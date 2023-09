Lời của đàn bà 40: Mong phụ nữ quý trọng 6 điều này càng sớm càng tốt

40 tuổi, tôi hiểu rằng đừng tự làm khó chính mình vì có khi mở mắt tỉnh dậy thì thời gian của bản thân cũng đã không còn

Ngày cuối của mỗi đời người đều không thể đoán trước, bạn còn ít hay nhiều thời gian cũng không thể biết. Hạnh phúc của đời người chỉ có thể tính ở hiện tại, còn hơi thở là còn được sống. Không dày vò mình với khổ đau, không cầu điều không thể, không nắm thứ không thuộc về mình. Ung dung sống một lần, thản nhiên chấp nhận mọi thứ. Phụ nữ 40 như tôi mới hiểu đời người không tính không so không phí mới là bình yên nhất.

Là đàn bà 40, tôi hiểu rằng đừng tự làm khó chính mình -nẢnh minh họa: Internet

40 tuổi, tôi biết rằng không thể cố chấp với thứ mình không thể có, vẫn là nên thuận theo tự nhiên

Đời người ắt có những thứ, những việc, hay những người mà mình không thể có được. Chỉ có thể thấy, trải qua, hay gặp một lần đã là may mắn. Nắm hay buông, bỏ hay giữ cũng là tạo hóa an bài, không thể cưỡng cầu ép buộc. Khó hay khổ mãi cũng là do mình, bỏ chấp niệm thôi vướng bận thì ắt sẽ an nhàn bình yên.

40 tuổi, tôi hiểu rằng đừng vì người khác mà đánh mất niềm vui hay bình yên của chính mình

Có những người chỉ xứng đáng ở lại bên đời mình chốc lát, họ không xứng bên mình cả đời. Vì dù họ có cố ở lại, hay ta ép họ không được rời đi thì cũng chẳng có ý nghĩa gì trong đời ta. Ta đâu cần vì họ mà đánh mất bình yên và niềm vui của chính mình. Một người đàn bà khôn ngoan sẽ hiểu một đời quá dài để sống vì người không xứng đáng, niềm vui cũng chóng hết nếu ta cứ ưu sầu vì người vô nghĩa.

Đàn bà 40 rồi sẽ hiểu hạnh phúc đều chỉ là những điều giản đơn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà 40 rồi sẽ hiểu hạnh phúc đều chỉ là những điều giản đơn

Khi trời dứt mưa, nắng ló dạng đúng lúc bạn muốn ra ngoài, khi người đến tìm bạn vừa vặn lúc bạn cần người ấy, khi những điều bé nhỏ đủ vừa khiến bạn vui hết một ngày... đó là hạnh phúc.

Khi bạn có được thứ bạn muốn, sau những cố gắng không ngừng nghỉ, khi dẫu đã từng thấy những điều tồi tệ bạn vẫn thấy được những gì đẹp đẽ nhất, khi chứng kiến sự sống ngắn ngủi và bạn vẫn có thể tỉnh dậy để sống ý nghĩa hơn, khi bạn không có được điều mình muốn nhưng vẫn hài lòng với những gì mình có… đó cũng là hạnh phúc.

Đời này, đàn bà hạnh phúc hay không cũng là do mình chọn, bình yên được hay không cũng là do mình muốn…