Theo phong tục nhiều đời nay, mỗi cặp vợ chồng khi chuẩn bị tính đến chuyện cưới xin đều đi xem tuổi, xem mệnh. Có trường hợp sau khi đi xem về, do cung số không hợp nhau nên khó thành đôi. Vậy vợ chồng rơi vào cung tuyệt mệnh liệu có thể lấy nhau hay không?

Việc xem số mệnh cho hai vợ chồng trước khi kết hôn có thực sự cần thiết Số mệnh của mỗi người đều không giống nhau, nó phụ thuộc vào năm sinh, giờ sinh, từ đó xem ra các cung mệnh, ngũ hành. Việc số mệnh của hai người nam nữ khi quyết định đi đến hôn nhân có hợp nhau hay không ảnh hưởng khá lớn đến cuộc sống sau này, liên quan đến tiền tài, hạnh phúc, con cái, thậm chí là sinh lão bệnh tử. Chính vì vậy mà các bậc cha mẹ đặc biệt quan tâm đến việc xem số, xem mệnh cho con trai và con dâu, con gái và con rể nhà mình. Ngay từ khi con cái trong nhà đưa bạn trai, bạn gái về, cha mẹ hai bên đều sẽ hỏi tuổi, hỏi ngày giờ sinh để đi xem tuổi cho hai bạn trẻ. Vợ chồng rơi vào cung tuyệt mệnh có lấy nhau được không? - Ảnh minh họa: Internet Việc lựa chọn các thầy xem số cũng được các bậc cha mẹ rất quan tâm. Thầy phải là người uy tín, có kinh nghiệm về xem tướng mệnh và đã được nhiều người tin tưởng. Nếu thầy xem số sau khi xem xét các cung, các sao, các mệnh của hai bạn trẻ, thấy hợp thì gia đình hai bên mới đồng ý bàn đến chuyện cưới xin. Và có nhiều cặp vợ chồng rơi vào cung tuyệt mệnh đã gặp khó khăn rất nhiều trong việc quyết định xem có nên tiến tới với nhau nữa hay không?

Lí do mà việc xem số, xem mệnh trước khi quyết định hôn nhân là một trong những thủ tục bắt buộc, đó là theo quan niệm dân gian. Ông bà ta tin rằng nếu hai vợ chồng lấy nhau mà hợp tuổi thì cuộc sống vợ chồng sau này mới êm ấm, làm ăn mới phát đạt được. Ngoài ra, nếu để trường hợp vợ chồng rơi vào cung tuyệt mệnh nhưng vẫn cố tình đến với nhau mà không có bất kì biện pháp hóa giải nào, thì sẽ gây ra nhiều bất hạnh. Dân gian từng kiểm chứng rất nhiều trường hợp như thế: Vợ chồng thường xuyên lục đục, gia đình không hạnh phúc, tiền của làm ra không giữ được, sức khỏe hay thậm chí là tính mạng của người vợ hoặc người chồng không được viên mãn. Người ta thường nói đây là hậu quả của việc vợ khắc chồng, chồng khắc vợ hay hai vợ chồng xung khắc lẫn nhau. Có thể hóa giải vợ chồng rơi vào cung tuyệt mệnh không? - Ảnh minh họa: Internet Dưới đây là các cách xem tuổi xung dựa theo cung số Bước 1: Tiến hành xem tuổi

Xem tuổi xung dựa theo các nguyên tắc sau: + Lục xung: Tý - Ngọ, Sửu – Mùi, Dần – Thân, Mão - Dậu, Thìn - Tuất, Tỵ - Hợi. Lục xung nghĩa là sáu cặp tuổi xung khắc lẫn nhau. Các cặp nam nữ có tuổi tương đồng như trên sẽ xung khắc, thường gọi là không hợp. Ngoài ra còn có cặp Lục hại, tức là trong cặp này, con giáp này sẽ hại con giáp khác khi kết hợp với nhau: Tý hại Mùi; Sửu hại Ngọ; Dần hại Tỵ; Mão hại Thìn; Thân hại Hợi; Dần hại Tuất. Những con giáp tuổi bị hại cần chú ý khi ghép đôi với người còn lại. + Lục hợp: Tý - Sửu, Dần – Hợi, Mão - Tuất, Thìn - Dậu, Tỵ - Thân, Tỵ - Thân, Ngọ - Mùi. Lục hợp nghĩa là sáu cặp tuổi hợp nhau. Các cặp nam nữ có tuổi tương đồng như trên có kết hợp với nhau để cùng xây dựng một cuộc hôn nhân viên mãn. Xem tuổi để lựa chọn kết hôn - Ảnh minh họa: Internet + Tam hợp: Thân - Tý - Thìn, Dần - Ngọ - Tuất, Hợi - Mão - Mùi, Tỵ - Dậu - Sửu. Tam hợp nghĩa là cặp ba con giáp hợp mệnh nhau. Các cặp tuổi trong tam hợp này hoàn toàn có thể kết hợp với nhau để tạo ra những cung mệnh, vận số tốt. Bước hai: Tiến hành xem mệnh Số và mệnh của mỗi người khác nhau. Để xem tuổi người nam và tuổi người nữ có hợp hay là không hợp, thường dựa vào tuổi, mệnh và cung của các cặp đôi. Nhiều cặp có tuổi không hợp nhau, tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cặp tuổi này hoàn toàn không thể đến với nhau. Vì còn phụ thuộc vào một số yếu tố khác, đó chính là Ngũ hành. Ví dụ: + Ngũ hành tương sinh: Kim sinh Thuỷ; Thuỷ sinh Mộc; Mộc sinh Hoả; Hoả sinh Thổ; Thổ sinh Kim. + Ngũ hành tương khắc: Kim khắc Mộc; Mộc khắc Thổ; Thổ khắc Thuỷ; Thuỷ khắc Hoả; Hoả khắc Kim. Bước ba: Tiến hành xem cung Dựa vào các yếu tố trên để xem cung số cho các cặp đôi. Và việc các cặp vợ chồng rơi vào cung tuyệt mệnh nhưng vẫn có thể tiến đến hôn nhân với nhau phụ thuộc rất nhiều vào bước này. Kết hôn là chuyện cả đời người, do đó, việc xem số xem tuổi cũng ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý của những người trong cuộc. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp ích được những người quan tâm đến việc xem tuổi để kết hôn. *Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Xem tuổi vợ chồng giàu nghèo trước khi kết hôn có thật sự quan trọng? Từ xưa đến nay, chuyện xem tuổi của các cặp đôi muốn tiến tới hôn nhân là một sự kiện không thể bỏ qua. Xem tuổi vợ chồng giàu nghèo không phải để chia rẽ hay se duyên như ngày xưa các cụ vẫn làm, đó còn giúp cho vợ chồng chuẩn bị tâm lý trong hiện tại và tương lai để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

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