Phụ nữ 40: Những việc không thể làm và những điều không được đợi

Nếu bạn 40 rồi, đừng cau có nhăn nhó nữa, nếu không thể vui vẻ, bạn cũng không thể thấy cuộc sống đang cười với mình.

Nếu bạn 40 rồi, đừng so đo tính toán nữa, vì thời gian của bạn vốn không còn nhiều để thiệt hơn.

Nếu bạn 40 rồi, chớ giận hờn quá lâu, bởi chẳng biết được ngày nào sẽ chia ly.

Nếu bạn 40 rồi, chớ tranh cãi, vì còn thời gian thì đừng phung phí.

Nếu bạn 40 rồi, đừng chỉ nói yêu thương, mà hãy chân thành bên nhau đến cùng.

Nếu bạn 40 rồi, đừng nghĩ quá nhiều, hãy biết ơn và trân trọng hiện tại.

Nếu bạn 40 rồi, đừng chối bỏ chính mình, hãy học hài lòng, bởi càng hiểu sự hữu hạn của chính mình càng dễ hạnh phúc hơn.

Phụ nữ 40, có những việc không thể làm... - Ảnh minh họa: Internet

Điều gì cũng có thể không tốt, nhưng tinh thần thì không thể không tốt.

Điều gì cũng có thể thiếu nhưng lòng tin thì không thể thiếu.

Điều gì cũng có thể không cần nhưng niềm vui không thể không cần.

Điều gì cũng có thể quên nhưng lương thiện thì không thể quên.

Có những điều lựa chọn đúng thì viên mãn, mà chọn lựa sai thì khổ tâm. Chọn đúng việc thì một đời thành công. Chọn đúng bạn đời thì hạnh phúc vẹn toàn. Chọn đúng lương tri thì không hổ thẹn. Ở đời, phụ nữ hạnh phúc khi biết chọn đúng điều dành cho mình.

Phụ nữ đã 40, có những việc không được đợi

Đừng đợi đến khi không còn nhiều thời gian mới tiếc nuối chuyện có thể làm

Khi đàn bà 40, nếu muốn làm điều gì thì đừng ngần ngại, việc gì phải làm cũng đừng đợi. Vì bạn sẽ không biết được mình còn bao nhiêu thời gian. Nếu muốn xinh đẹp, hãy xinh đẹp trước khi già nua. Nếu muốn hạnh phúc, hãy hạnh phúc với những gì mình đã chọn. Nếu muốn bình yên, hãy học buông bỏ và nhẹ nhàng.

Đừng đợi đến khi cô đơn mới nhớ đến bạn bè

Phụ nữ 40, nếu muốn làm điều gì thì đừng ngần ngại, việc gì phải làm cũng đừng đợi - Ảnh minh họa: Internet

40 tuổi, quan trọng sau gia đình và công việc chính là bạn bè. Ở độ tuổi trung niên, hãy giữ những người bạn thật sự thấu hiểu và chân thành bên mình. Khi cô đơn vì gia đình hay công việc, bạn vẫn có người để lắng nghe bạn nói, đồng hành cùng bạn. May mắn trong đời người là đến tận cuối đời vẫn có một người bạn để bầu bạn.

Đừng đợi đến khi thất bại mới nhớ lời người khác khuyên nhủ

Dù trải đời bao nhiêu, khi 40 bạn cũng đừng chủ quan. Cuộc đời con người có thể thành công khi 50 thì cũng có thể thất bại khi 40. Đừng để trải nghiệm tháng năm chưa thấu đáo đánh lừa bạn, hãy cân nhắc lời khuyên của người khác trước khi quá muộn.

Đừng đợi đến khi có bạc triệu mới nghĩ đến việc giúp người nghèo

Giúp người khó khăn hơn mình là tạo phúc đức, không cần điều kiện, không có giới hạn. Đừng đợi đến khi bạn giàu mới giúp họ, bởi lúc đó có khi đã không còn cơ hội.

Đừng đợi đến khi mắc bệnh mới biết quý trọng cuộc đời

Sinh mệnh của con người vốn mong manh, nay còn thì mai cũng có thể mất. Bạn không thể nào biết giới hạn cuộc đời của mình còn bao ngày. Không phải cứ khỏe mạnh là cuộc đời còn dài. Bởi thế, đừng đợi đến khi bệnh tật tìm đến mới trân quý cuộc sống.

Phụ nữ 40, hãy luôn quý trọng từng phút giây mình còn được sống, quý trọng chính cuộc đời của mình - Ảnh minh họa: Internet

Hãy luôn quý trọng từng phút giây mình còn được sống, quý trọng chính cuộc đời của mình. Bạn không thể sống lần hai, thế thì phải sống một lần duy nhất thật xứng đáng.

Đừng đợi đến khi sắp lìa đời mới khao khát cuộc sống

Mọi sinh mệnh đều có lúc phải kết thúc, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Bởi thế, đừng đợi đến khi sắp lìa đời mới khao khát được sống. Cách để không hối hận lúc nhắm mắt xuôi tay là hãy sống một cuộc đời ý nghĩa nhất, đáng để sống nhất.