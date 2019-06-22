Phụ nữ 40: Nhất định phải vứt bỏ 5 thứ độc hại này ra khỏi đời

Phụ nữ yêu 22/06/2019 05:26

Dù biết rằng phụ nữ thường có nhiều gò bó, phụ thuộc, nhưng cuộc đời của bạn thật sự không dài đâu. Đã qua tuổi 40, bạn không thể đoán trước được mình còn bao nhiêu thời gian. Bởi thế, đừng giữ lại những thứ này trong đời.

Lời thiên hạ

Những năm tuổi trẻ, phụ nữ có thể sống vì lời người ta nói, có thể vì một lời người ta nói mà buồn. Nhưng đã đến tuổi này, bạn hãy bỏ ngoài tai hết lời thiên hạ. Họ nói điều tốt cũng được, mà điều khó nghe cũng không sao. Vì bạn đã hiểu không điều gì quý giá bằng những gì bạn đang có. Họ có nói thêm vài câu cũng không khiến bạn hạnh phúc hơn. Hay họ có nói không dễ nghe vài câu cũng không đủ sức tổn thương hạnh phúc bạn đang có. Hãy biết bảo vệ niềm vui và hạnh phúc hiện tại của mình.

Phụ nữ càng trưởng thành thì khôn ngoan nhất chính là càng phải biết miệng lưỡi thiên hạ tốt thì ít mà xấu thì nhiều.

phu nu 40
Phụ nữ 40, càng trưởng thành thì khôn ngoan nhất chính là càng phải biết miệng lưỡi thiên hạ tốt thì ít mà xấu thì nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Mong muốn của người khác

Bạn có thể đã từng sống những năm tháng trước vì người khác quá nhiều. Nhưng đến 40, hãy nghĩ về mình nhiều hơn. Ở độ tuổi này, bạn đã đi qua hơn nửa chặng đường đời người, thời gian còn lại thật sự không nhiều. Đừng chỉ biết sống vì mong muốn của người khác, mà hãy tập hỏi bản thân muốn gì mỗi ngày. Hãy theo đuổi điều bạn muốn, làm thứ bạn thích, và có được thứ bạn khao khát. Đừng để đến khi thời gian thật sự cạn kiệt, nuối tiếc sẽ là cảm giác tồi tệ nhất.

Nỗi sợ tuổi già, ly hôn hay cô đơn

Tuổi già không phải là điều phụ nữ nên sợ. Không ai thắng nổi thời gian, phụ nữ càng lớn tuổi thì càng cần phải hiểu điều này. Quan trọng không phải bạn bao nhiêu tuổi, mà là bạn sống với một trái tim bao nhiêu tuổi. Tháng ngày không thể giữ được, nhưng bạn có thể giữ tâm thế, thái độ sống tích cực nhất có thể. Và đừng quên, sống bao lâu bạn không biết được, nhưng bạn có thể quyết được bản thân sống thế nào, vui vẻ hay buồn phiền.

Phụ nữ đương nhiên sợ ly hôn, nhưng nếu đến một lúc phải ra đi thì đừng sợ. Cuộc đời này, hợp tan không đoán trước được, chỉ có thể đối mặt và bước qua. Nếu bạn sợ ly hôn và chọn một cuộc sống nhiều buồn đau, đó mới là nỗi sợ tồi tệ nhất của phụ nữ. Bởi ly hôn rồi, chẳng ai chết được, nhưng sống cùng một người không còn yêu mình, đó mới là “cái chết” đau lòng nhất.

phu nu 40
Tuổi già không phải là điều phụ nữ 40 nên sợ. Không ai thắng nổi thời gian, phụ nữ càng lớn tuổi thì càng cần phải hiểu điều này - Ảnh minh họa: Internet

Cô đơn cũng không nên là nỗi sợ dai dẳng của phụ nữ. Phụ nữ bản lĩnh là người chịu được cô đơn. Ở những thời khắc nhất định trong đời, nếu không một mình bạn sẽ không biết bản thân muốn gì. Nếu không quen dần với cô đơn, bạn sẽ không thể trưởng thành. Nhưng hãy nhớ, cô đơn khác với cô độc. Con người trưởng thành từ cô đơn, nhưng cần người giúp đỡ để không cô độc.

Một khuôn mặt không son phấn hay một cơ thể không được chăm sóc

Phụ nữ 40, cấm kị nhất là ra ngoài không son phấn và không quý trọng cơ thể của mình. Khi 20, hay thậm chí 30, bạn có thể tự tin ra ngoài không phấn son, nhưng đừng làm điều đó khi 40. Phụ nữ tuổi này không trang điểm thì không chỉ thiếu quý trọng mình mà còn không để ý đến người đối diện. Phụ nữ tuổi này không chăm chút ăn mặc hơn cũng là tự hạ thấp giá trị của bản thân trước mắt người khác.

Bởi thế, hãy tập làm đẹp mình mỗi ngày. Bạn phải biết yêu thương mình trước, bằng cách giúp mình xinh đẹp hay dễ nhìn nhất có thể. Đó không chỉ là cách giúp bạn tự tin hơn, mà còn trở nên hài lòng với cuộc sống xung quanh hơn. Vì dù sao thì phụ nữ có đẹp mới có quà, không sai đâu!

phu nu 40
Phụ nữ 40, cấm kị nhất là ra ngoài không son phấn và không quý trọng cơ thể của mình - Ảnh minh họa: Internet

Một gã đàn ông tệ

40 rồi, bạn không còn nhiều thời gian cho đàn ông tệ. Không thể nói phụ nữ ở đời dễ buông bỏ một người đàn ông tệ bạc. Nhưng hãy biết điểm dừng, hãy cho bản thân giới hạn. Nếu điểm dừng ngay trước mặt, giới hạn đã bị phá vỡ, hãy mạnh dạn buông tay.

Dù biết rằng phụ nữ thường có nhiều gò bó, phụ thuộc, nhưng cuộc đời của bạn thật sự không dài đâu. Đã qua tuổi 40, bạn không thể đoán trước được mình còn bao nhiêu thời gian. Bởi thế, hãy cố gắng yêu thương trái tim của mình, đừng để ai hành hạ nó thêm. Hãy cố gắng tìm kiếm niềm vui cho mình nhiều, hơn là chỉ quẩn quanh buồn phiền không có lối thoát.

Yêu gì thì yêu, trước 40 tuổi phụ nữ nhất định phải yêu tiền

Yêu gì thì yêu, trước 40 tuổi phụ nữ nhất định phải yêu tiền

Không ai có thể lớn tiếng nói mình hạnh phúc nếu chưa có vật chất. Phụ nữ lại càng không nằm ngoài và phải tuân theo sự thật phũ phàng ấy, bởi đó mới chính là cuộc sống.

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