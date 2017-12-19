Cưới bồ về 3 ngày, đêm nào em cũng khóc, chồng xem bói thì thầy phán: '3 giờ sáng mang hương ra mộ vợ cũ ngay'

Tâm sự gia đình 19/12/2017 17:51

Muốn kết thúc mọi chuyện thì 3 giờ sáng dắt theo vợ mới của anh cùng 3 bó hương ra mộ vợ cũ thì sẽ rõ.

Hà qua đời đến nay đã được hơn 1 năm, người ta vẫn thấy Kiên lẻ bóng một mình trong căn nhà 3 tầng lạnh lẽo. Có người nói Kiên chung tình với vợ nên chưa đi thêm bước nữa, ấy thế nhưng có một sự thật là đúng giỗ 49 ngày của vợ thì Kiên đã có bồ. Và cô bồ của Kiên không ai khác chính là bạn thân của Hà, ngày vợ mất Kiên cũng muốn chết theo vì quá đau khổ. Cũng may là có Ly ( tên cô bồ ) ở bên cạnh an ủi chăm sóc.

Ly vốn có tình cảm với chồng của bạn đã lâu nên khi Hà chết thì cô ta nhân cơ hội để chiếm lấy tình cảm của Kiên. Đêm nào Ly cũng qua nhà Kiên nấu nướng rồi thậm chí đòi ngủ luôn với Kiên.

- Em về đi, ở lại đây không tiện lắm...vợ anh mới mất, hàng xóm sẽ dị nghị.

- Có gì mà nói chứ? Chúng mình trong sáng mà, anh đang bị khủng hoảng em không an tâm để anh ở lại một mình. Hà đã mất rồi, anh nhất định phải khỏe mạnh để thay cô ấy chăm sóc cho đứa con trai 3 tuổi.

Nghe lời Ly nên Kiên cố gắng vực lại tinh thần vì anh biết như vậy thì ở dưới suối vàng Hà mới an nghỉ được. Vậy nhưng cảnh "gà trống nuôi con" thì khó khăn vô cùng, lắm lúc dỗ con mãi không được Kiên đành phải gọi Ly sang. Thấy con ôm Ly ngủ mà Kiên nghĩ đến việc mình phải đi thêm bước nữa để cho con người mẹ chăm sóc. Đêm đó Kiên cầm lấy tay Ly thỏ thẻ.

Cưới bồ về 3 ngày, đêm nào em cũng khóc, chồng xem bói thì thầy phán: '3 giờ sáng mang hương ra mộ vợ cũ ngay' - Ảnh 1
Anh biết em tốt với bố con anh. Vậy nên anh muốn hỏi rằng...em có đồng ý làm vợ anh không. Ảnh: Internet

- Ly à, anh biết em tốt với bố con anh. Vậy nên anh muốn hỏi rằng...em có đồng ý làm vợ anh không. Em là bạn thân của Hà...chắc cô ấy cũng muốn em làm mẹ chăm sóc cho đứa con nhỏ của mình. Anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho em.

- Anh nói thật ư? Anh có sợ hàng xóm dị nghị khi cưới bạn của vợ không?

- Anh mặc kệ....họ không biết được em tốt như nào với bố con anh. Vậy nên họ cũng không có quyền xen vào cuộc sống của chúng ta. Sống vì miệng đời thì không bao giờ sống được mình cứ bơ đi mà sống em ạ.

Và rồi một đám cưới của Kiên và Ly diễn ra, tất nhiên đúng như Ly nghĩ thì hàng xóm lại dị nghị rằng chính Ly đã cướp chồng bạn. Dù vậy Ly cũng chẳng an tâm, mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp khi Kiên và Ly có một đêm tân hôn trọn vẹn. Vậy nhưng khi cái điều khiến Kiên bắt đầu lo lắng đó là 3 ngày sau cưới thì Ly bắt đầu cười như điên dại...cô cứ luôn miệng nói:

- Hà ơi...cậu tha cho tớ đi.

Thấy vợ mới nhắc tên vợ cũ thì Kiên lo sợ vô cùng, ngày mà Kiên cưới Ly anh đã xin phép vợ rồi không lẽ Hà lại nổi giận vì chuyện đó. Kiên quyết định đi xem bói, vừa nói xong thì thầy nhìn Kiên phán.

Cưới bồ về 3 ngày, đêm nào em cũng khóc, chồng xem bói thì thầy phán: '3 giờ sáng mang hương ra mộ vợ cũ ngay' - Ảnh 2
Kiên làm đúng như lời thầy bói dặn, và rồi khi đưa Ly ra đứng trước mộ của Hà thì Kiên vừa đốt nhang thì Ly đã quỳ xuống. Ảnh: Internet

- Muốn kết thúc mọi chuyện thì 3 giờ sáng dắt theo vợ mới của anh cùng 3 bó hương ra mộ vợ cũ thì sẽ rõ.

Ngay lập tức Kiên làm đúng như lời thầy bói dặn, và rồi khi đưa Ly ra đứng trước mộ của Hà thì Kiên vừa đốt nhang thì Ly đã quỳ xuống.

- Hà ơi...cậu sống khôn chết thiêng...cậu tha cho tớ đi. Ngày hôm đó tớ không cố tình đẩy cậu ngã xuống cầu thang đâu. Tớ sai rồi...chỉ vì tớ yêu chồng cậu quá nên mới hãm hại cậu để có được anh ấy. Xin oan hồn của cậu đừng tìm đến tớ nữa...tớ sai rồi. Lúc đó tớ biết cậu đang mang thai 2 tháng thì tớ đã không làm vậy...mẹ con cậu đừng tìm đến tớ nữa.

- Cô nói cái gì hả? Hà đang có thai 2 tháng ư?

- Đúng vậy, lúc đó vợ cũ anh đã định nói với anh nhưng do em hãi hại. Em không cố ý...em chỉ định đẩy ngã cô ta để sảy thai thôi.

- Cô...sao cô độc ác thế hả?

- Em sai rồi...anh  nói vợ anh tha cho em đi...cô ta ám ảnh em mỗi đêm...

Nghe đến đó thì Kiên chết lặng, còn Ly khóc lóc xong bó hương tắt thì cô ta cũng ngất. Đến tận lúc này thì Kiên mới biết hóa ra cái chết của vợ không phải là lên cơn đau tim mà là Ly đã hãm hại vợ mình còn giết chết đứa con trong bụng. Kiên ôm lấy mộ vợ khóc nức nở vì hối hận...giờ đây anh biết phải làm sao bây giờ...

Bố mới 35 tuổi mà con gái đã đưa ảnh bố lên bàn thờ thắp hương, ai cũng chửi bất hiếu nhưng lý do đau lòng là...

Bố mới 35 tuổi mà con gái đã đưa ảnh bố lên bàn thờ thắp hương, ai cũng chửi bất hiếu nhưng lý do đau lòng là...

"Anh về mà xem đứa con gái của anh kìa. Nó đúng là bất hiếu, mẹ nó chết nên không ai dạy bảo nó nữa rồi. Bố nó còn sống mà nó đem ảnh lên thờ. Đúng là bất hiếu!"

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Từ khóa:   vợ cũ mất độc ác

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