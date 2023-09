Vợ chồng giận nhau không nói chuyện - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều quan điểm không đồng nhất về việc vợ chồng giận nhau không nói chuyện. Nhiều người cho rằng việc im lặng có thể sẽ giảm bớt các xung đột vũ lực hay tổn thương tâm lý khi cãi vã. Nhưng cũng có nhiều quan điểm cho rằng, việc im lặng sẽ khiến cho cả hai cảm thấy ngột ngạt khó chịu, những tổn thương tâm lý có thể sẽ nặng nề hơn so với việc cãi vã. Lý do là dù cãi vã, to tiếng với nhau nhưng hai bên vẫn có sự tương tác và có hướng để bày tỏ những bức xúc, quan điểm của mình.

Vậy khi vợ chồng giận nhau ai nên làm lành trước?

Khi vợ chồng giận nhau và sử dụng phương pháp “chiến tranh lạnh”, theo nghiên cứu, người khởi xướng những cuộc chiến như vậy thường là phụ nữ. Tâm lý của phụ nữ lúc nào cũng muốn được chồng nhường nhịn, kể cả khi cãi nhau, bất đồng quan điểm. Họ luôn muốn chồng mình giảng hòa trước. Lý do là họ muốn thông qua đó để chứng tỏ rằng chồng vẫn luôn yêu thương vợ.