khó khăn. Chị em hoàn toàn có thể làm được điều này nếu nằm lòng những bí quyết sau đây.

Đàn ông làm chủ cuộc yêu, nhưng phụ nữ mới là người giữ lửa cuộc yêu

Phụ nữ thường nghĩ rằng, đàn ông khi quan hệ quan tâm đến vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Tuy nhiên, thực tế lại không hẳn như vậy. Bề ngoài của người phụ nữ không phải là điều mà đàn ông để ý nhất. Điều quan trọng là người phụ nữ phải biết thay đổi, dùng ngôn ngữ cơ thể của mình để khơi gợi lên hứng thú của bạn tình. Hãy tìm hiểu những điểm lưu ý dưới đây để chàng luôn mê mẩn mỗi cuộc yêu của hai người nhé chị em.

Trước tiên, hãy đổi mới!

Đổi mới là liều thuốc kích thích vô cùng hiệu quả cho sự hứng thú của cả hai. Khi chị em chúng ta đổi mới, cánh đàn ông chắc chắn sẽ cảm thấy thú vị. Đặc biệt, nếu như bạn và chàng đã một thời gian không ngắn bỏ bê chuyện chăn gối, thì một bất ngờ, một sự thay đổi nhỏ của bạn sẽ khiến chàng phát điên lên cho mà xem.

Chẳng cần phải quá cầu kì khi nghĩ đến sự thay đổi. Hãy đơn giản bằng cách thay đổi tư thế, địa điểm “yêu”. Hoặc chuyển từ bị động sang chủ động tấn công cũng là một cách khiến chàng bất ngờ.

Muốn chuyện yêu nồng nàn và chồng càng mê mẩn, vợ phải nhớ bí quyết này - Ảnh 1
Trước tiên, hãy đổi mới! - Ảnh minh họa: Internet

Thứ hai, thả lỏng bản thân, sử dụng ngôn ngữ cơ thể một cách hữu dụng nhất

Đừng gồng mình lên khi hai người làm chuyện ấy, mà hãy thả lỏng cơ thể. Làm như vậy, chị em vừa thoải mái, mà cánh mày râu cũng không hiểu lầm rằng chị em đang khó chịu và không hào hứng. Thả lỏng bản thân sẽ là thông điệp mà phụ nữ gửi tới đàn ông về việc an tâm tin tưởng giao phó bản thân. Đàn ông họ thích làm chủ, thích được phụ nữ dựa vào. Do đó, một hành động nhỏ trong cuộc yêu thôi nhưng sẽ có tác dụng khá lớn đấy phụ nữ ơi.

Thứ ba, sử dụng ánh mắt một cách có hồn nhất

Nam giới rất tinh tế, cũng rất để ý những chi tiết nhỏ như ánh mắt, cử chỉ lơ đãng của bạn tình. Họ sẽ không thích ánh mắt vô hồn của bạn đâu, cũng sẽ không muốn khi làm tình với họ mà bạn không chịu nhìn họ. Hãy nhìn họ bằng ánh mắt âu yếm, tình tứ, hãy khích lệ họ để họ toàn tâm toàn ý phát điên vì bạn.

Muốn chuyện yêu nồng nàn và chồng càng mê mẩn, vợ phải nhớ bí quyết này - Ảnh 2
Nam giới rất tinh tế, cũng rất để ý những chi tiết nhỏ như ánh mắt, cử chỉ lơ đãng của bạn tình - Ảnh minh họa: Internet

Thứ tư, điều tiết hơi thở của bạn thật dụ hoặc

Thông thường, trong cuộc yêu, cả nam giới và phụ nữ đêu có xu hướng thở mạnh, gấp hơn. Thông qua nhịp độ thở mà người ta biết được đối phương có đang cảm thấy sảng khoái hay không. Đàn ông rất chú ý tới hơi thở của bạn tình, bởi nó cho họ biết họ có đang làm bạn tình thỏa mãn hay không. Do đó, chị em phụ nữ hãy điều tiết hơi thở của mình sao cho quyến rũ nhất, thể hiện sự thỏa mãn của mình cho cánh đàn ông biết công sức của họ như thế nào nhé.

Thứ năm, sử dụng nội y  nóng bỏng

Một bộ nội y nóng bỏng luôn là bí quyết thành công của màn dạo đầu. Hãy chuẩn bị một bộ nội y thật nóng bỏng, phô bày vẻ đẹp trời cho của mình một cách tinh tế nhất. Không phải cứ cởi hết, hở hết mới dụ hoặc được chàng đâu. Nửa kín nửa hở sẽ càng khiến chàng không thể rời mắt khỏi bạn đấy.

Không khó để giữ lửa cuộc yêu, chỉ cần chị em phụ nữ tinh tế một chút, biết đổi mới chính mình thì việc chàng mê mẩn với chuyện yêu sẽ là điều đơn giản.

Là phụ nữ hãy học điều này từ gái hư để cả đời chồng không ngoại tình, thèm của lạ bao giờ

Là phụ nữ hãy học điều này từ gái hư để cả đời chồng không ngoại tình, thèm của lạ bao giờ

Là phụ nữ hãy học điều này từ gái hư để cả đời chồng không ngoại tình, thèm của lạ bao giờ - nhớ giắt lưng.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện yêu vợ chồng chuyện chăn gối

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 17 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 2 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?