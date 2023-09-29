Đây là một chủ đề mà ngay cả các chuyên gia cũng không thể tự tin trả lời.

Ngày xưa, khi bệnh nặng xảy ra thì người ta vội vàng chữa trị, nhưng ngày nay, ngay cả bệnh nặng cũng thường khỏi nên người ta sẽ lo lắng không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao. Điều tương tự cũng xảy ra với bệnh nhồi máu cơ tim. Nhồi máu cơ tim là bệnh mà một phần tim bị tổn thương do tắc nghẽn động mạch vành cung cấp máu cho tim, nếu đã qua cơn nhồi máu cơ tim thì có thể quan hệ tình dục như bình thường được không? Đây là một chủ đề mà ngay cả các bác sĩ cũng không thể tự tin trả lời.

Ảnh minh họa: Internet Gần đây, một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tim mạch Dự phòng châu Âu (European Journal of Preventive Cardiology), đã điều tra những thay đổi trước và sau cơn nhồi máu cơ tim ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong như thế nào. Nghiên cứu có sự tham gia của 495 người Israel, với độ tuổi trung bình là 53, bị nhồi máu cơ tim lần đầu tiên. Sau khi kiểm tra tần suất quan hệ tình dục ngay trước và trong vòng 6 tháng sau nhồi máu cơ tim, tỷ lệ tử vong chung và nguyên nhân tử vong được theo dõi trong 22 năm.

73% bệnh nhân có quan hệ tình dục với vợ/chồng hoặc bạn tình ít nhất một lần một tuần trước khi xảy ra nhồi máu cơ tim. Sau nhồi máu cơ tim, chỉ có 60% duy trì được con số trước đó. Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, những bệnh nhân duy trì hoặc tăng tần suất quan hệ tình dục sau nhồi máu cơ tim có tỷ lệ tử vong chung thấp hơn 35% so với những bệnh nhân ngừng hoặc giảm tần suất quan hệ tình dục. Đặc biệt, tỷ lệ tử vong do các bệnh không phải tim mạch như ung thư thấp hơn 44%. Được biết, hầu hết bệnh nhân mắc bệnh nhồi máu cơ tim đều giảm tần suất quan hệ tình dục vì những lý do như sợ quan hệ tình dục có thể khiến bệnh nhồi máu cơ tim tái phát hoặc trầm cảm sau khi bị bệnh. Ngay sau khi bị nhồi máu cơ tim thì cần có sự ổn định nhất định, nhưng sau một thời gian nhất định thì không cần phải sợ hãi khi quan hệ tình dục. Đúng hơn là tình dục có ích cho tuổi thọ. Về mặt sinh lý, tình dục mang đến những tác dụng tích cực như nâng cao thể lực, ngăn chặn sự suy giảm nội tiết tố nam, giảm viêm. Ước tính rằng về mặt tâm lý, tình dục có thể làm giảm tỷ lệ tử vong bằng cách tăng hormone hạnh phúc, sự hưng phấn và vui vẻ. (Tóm tắt nghiên cứu y học của bác sĩ Lee Eun-bong)

7 điều tuyệt vời xảy ra với cơ thể khi hoạt động tình dục lành mạnh, điều thứ 3 ai cũng biết nhưng thường không để tâm đến Trong quá trình quan hệ tình dục, cơ thể chúng ta tiết rất nhiều hormone. Những hormone này làm giảm đau, giảm nguy cơ ung thư, tăng cường khả năng miễn dịch và giảm các triệu chứng mãn kinh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nen-lam-chuyen-ay-the-nao-sau-con-nhoi-mau-co-tim-620384.html