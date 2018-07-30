Xem tuổi vợ chồng giàu nghèo trước khi kết hôn có thật sự quan trọng?

Tâm linh - Tử vi 30/07/2018 05:30

Từ xưa đến nay, chuyện xem tuổi của các cặp đôi muốn tiến tới hôn nhân là một sự kiện không thể bỏ qua. Xem tuổi vợ chồng giàu nghèo không phải để chia rẽ hay se duyên như ngày xưa các cụ vẫn làm, đó còn giúp cho vợ chồng chuẩn bị tâm lý trong hiện tại và tương lai để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ý nghĩa của việc xem tuổi vợ chồng giàu nghèo

Khi xem bói, bạn sẽ được cho biết nhiều điều có khả năng xảy ra trong cuộc sống hôn nhân cũng như con cái sau này. Nếu hai người hợp tuổi nhau, đời sống ngày càng sung túc, ăn nên làm ra, con cái mạnh khỏe. Ngược lại, nếu như hai người kỵ tuổi, trong cuộc sống có thể xảy ra những điều không như ý.

Tuy nhiên, có phải cứ xung khắc tuổi thì mọi việc giữa 2 vợ chồng đều diễn ra ách tắc, không hanh thông? Câu trả lời là Không. Bạn có thể quan sát được việc này trong đời sống hàng ngày. Khi có nhiều gia đình vợ chồng hợp tuổi vẫn xung khắc, hục hặc với nhau như cơm bữa. Ngược lại, có những đôi kỵ tuổi, lại êm ấm hòa thuận đến khi đầu bạc răng long.

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Không phải cứ xung khắc tuổi thì mọi việc giữa 2 vợ chồng đều diễn ra ách tắc, không hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Bàn về vấn đề này, Thiền sư Pháp Hạnh cho rằng: "Trong hôn nhân, việc xem tuổi vợ chồng giàu nghèo không quan trọng bằng thái độ của chính người trong cuộc đối với cuộc sống lứa đôi. Ví dụ như, hai người đã sẵn sàng cho những trách nhiệm trong gia đình hay chưa? Vợ chồng có luôn sẵn sàng quan tâm, bao dung và che chở cho nhau hay không? Có cùng nhau phấn đấu vì mục tiêu chung hay không? Những điều đó còn quan trọng hơn cả việc xem tên, xem tuổi".

Có trường hợp, chồng nghèo mà lấy vợ giàu, tuy là vận tuổi không hợp gì cả, nhưng sau một thời gian tự biết phấn đấu mà trở thành giàu không kém nhà vợ, gia đình của ăn của để không để đâu cho hết.

Lại có trường hợp, hai vợ chồng rất hợp tuổi nhau, nhưng tính người chồng thì thoải mái xởi lởi, vợ lại nhỏ nhặt, khép kín. Lâu dần cũng vì không bỏ qua được những lỗi nhỏ cho nhau mà chia tay.

Vì vậy xem bói hay xem tuổi, mục đích chính vẫn là tham khảo. Còn số mệnh sau này như thế nào còn tùy thuộc vào thái độ, cách ứng xử và nhìn nhận của mỗi người với nhau.

Xem tuổi vợ chồng giàu nghèo trước khi kết hôn có thật sự quan trọng? - Ảnh 2
Cuộc sống sau này như thế nào còn tùy thuộc vào cách ứng xử của vợ chồng với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tham khảo cách xem tuổi cho vợ chồng theo Lục Xung Lục Hại, Lục Hợp Tam Hợp

Địa Chi theo quan niệm dân gian nước ta, gồm có: Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.

Nếu vợ chồng kết hôn mà có 2 tuổi phạm vào Lục Xung thì là tuổi xấu, tuổi xung khắc. 6 cặp tuổi Lục Xung là: Tý xung Ngọ, Sửu xung Mùi, Dần xung Thân, Mão xung Dậu, Thìn xung với Tuất và Tỵ xung với Hợi. Những cặp vợ chồng có 2 cặp tuổi này thì hay cãi cọ, không thuận hòa, con cái mâu thuẫn thường xuyên.

Ngoài ra, nếu 2 vợ chồng mang tuổi Lục Hại thì cũng không tốt. 6 cặp tuổi Lục Hại là: Tý và Mùi; Sửu và Ngọ; Dần và Tỵ; Mão và Thìn; Thân và Hợi; Dần và Tuất. Theo đó thì hai vợ chồng mang tuổi này sẽ không đem lại may mắn cho nhau, ngược lại còn hại nhau và làm cho thất bại trong chuyện làm ăn.

Về phía tuổi hợp, ta có tuổi Lục Hợp và Tam Hợp. 

Lục Hợp là: Tý Sửu, Dần Hợi, Mão Tuất, Thìn Dậu, Tỵ Thân, Ngọ Mùi. Tam Hợp ta có 3 cặp: Thân Tý Thìn, Dần Ngọ Tuất, Hợi Mão Mùi, Tỵ Dậu Sửu. Những cặp vợ chồng Lục Hợp, Tam Hợp thì vợ chồng cùng làm ăn tấn tới, nhà cửa êm ấm, thuận hòa.

Ngoài cách xem theo Thiên Can Địa Chi này, người ta còn xem theo Âm Dương Ngũ Hành, Cung Phi Bát Trạch, xem tướng số...

Xem tuổi vợ chồng giàu nghèo trước khi kết hôn có thật sự quan trọng? - Ảnh 3
Người ta còn xem tuổi vợ chồng giàu nghèo dựa vào Ngũ Hành - Ảnh minh họa: Internet

Xem bói có người tin, có người hoài nghi. Tuy nhiên, cho dù tin hay hoài nghi thì cũng không nên chỉ căn cứ theo đó để mà hành xử với nhau. Vì như trên đã nói, vợ chồng hòa hợp, cuộc sống giàu nghèo, ngoài việc hợp tuổi thì còn phải xem về cách ứng xử, nhìn nhận của mỗi cặp đôi.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

Cưới bồ về 3 ngày, đêm nào em cũng khóc, chồng xem bói thì thầy phán: '3 giờ sáng mang hương ra mộ vợ cũ ngay'

Cưới bồ về 3 ngày, đêm nào em cũng khóc, chồng xem bói thì thầy phán: '3 giờ sáng mang hương ra mộ vợ cũ ngay'

Muốn kết thúc mọi chuyện thì 3 giờ sáng dắt theo vợ mới của anh cùng 3 bó hương ra mộ vợ cũ thì sẽ rõ.

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