Luôn có một kiểu đàn ông không bao giờ có thể thay đổi vì bạn

Phụ nữ yêu 20/12/2018 05:30

Đàn ông có thể nói yêu bạn, hứa hẹn hái cả sao trời tặng bạn. Nhưng luôn có một kiểu đàn ông không bao giờ có thể đổi thay vì bạn, dù bạn đã làm bao việc vì anh ta.

Bạn tôi hay kể rằng, chồng của cô ấy chẳng bao giờ chịu đi chậm lại để đợi cô ấy, vì anh ấy muốn đi thật nhanh. Anh ta cũng không khi nào chịu chờ cô ấy mỗi khi tan làm, chỉ vì anh ta được tan sở sớm hơn. Anh ta nhất định sẽ chọn món cá khi đi ăn cùng cô ấy, dù anh ta biết thừa cô ấy không thích. Anh ta chắc chắn sẽ đúng giờ về nhà khi mỏi mệt, nhưng chưa khi nào vì lời lo lắng của cô ấy mà về sớm hơn. Anh ta mỗi lần cãi nhau đều bỏ đi, vì anh ta nói cực kì khó chịu khi nhìn thấy bạn tôi khóc. Bạn từng hỏi tôi, có phải rất khó để thay đổi một người đàn ông không, dù mình có kiên nhẫn vì anh ấy thế nào?

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Bạn từng hỏi tôi, có phải rất khó để thay đổi một người đàn ông không, dù mình có kiên nhẫn vì anh ấy thế nào? - Ảnh minh họa: Internet

Rồi bạn phát hiện chồng ngoại tình, với một người phụ nữ còn chẳng trẻ đẹp hay giỏi giang bằng bạn. Bạn thấy anh ta đợi người phụ nữ kia,  từng chút thật chậm mỗi khi qua đường. Bạn thấy anh ta khi tan làm đều chạy hơn cả giờ đồng hồ để đón nhân tình. Bạn thấy anh ta cố gắng học làm cho được món ăn người phụ nữ kia thích. Bạn thấy cả dáng vẻ đau khổ của chồng mình khi bạn ghen tuông làm cô ta khóc. Bạn đau lòng nhận ra suốt 10 năm làm vợ chồng, chồng bạn cuối cùng cũng đã thay đổi, nhưng lại không phải vì bạn…

Thật ra, luôn có một kiểu đàn ông khiến phụ nữ cảm thấy chua chát và đau lòng nhất. Chính là họ không bao giờ có thể thay đổi vì người phụ nữ bên cạnh họ.  Dù rằng, bạn có dốc bao công sức, bao thanh xuân, thậm chí là tổn thương, anh ta cũng nhất định không vì bạn mà tốt hơn. Sự đợi chờ và nhẫn nhịn của bạn luôn là con số 0 trong mắt người đàn ông này.

Luôn có một kiểu đàn ông không bao giờ có thể thay đổi vì bạn - Ảnh 2
Thật ra, luôn có một kiểu đàn ông khiến phụ nữ cảm thấy chua chát và đau lòng nhất. Chính là họ không bao giờ có thể thay đổi vì người phụ nữ bên cạnh họ - Ảnh minh họa: Internet

Vì sao à? Vì anh ta yêu bạn chưa đủ. Một tình yêu đủ để đàn ông thay đổi tốt hơn với vợ mình phải là tình yêu khiến anh ta say mê và không ngại cải thiện bản thân. Một tình yêu để khi anh ta thấy nụ cười của bạn đáng giá với những nỗ lực bỏ ra. Một tình yêu chỉ cần bạn rơi nước mắt, anh ta sẵn sàng nhận hết lỗi lầm dù chẳng sai. 

Hay vì anh ta yêu bản thân nhiều hơn. Ở cái tâm thế bạn không đủ để anh ta yêu, anh ta vốn dĩ sẽ yêu bản thân nhiều hơn. Anh ta yêu cái sự tự do của mình hơn âu lo ở bạn. Anh ta yêu sự thoải mái cho chính mình, hơn là đau buồn của bạn. Anh ta yêu cả niềm vui hạnh phúc riêng mình hơn là mong muốn hy vọng của bạn. Khi ấy, tình yêu của bạn có lớn thế nào cũng không bao giờ thắng nổi tình yêu của một kẻ chỉ biết bản thân mình.

Luôn có một kiểu đàn ông không bao giờ có thể thay đổi vì bạn - Ảnh 3
Sự đợi chờ và nhẫn nhịn của bạn luôn là con số 0 trong mắt người đàn ông này - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông, tốt hay xấu đều nằm ở trái tim của anh ta. Nếu trái tim anh ta có bạn, dù có đổi da đổi thịt, anh ta cũng nguyện lòng không hối tiếc. Nhưng nếu trái tim anh ta đã không có bạn, thì dù chỉ là phải đổi thay vài bước đi chậm hơn vì bạn cũng thật khó khăn, huống hồ là yêu bạn, là chân thành bên bạn.

Thế thì, bạn có hy sinh và cố gắng bao nhiêu cũng đều vô ích. Đừng đợi chờ một người thay đổi khi bản thân họ chưa từng muốn đổi thay vì bạn. Viễn vông lắm, cũng vô vọng lắm...

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