3 kiểu phụ nữ 'báo hại' chồng con, khiến sự nghiệp của chồng lao dốc, giàu mấy cũng khánh kiệt

Phụ nữ yêu 08/01/2020 08:00

Đây chính là 3 kiểu phụ nữ đàn ông không nên lấy làm vợ, phải nhanh chóng tránh xa kẻo tiền tài tiêu tán, giàu mấy cũng lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất.

Nếu không sớm tránh xa 3 kiểu phụ nữ đàn ông không nên lấy làm vợ này bạn sẽ phải gánh chịu rất nhiều tai ương, không chỉ nợ nần chồng chất mà cuộc sống cũng khó bình yên.

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 Phụ nữ không đoan chính sẽ khiến bạn đời phân tâm, công việc trì trệ, sự nghiệp ngày càng sa sút - Ảnh minh họa: Internet

Xem thường công việc của chồng

Người xưa có câu “đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn”. Cuộc sống dù khó khăn, cực khổ đến mấy thì chỉ cần cả vợ lẫn chồng cùng chung tay vun đắp, nỗ lực vươn lên ắt có ngày công thành danh toại, tài chính dồi dào.

Ngược lại, nếu người vợ luôn tỏ ý khinh rẻ, chê bai, thậm chí khinh miệt công việc của chồng thì cô ấy chính là người phụ nữ thực dụng. Họ chỉ đồng ý ở bên chồng thời điểm hiện tại nhưng tư tưởng vẫn mong mỏi sẽ gặp được người đàn ông giàu có hơn.

Một khi tìm được người đàn ông lắm của nhiều tiền thì người phụ nữ bội bạc này sẽ chẳng ngần ngại ngoại tình. Một người phụ nữ không đoan chính như thế sẽ chẳng thể giúp đỡ chồng trong sự nghiệp. Ngược lại, họ còn khiến bạn đời phân tâm, công việc trì trệ, sự nghiệp ngày càng sa sút.

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Người phụ nữ ích kỷ, ăn nói ngông cuồng, hàm hồ và thiếu chừng mực sẽ 'báo hại' chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ “độc mồm độc miệng”

Phụ nữ phải công dung ngôn hạnh, ăn nói dịu dàng mới là mẫu người phúc đức, thiện lương. Có được người vợ biết suy nghĩ cho người khác và khéo léo trong đối nhân xử thế sẽ giúp ích rất nhiều cho chồng con.

Chẳng những giúp chồng làm nên nghiệp lớn, phụ nữ đức hạnh còn là phúc khí của cả gia đình, con cái cũng được thơm lây.

Ngược lại, nếu lấy phải người phụ nữ ích kỷ, ăn nói ngông cuồng, hàm hồ và thiếu chừng mực thì họ sẽ “báo hại” chồng con. Bởi lẽ, một khi không biết phân biệt phải trái đúng sai, không biết giữ thể diện cho chính mình mà buông lời khẩu nghiệp thì họ sẽ tự triệt tiêu phúc khí.

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Phụ nữ ra sức kiểm soát chồng đến mức cấm anh ấy giao thiệp với bạn bè, không được ra ngoài một mình thì quả quá đáng - Ảnh minh họa: Internet

Ra sức kiểm soát chồng

Khi yêu chúng ta sẽ ghen tuông hờn giận, sẽ khó tránh khỏi lo lắng một nửa của mình bị người khác cướp mất. Thế nhưng, nếu vì thế mà ra sức kiểm soát chồng đến mức cấm anh ấy giao thiệp với bạn bè, không được ra ngoài một mình thì quả quá đáng.

Bên cạnh gia đình đàn ông còn cần có những mối quan hệ khác. Bạn bè, đồng nghiệp, đối tác chính là những người luôn bên cạnh hỗ trợ nam giới trong công việc, sự nghiệp.

Là vợ, nếu không thể giúp chồng mở rộng mối quan hệ, đỡ đần trong việc làm thì đừng dại ra sức cấm đoán, kiểm soát chồng kẻo chẳng những hôn nhân tan vỡ mà bạn đời cũng bị kiềm kẹp đến mức bất bình mà buông tay.

Không phải tấm chồng, đây mới là 3 'vật báu' giúp phụ nữ thông minh cả đời không lo khổ cực

Không phải tấm chồng, đây mới là 3 'vật báu' giúp phụ nữ thông minh cả đời không lo khổ cực

Một người phụ nữ thông minh sẽ chẳng dại xem chồng là điểm tựa, bởi nàng hiểu rằng sở hữu 3 thứ này mới giúp đời mình hạnh phúc an yên, sung túc đủ đầy.

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