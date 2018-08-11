Lợi và hại khi vợ chồng rạch ròi chuyện 'tiền ai nấy giữ'

Một trong những vấn đề quan trọng quyết định đến sự bình yên của gia đình là tài chính. Mỗi gia đình đều có nguyên tắc tài chính riêng để gìn giữ hạnh phúc. Có gia đình quy định tiền do vợ hoặc chồng giữ để đảm bảo sự quy củ. Nhưng cũng không ít cặp vợ chồng cho rằng sẽ tốt hơn nếu như tiền ai nấy giữ.

Có nhiều người cho rằng: “Đồng tiền đi liền khúc ruột”. Thực tế đồng tiền quyết định rất lớn đến chất lượng cuộc sống, đến hạnh phúc gia đình của mỗi người. Do đó, việc bạn cân nhắc làm thế nào để quản lý tiền, làm thế nào để chi tiêu và sử dụng tiền hợp lý là vấn đề không mấy dễ dàng. Lợi ích của việc vợ chồng tiền ai nấy giữ Xã hội ngày càng phát triển và có nhiều quan điểm cởi mở hơn. Người ta sẽ không quan trọng ai phải là người giữ tiền, ai kiếm tiền và ai quyết định việc chi tiêu trong gia đình. Phụ nữ cũng ngày càng khẳng định được vị trí của bản thân trong xã hội. Họ cũng làm việc, cũng lao động, cũng kiếm tiền và trở thành nguồn thu nhập chính trong gia đình. Chính vì thế, những quan niệm ai giữ tiền và tiêu tiền như thế nào cũng cần được định nghĩa lại.

Thực tế, việc vợ chồng tiền ai nấy giữ không có gì đáng chê trách hay bàn tán. Đó cũng là một cách để khẳng định sự bình đẳng giữa vợ và chồng. Khi vợ chồng tiền ai nấy giữ, họ sẽ có trách nhiệm và nghĩa vụ phải tiết kiệm và chi tiêu hợp lý những gì có được từ công sức lao động của bản thân. Vợ chồng tiền ai nấy giữ giúp cho mỗi người tự chịu trách nhiệm với những đồng tiền mình kiếm ra - Ảnh minh họa: Internet Bên cạnh đó, việc tự giữ tiền của mình sẽ làm cho mỗi người tự ý thức được vai trò, trách nhiệm chăm sóc gia đình. Trước đây, người ta luôn quan niệm, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Người đàn ông có nhiệm vụ ra ngoài kiếm tiền, còn đàn bà sẽ là người gìn giữ hạnh phúc gia đình và quản lý việc chi tiêu sao cho thật hiệu quả và chu toàn nhất. Cũng chính vì điều đó mà rất nhiều người chồng ỷ lại việc lo toan công việc gia đình cho vợ, không hiểu được những khó khăn và trách nhiệm nặng nề của người vợ. Vì thế tiền ai nấy giữ giúp cho vợ và chồng có trách nhiệm hơn, hiểu được những khó khăn khi chi tiêu cũng không kém phần vất vả khi mình kiếm ra nó.

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích thiết thực đó, việc vợ chồng tiền ai nấy giữ cũng ẩn chứa nhiều bất lợi. Tác hại của việc vợ chồng tiền ai nấy giữ Việc giữ và tiêu những đồng tiền do mình kiếm ra là điều vô cùng bình thường. Tuy nhiên, trong hôn nhân thì khác. Có nhiều công việc chung của gia đình, như con cái, sinh hoạt hàng ngày hay có những khoản cần phải chi tiêu lớn khiến cho cuộc sống gia đình có những ảnh hưởng nhất định. Tiền bạc phân tán khó có được sự nhất quán trong chi tiêu. Giữa vợ và chồng có thể có những cách chi tiêu khác nhau. Nếu không phải ai cũng có ý thức và chi tiêu hợp lý, câu chuyện lại rẽ sang hướng khác. Vợ chồng tiền ai nấy giữ có những lợi thế riêng, nhưng cũng ẩn chứa những mâu thuẫn nảy sinh. Tài chính không đồng nhất cũng dễ nảy sinh nhiều vấn đề - Ảnh minh họa: Internet Gia đình bạn có thể có những quy tắc riêng, bạn tôn trọng sự bình đẳng và muốn mọi người tự chịu trách nhiệm với gia đình và với cả những đồng tiền mình kiếm được. Tuy nhiên, cũng có những bất cập riêng khi không phải ai cũng biết cách gìn giữ sự bình yên trong gia đình. Tiền ai nấy giữ tạo nên sự phân tán chi tiêu. Sẽ có những khoản tiền bị vung tay quá trán bởi sở thích của vợ hoặc chồng. Nếu có sự đồng nhất tài chính trong gia đình, việc quản lý và chi tiêu sẽ được thực hiện khoa học, hiệu quả hơn. Vợ chồng cần có kế hoạch chi tiêu và nguyên tắc tài chính riêng trong gia đình để có được sự ổn định - Ảnh minh họa: Internet Mỗi gia đình có quy tắc và cách quản lý tài chính riêng tùy thuộc vào quan niệm và tính cách của mỗi người. Tuy nhiên, hãy tạo ra sự bình đẳng trong gia đình bằng việc mỗi người phải hiểu và tự chịu trách nhiệm với những đồng tiền mình kiếm được. Chỉ có khi đó, đồng tiền mới được tiêu đúng người đúng việc, gia đình mới có được sự ổn định, vững bền.

Tâm sự của vợ chồng U60: Hôn nhân như cuộc chiến lâu dài, phải kiên định, vững tâm mới mong trọn đời "Cuộc sống hôn nhân phải nằm gai nếm mật, càng trải qua nhiều sóng gió, hạnh phúc mới bền lâu. Tuy nhiên trong sóng gió phải vững vàng nắm chặt tay nhau, chứ đừng thấy khó mà buông", đó là chia sẻ của cặp vợ chồng U60 khi nói về hôn nhân.

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