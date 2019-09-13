Lời của đàn bà 40: Mong phụ nữ quý trọng 6 điều này càng sớm càng tốt

Phụ nữ yêu 13/09/2019 05:27

Đàn bà 40, tháng năm qua nhanh như một giấc mơ, mà niềm vui ngắn ngủi, nỗi buồn thì quá nhiều. Nếu biết sớm quý trọng những điều này thì chắc đời tôi đã không khổ tâm…

Đàn bà 40 như tôi chỉ mong phụ nữ có thể biết trân quý những điều này sớm hơn, để không phải hối hận về sau.

40 tuổi, tôi hiểu cuộc đời này rất bao la, đừng bắt mình phải sống cho cả thế gian

Có những chuyện không cần để tâm quá nhiều. Vốn đã chịu nhiều thiệt thòi, phụ nữ nghĩ ít đi một chuyện sẽ nhẹ lòng một chuyện. Huống hồ, chuyện ở đời phần lớn cũng đã không như ý của ta. Con đường bạn đã chọn, cứ can đảm đi thẳng, đừng để ý xung quanh, đừng khiến mình phiền lòng chuyện ven đường. Điều phải khắc cốt ghi tâm là đừng bao giờ thôi cố gắng nỗ lực, thế thì chuyện gì đến cũng có thể vui vẻ chấp nhận, không hổ thẹn, không hối hận.

dan ba 40 3
Đàn bà 40 như tôi chỉ mong phụ nữ có thể biết trân quý những điều này sớm hơn, để không phải hối hận về sau - Ảnh minh họa: Internet

40 tuổi, tôi dần nhận ra cuộc sống này mỗi ngày đều tiếp diễn, vô tình lướt qua oán trách của bao người, nhất định không vì ai thay đổi lộ trình

Cuộc sống này cũng chẳng khác gì thời tiết có nắng có mưa. Mà thời tiết thì sẽ không vì ai mà đổi thay, cũng không vì lời oán trách, thở than của ai mà khác đi. Con người càng oán trách chỉ càng ướt át vất vả.

Đời người, vui vẻ cũng qua mà buồn phiền cũng hết. Vậy thì cớ sao không chọn niềm vui để sống một đời mỹ mãn nhất?

40 tuổi, tôi hiểu rằng đừng tự làm khó chính mình vì có khi mở mắt tỉnh dậy thì thời gian của bản thân cũng đã không còn

Ngày cuối của mỗi đời người đều không thể đoán trước, bạn còn ít hay nhiều thời gian cũng không thể biết. Hạnh phúc của đời người chỉ có thể tính ở hiện tại, còn hơi thở là còn được sống. Không dày vò mình với khổ đau, không cầu điều không thể, không nắm thứ không thuộc về mình. Ung dung sống một lần, thản nhiên chấp nhận mọi thứ. Phụ nữ 40 như tôi mới hiểu đời người không tính không so không phí mới là bình yên nhất.

dan ba 40 2
Là đàn bà 40, tôi hiểu rằng đừng tự làm khó chính mình -nẢnh minh họa: Internet

40 tuổi, tôi biết rằng không thể cố chấp với thứ mình không thể có, vẫn là nên thuận theo tự nhiên

Đời người ắt có những thứ, những việc, hay những người mà mình không thể có được. Chỉ có thể thấy, trải qua, hay gặp một lần đã là may mắn. Nắm hay buông, bỏ hay giữ cũng là tạo hóa an bài, không thể cưỡng cầu ép buộc. Khó hay khổ mãi cũng là do mình, bỏ chấp niệm thôi vướng bận thì ắt sẽ an nhàn bình yên.

40 tuổi, tôi hiểu rằng đừng vì người khác mà đánh mất niềm vui hay bình yên của chính mình

Có những người chỉ xứng đáng ở lại bên đời mình chốc lát, họ không xứng bên mình cả đời. Vì dù họ có cố ở lại, hay ta ép họ không được rời đi thì cũng chẳng có ý nghĩa gì trong đời ta. Ta đâu cần vì họ mà đánh mất bình yên và niềm vui của chính mình. Một người đàn bà khôn ngoan sẽ hiểu một đời quá dài để sống vì người không xứng đáng, niềm vui cũng chóng hết nếu ta cứ ưu sầu vì người vô nghĩa.

dan ba 40 1
Đàn bà 40 rồi sẽ hiểu hạnh phúc đều chỉ là những điều giản đơn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà 40 rồi sẽ hiểu hạnh phúc đều chỉ là những điều giản đơn

Khi trời dứt mưa, nắng ló dạng đúng lúc bạn muốn ra ngoài, khi người đến tìm bạn vừa vặn lúc bạn cần người ấy, khi những điều bé nhỏ đủ vừa khiến bạn vui hết một ngày... đó là hạnh phúc.

Khi bạn có được thứ bạn muốn, sau những cố gắng không ngừng nghỉ, khi dẫu đã từng thấy những điều tồi tệ bạn vẫn thấy được những gì đẹp đẽ nhất, khi chứng kiến sự sống ngắn ngủi và bạn vẫn có thể tỉnh dậy để sống ý nghĩa hơn, khi bạn không có được điều mình muốn nhưng vẫn hài lòng với những gì mình có… đó cũng là hạnh phúc.

Đời này, đàn bà hạnh phúc hay không cũng là do mình chọn, bình yên được hay không cũng là do mình muốn…

Phụ nữ 40: Những việc không thể làm và những điều không được đợi

Phụ nữ 40: Những việc không thể làm và những điều không được đợi

Phụ nữ 40, bước đi phải có lòng tin, để tâm thì phải dốc sức, thật lòng thì phải lạc quan. Giữa một thế giới nhiều phồn hoa, ồn ào, có một cái đầu lạnh mới buông được dục vọng, mới giữ được bản ngã chân chính.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ 40 đàn bà hạnh phúc đàn bà khôn

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 4 giờ 1 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 5 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này