Muốn chuyện yêu nồng nàn và chồng càng mê mẩn, vợ phải nhớ bí quyết này

Phụ nữ thường nghĩ rằng, đàn ông khi quan hệ quan tâm đến vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Tuy nhiên, thực tế lại không hẳn như vậy. Bề ngoài của người phụ nữ không phải là điều mà đàn ông để ý nhất. Điều quan trọng là người phụ nữ phải biết thay đổi, dùng ngôn ngữ cơ thể của mình để khơi gợi lên hứng thú của bạn tình. Hãy tìm hiểu những điểm lưu ý dưới đây để chàng luôn mê mẩn mỗi cuộc yêu của hai người nhé chị em.

Chẳng cần phải quá cầu kì khi nghĩ đến sự thay đổi. Hãy đơn giản bằng cách thay đổi tư thế, địa điểm “yêu”. Hoặc chuyển từ bị động sang chủ động tấn công cũng là một cách khiến chàng bất ngờ.

Đổi mới là liều thuốc kích thích vô cùng hiệu quả cho sự hứng thú của cả hai. Khi chị em chúng ta đổi mới, cánh đàn ông chắc chắn sẽ cảm thấy thú vị. Đặc biệt, nếu như bạn và chàng đã một thời gian không ngắn bỏ bê chuyện chăn gối , thì một bất ngờ, một sự thay đổi nhỏ của bạn sẽ khiến chàng phát điên lên cho mà xem.

Thứ hai, thả lỏng bản thân, sử dụng ngôn ngữ cơ thể một cách hữu dụng nhất

Đừng gồng mình lên khi hai người làm chuyện ấy, mà hãy thả lỏng cơ thể. Làm như vậy, chị em vừa thoải mái, mà cánh mày râu cũng không hiểu lầm rằng chị em đang khó chịu và không hào hứng. Thả lỏng bản thân sẽ là thông điệp mà phụ nữ gửi tới đàn ông về việc an tâm tin tưởng giao phó bản thân. Đàn ông họ thích làm chủ, thích được phụ nữ dựa vào. Do đó, một hành động nhỏ trong cuộc yêu thôi nhưng sẽ có tác dụng khá lớn đấy phụ nữ ơi.

Thứ ba, sử dụng ánh mắt một cách có hồn nhất

Nam giới rất tinh tế, cũng rất để ý những chi tiết nhỏ như ánh mắt, cử chỉ lơ đãng của bạn tình. Họ sẽ không thích ánh mắt vô hồn của bạn đâu, cũng sẽ không muốn khi làm tình với họ mà bạn không chịu nhìn họ. Hãy nhìn họ bằng ánh mắt âu yếm, tình tứ, hãy khích lệ họ để họ toàn tâm toàn ý phát điên vì bạn.

Thứ tư, điều tiết hơi thở của bạn thật dụ hoặc

Thông thường, trong cuộc yêu, cả nam giới và phụ nữ đêu có xu hướng thở mạnh, gấp hơn. Thông qua nhịp độ thở mà người ta biết được đối phương có đang cảm thấy sảng khoái hay không. Đàn ông rất chú ý tới hơi thở của bạn tình, bởi nó cho họ biết họ có đang làm bạn tình thỏa mãn hay không. Do đó, chị em phụ nữ hãy điều tiết hơi thở của mình sao cho quyến rũ nhất, thể hiện sự thỏa mãn của mình cho cánh đàn ông biết công sức của họ như thế nào nhé.

Thứ năm, sử dụng nội y nóng bỏng

Một bộ nội y nóng bỏng luôn là bí quyết thành công của màn dạo đầu. Hãy chuẩn bị một bộ nội y thật nóng bỏng, phô bày vẻ đẹp trời cho của mình một cách tinh tế nhất. Không phải cứ cởi hết, hở hết mới dụ hoặc được chàng đâu. Nửa kín nửa hở sẽ càng khiến chàng không thể rời mắt khỏi bạn đấy.

Không khó để giữ lửa cuộc yêu, chỉ cần chị em phụ nữ tinh tế một chút, biết đổi mới chính mình thì việc chàng mê mẩn với chuyện yêu sẽ là điều đơn giản.