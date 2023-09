Phụ nữ 40 và những điều phải nhớ để sống một đời rực rỡ về sau

Phụ nữ 40 thì hãy hiểu đời người quá ngắn để phải để tâm quá nhiều điều không đáng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đến 40 sẽ nhận ra cuộc sống này luôn vô tình chạy qua những vất vả, khổ đau của vạn người vẫn không dừng lại. Cuộc sống luôn có một quỹ đạo như thế, chẳng vì ai dừng ai, không vì ai khoan nhượng. Bản thân ta oán trách càng nhiều thì sầu não sẽ càng nhiều. Đã đi đến tuổi này, bạn hãy hiểu sóng gió gian truân là điều đương nhiên của cuộc sống. Dù là công việc, sự nghiệp hay tình cảm đều có lúc không như bạn mong muốn. Bạn chỉ có hai lựa chọn, một là đối mặt để đi tiếp, và hai là dừng lại để mọi thứ vụt qua khỏi mặt. Dẫu sao vui cũng hết một đời, sầu bi cũng hết một đời, sao không can đảm vui để trọn một kiếp?

Phụ nữ khi 40 đừng vì người mình không thích mà đánh mất niềm vui. Đừng vì người ghé qua đời bạn một chốc mà mãi không quên. Đừng vì điều bản thân không có được mà khổ tâm triền miên. Đến 40, hãy mua bình yên bằng thỏa mãn, bằng hài lòng. Năm tháng sau này, mọi thứ đều sẽ không còn quan trọng bằng cảm giác ung dung tự tại.

Phụ nữ một khi 40 hãy hiểu những gì mình không thể có cũng không nhất thiết phải mong muốn đến cùng. Dù là chuyện tình cảm, công việc hay cuộc sống, đã cố gắng đến cùng thì hãy để chúng tự nhiên diễn ra. Nếu mệt mỏi, đừng ngại cho mình một khoảng lặng, để nghỉ ngơi, để tận hưởng, để im lặng. Nếu rã rời rồi thì đừng quá cố chấp, có những chuyện con người vẫn là nên buông bỏ thì mới có thể hạnh phúc.

Phụ nữ 40 hãy hiểu rằng đừng làm khổ chính mình vì mấy chục năm sau cũng thật ngắn ngủi - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ bước vào 40 hãy hiểu rằng đừng làm khổ chính mình vì mấy chục năm sau cũng thật ngắn ngủi. Thậm chí, bạn còn không biết chính xác mình còn bao ngày để sống, để nhìn ngắm cuộc đời của chính mình. Bởi thế, đừng ôm oán trách vào người, đừng chỉ trách bản thân. Hãy luôn chừa cho mình một lối đi đủ an yên, đủ lạc quan. Không so đo tính toán, chừa lại cho mình dù là chút ít chân thành, thật tâm. Không vọng cao hào quang của người khác, chỗ đứng của mình mới là nơi vững chắc nhất. Không so sánh với cuộc đời của bất cứ ai, sống cho chính mình đã là một điều đáng để biết ơn.

Phụ nữ 40, đã đi gần một nửa chặng đời cuộc đời. Đừng sợ chia ly chết chóc, bởi từng chút ít thời gian bạn còn có trong tay vẫn đáng để bạn can đảm sống vì những gì mình muốn. Đừng sợ tuổi già đến nay mai, bởi bạn dù bao nhiêu tuổi vẫn có thể sống thật ý nghĩa. Đừng ngại những năm tháng còn lại ít ỏi để tận hưởng, vì còn giữ được hơi thở, bạn sẽ còn có nhiều hơn những thứ tốt đẹp.

Khi đàn bà 40, hãy một chút hồn nhiên như 20, và vẫn can trường như 30...