Một tình yêu bền vững nhất định phải qua 6 giai đoạn này, hai bạn đã đi được tới đâu?

Đây là giai đoạn đẹp nhất trong bất kì câu chuyện tình yêu nào. Bạn chỉ nghĩ về đối phương, đơn thuần cảm giác quý mến và trân trọng nhất dành cho một người, không nghĩ xa hơn, không đắn đo quá nhiều. Cũng bởi thế, lúc này bạn dễ dàng tha thứ cho đối phương, bỏ qua những gì chưa tốt ở họ. Đối với tình yêu trong giai đoạn này, chỉ đơn giản là thấy đúng bản chất ban đầu, là say mê và cuồng nhiệt nhất.

Đây là giai đoạn có phần căng thẳng trong tình yêu, có thể là sau khi cưới. Càng biết đối phương lâu năm, bạn càng nhận ra hình ảnh chân thật nhất của họ đằng sau thứ tình yêu màu hồng bạn từng thấy. Sẽ có những khác biệt, những điểm chưa hoàn hảo, thậm chí là khó hòa hợp. Đây là lúc bạn nên nhận ra tình yêu ban đầu dẫu có sâu đậm và cuồng nhiệt đến mấy cũng khó vượt qua được sự khác biệt của hai cá thể khác nhau. Hai con người xa lạ sống cùng nhau cần cho nhau đủ cơ hội để hòa hợp tính cách, gắn kết cuộc sống cùng nhau.

Thử thách lớn

Đây là giai đoạn tốn nhiều công sức nhất trong tình yêu. Nhiều cặp đôi quyết định đi tiếp cùng nhau hay chia tay phụ thuộc vào cách giải quyết vấn đề trong giai đoạn này.

Đây là lúc cả hai nhận ra rằng ngoài tình yêu là điểm chung, sẽ có những điểm rất khác nhau. Nhưng thay vì chối bỏ sự khác biệt, cả hai nên có sự thỏa hiệp và học cách giao tiếp với nhau. Sự khác biệt có thể tạo nên khoảng cách hay cơ hội trải nghiệm đều là do chúng ta nhìn nhận. Như nếu bạn và người ấy có đam mê khác nhau, thay vì phản đối hay không chấp nhận, sao không thử trải nghiệm cùng nhau? Đây có thể là một giai đoạn tìm hiểu sau hôn nhân cần thiết nhất.

Theo nhiều nghiên cứu, các cặp đôi thay vì không chịu cùng nhau thay đổi, hãy tìm cơ hội trải nghiệm những điều mới mẻ cùng nhau.

Sự khác biệt có thể tạo nên khoảng cách hay cơ hội trải nghiệm đều là do chúng ta nhìn nhận - Ảnh minh họa: Internet

Ổn định

Nếu có thể đi đến giai đoạn này, thì thật may mắn khi bạn và đối phương đã có thể vượt qua được sự khác biệt ở nhau. Hai bạn dần tìm được sự ổn định trong tình cảm, không còn muốn thay đổi nhau, chỉ còn sự chấp nhận nhau. Đây là ranh giới tôn trọng cần thiết để cả hai dù trải qua chuyện gì cũng đều không thể rời xa nhau.

Ràng buộc

Đây là giai đoạn bạn nhận ra rằng việc ở bên nhau không còn chỉ là muốn hay cần, mà là trách nhiệm. Hôn nhân là một cam kết có giá trị lớn nhất trong tình yêu. Sự ràng buộc này, ban đầu khi bước vào hôn nhân bạn sẽ không nhận ra, nhiều người chỉ khi thật sự chịu không được áp lực mới thấy. Nhưng thật ra, trong hôn nhân, hạnh phúc luôn đi kèm với trách nhiệm. Không còn ở bên vì yêu hay cần, mà là sẽ luôn ở bên như những người đồng hành không rời.

Dù vậy, ràng buộc trong hôn nhân cũng cần có sự riêng tư cho nhau. Cho nhau không gian riêng, hoặc cho cả hai thời gian dành cho nhau đều cần thiết trong hôn nhân. Những khoảng không này sẽ mài giũa bớt những căng thẳng ràng buộc trong hôn nhân, giúp cả hai thật sự thấy thoải mái khi bên nhau.

Một tình yêu bền vững luôn đi kèm với trách nhiệm - Ảnh minh họa: Internet

Sự gắn kết

Ở giai đoạn cuối này, tình yêu bền vững của hai người sẽ hướng ra ngoài thế giới rộng lớn kia. Cả hai sẽ có sự đồng hành đi cùng nhau đến những điều mới mẻ bên ngoài. Không còn là một mình, mà là cùng nhau, bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Thay vì chỉ có tình yêu với cảm xúc mãnh liệt lúc mới yêu, lúc này cả hai sẽ có sự gắn bó rất chặt chẽ và mạnh mẽ. Như những người bạn đồng hành, đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng phải biết nhau. Đây là giai đoạn của sự tin tưởng tuyệt đối, cùng nhau đến cùng. Và một khi đã đi đến giai đoạn hôn nhân bền vững này thì không còn bất cứ thứ gì có thể chen vào cả hai nữa.