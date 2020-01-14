Là phụ nữ, đừng tiếc vài phút đọc những dòng này, nó sẽ giúp bạn 'đổi đời'

Thay vì đong đếm niềm vui, nỗi buồn của mình bằng cuộc sống hôn nhân bạn cần hiểu rằng, đàn ông chỉ là một phần trong cuộc sống của mình. Bạn còn có gia đình, bạn bè, sự nghiệp, sở thích và vô số niềm vui khiến mình hạnh phúc.

Chỉ cần đọc bài viết này ít nhất một lần thì bạn sẽ ngộ ra được nhiều điều, trở thành người phụ nữ hạnh phúc mà mà chẳng cần ai chỉ bảo, cũng chẳng sách vở nào hướng dẫn.

Chuyện tình yêu, hôn nhân là chuyện của hai người. Nếu đối phương đã thay lòng đổi dạ, đã chất chứa hình bóng người phụ nữ khác trong tim mình thì dù yêu đến mấy bạn cũng hãy mạnh mẽ buông tay.

Thế nên, phụ nữ khôn ngoan hãy biết cách làm chủ đời mình. Đừng phó thác cuộc sống của mình vào tay đàn ông, cũng đừng xem chồng là tất cả những gì mình đang có kẻo đến khi anh ta phản bội bạn sẽ chẳng còn gì.

Dẫu biết phụ nữ bị chồng phản bội sẽ đớn đau tận cùng nhưng sau những giọt nước mắt, sau những đêm không ngủ bạn hãy đủ tỉnh táo để hiểu rằng nếu cứ bám víu vào một người đàn ông không còn yêu mình thì đấy chính là bi kịch.

Kiểm soát lời mình nói ra sẽ giúp bạn không phải trả giá đắt cho sai lầm của mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Cẩn thận với lời nói của mình, đừng khẩu nghiệp

Rất nhiều người phụ nữ đanh đá chua ngoa, một khi tức giận hay không hài lòng điều gì họ có thể chửi bới, quát tháo người khác bằng vô số lời lẽ khó nghe. Dẫu có thể hả hê, có thể cười ha hả vì đối phương bị mình làm nhục nhưng chính họ cũng đã tự rước khẩu nghiệp vào người.

Là phụ nữ, hãy cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Người xưa có câu “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, kiểm soát lời mình nói ra sẽ giúp bạn không phải trả giá đắt cho sai lầm của mình.

4. Đừng sân si, đấu đá với nhau

Thay vì thương nhau mà sống thì không ít phụ nữ lại thích hơn thua, kèn cựa và đấu đá nhau. Họ sân si với nhau từng chiếc váy, đôi giày hay lọ nước hoa mà không hiểu rằng nếu cứ mải chạy theo người kia, cứ hơn thua thì họ sẽ đánh mất chính mình lúc nào không hay.

Thực tế, chỉ những người không tự tin với chính mình với đi so kè với người khác. Tự hạ thấp bản thân, khiến người đời chán ghét chính là quả báo bạn xứng đáng nhận lấy.

Trong khi phụ nữ bất hạnh vì sống cho thiên hạ thì phụ nữ thông minh lại hạnh phúc ngời ngời - Ảnh minh họa: Internet

5. Đừng sống chỉ để làm hài lòng người khác

Bạn chỉ có một cuộc đời để sống, thay vì hoang phí nó cho việc làm theo ý mẹ cha, gia đình và người đời thì hãy sống theo ý mình. Trong khi phụ nữ bất hạnh vì sống cho thiên hạ thì phụ nữ thông minh lại hạnh phúc ngời ngời.

Bởi lẽ, họ được làm những gì mình muốn, được vui vẻ hân hoan mỗi ngày và thấy cuộc đời thật ý nghĩa.

Chẳng cần theo học bất cứ khóa học nào, chỉ cần làm được 5 điều này thì dẫu ngoại hình có bình thường đến mấy, xuất thân nghèo khổ đến đâu bạn vẫn dư sức trở thành người phụ nữ khí chất, hạnh phúc một đời.