Phụ nữ 40 và những điều phải nhớ để sống một đời rực rỡ về sau

Chúng ta học một đời quá nhiều thứ, mỗi ngày đều cố gắng, mỗi giây đều nỗ lực nhưng vẫn không tránh được những khi phải chịu thua thiệt, cam lòng chấp nhận mất mát. Cả một đời cố gắng bình tĩnh bao nhiêu thì cũng phải trải qua ít nhất một lần hối tiếc khôn nguôi.

Cuộc đời mỗi người chúng ta, nhìn thì ai cũng bận rộn, cũng có lúc mệt mỏi. Dù cả một đời vất vả ngược xuôi nhưng đến cùng vẫn có những việc ta không thể làm được. Chúng ta tích góp, tằn tiện nhưng vẫn thấy tiền bạc không bao giờ là đủ. Bao năm tháng cố gắng chịu đựng, khoan dung, nhường nhịn, thậm chí là lo sợ, nghĩ trước tính sau, nhưng dù cẩn thận thế nào vẫn có lúc bất cẩn làm mất lòng không ít người.

Phụ nữ đã 40 thì hãy hiểu đời người quá ngắn để phải để tâm quá nhiều điều không đáng. Dù là việc hay người, đã cố gắng thấu hiểu vẫn không thể được thì cũng đừng trách bản thân. Bạn có thể không là người phụ nữ hoàn hảo nhất nhưng nhất định phải sống một cuộc đời chân thành nhất. Bạn có thể không giàu có nhất, nhưng nhất định phải sống vui vẻ nhất có thể.

Phụ nữ 40 tuổi nên hiểu rằng cuộc đời này thật rộng lớn, còn bản thân dù bao tuổi vẫn thật nhỏ bé. Có những chuyện không cần phải xem nặng đến mức không thể buông bỏ, bởi bản thân sống mỗi ngày vốn đã rất khổ cực. Những chuyện không đáng thì đừng khiến mình khổ tâm. Đời người không thể như đường thẳng chẳng có khúc quanh, đi được càng nhiều càng phải chấp nhận khúc khuỷu khó khăn. Sẽ có rất nhiều chuyện khiến ta không hài lòng, có rất nhiều người muốn làm ta tổn thương. Phụ nữ hạnh phúc không cưỡng ép bản thân, điều gì không cần thiết cứ hãy ngó lơ rồi bước tiếp.

Phụ nữ 40 thì hãy hiểu đời người quá ngắn để phải để tâm quá nhiều điều không đáng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đến 40 sẽ nhận ra cuộc sống này luôn vô tình chạy qua những vất vả, khổ đau của vạn người vẫn không dừng lại. Cuộc sống luôn có một quỹ đạo như thế, chẳng vì ai dừng ai, không vì ai khoan nhượng. Bản thân ta oán trách càng nhiều thì sầu não sẽ càng nhiều. Đã đi đến tuổi này, bạn hãy hiểu sóng gió gian truân là điều đương nhiên của cuộc sống. Dù là công việc, sự nghiệp hay tình cảm đều có lúc không như bạn mong muốn. Bạn chỉ có hai lựa chọn, một là đối mặt để đi tiếp, và hai là dừng lại để mọi thứ vụt qua khỏi mặt. Dẫu sao vui cũng hết một đời, sầu bi cũng hết một đời, sao không can đảm vui để trọn một kiếp?

Phụ nữ khi 40 đừng vì người mình không thích mà đánh mất niềm vui. Đừng vì người ghé qua đời bạn một chốc mà mãi không quên. Đừng vì điều bản thân không có được mà khổ tâm triền miên. Đến 40, hãy mua bình yên bằng thỏa mãn, bằng hài lòng. Năm tháng sau này, mọi thứ đều sẽ không còn quan trọng bằng cảm giác ung dung tự tại.

Phụ nữ một khi 40 hãy hiểu những gì mình không thể có cũng không nhất thiết phải mong muốn đến cùng. Dù là chuyện tình cảm, công việc hay cuộc sống, đã cố gắng đến cùng thì hãy để chúng tự nhiên diễn ra. Nếu mệt mỏi, đừng ngại cho mình một khoảng lặng, để nghỉ ngơi, để tận hưởng, để im lặng. Nếu rã rời rồi thì đừng quá cố chấp, có những chuyện con người vẫn là nên buông bỏ thì mới có thể hạnh phúc.

Phụ nữ 40 hãy hiểu rằng đừng làm khổ chính mình vì mấy chục năm sau cũng thật ngắn ngủi - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ bước vào 40 hãy hiểu rằng đừng làm khổ chính mình vì mấy chục năm sau cũng thật ngắn ngủi. Thậm chí, bạn còn không biết chính xác mình còn bao ngày để sống, để nhìn ngắm cuộc đời của chính mình. Bởi thế, đừng ôm oán trách vào người, đừng chỉ trách bản thân. Hãy luôn chừa cho mình một lối đi đủ an yên, đủ lạc quan. Không so đo tính toán, chừa lại cho mình dù là chút ít chân thành, thật tâm. Không vọng cao hào quang của người khác, chỗ đứng của mình mới là nơi vững chắc nhất. Không so sánh với cuộc đời của bất cứ ai, sống cho chính mình đã là một điều đáng để biết ơn.

Phụ nữ 40, đã đi gần một nửa chặng đời cuộc đời. Đừng sợ chia ly chết chóc, bởi từng chút ít thời gian bạn còn có trong tay vẫn đáng để bạn can đảm sống vì những gì mình muốn. Đừng sợ tuổi già đến nay mai, bởi bạn dù bao nhiêu tuổi vẫn có thể sống thật ý nghĩa. Đừng ngại những năm tháng còn lại ít ỏi để tận hưởng, vì còn giữ được hơi thở, bạn sẽ còn có nhiều hơn những thứ tốt đẹp.

Khi đàn bà 40, hãy một chút hồn nhiên như 20, và vẫn can trường như 30...