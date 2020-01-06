4 tiêu chí chọn chồng đáng học hỏi của phụ nữ thông minh, ai cũng nên đọc

Nếu phụ nữ khờ dại chỉ chăm chăm vào vẻ ngoài, mong lấy được người chồng cao to với cơ bụng sáu múi, khuôn mặt điển trai thì phụ nữ khôn ngoan không như thế.

Chính nhờ 4 cách chọn chồng này mà phụ nữ thông minh có cuộc hôn nhân ấm êm viên mãn, chẳng bao giờ phải đi đánh ghen như đàn bà dại.

Bởi lẽ, người đàn ông thương vợ sẽ chẳng bao giờ ngoại tình, càng không làm điều gì có lỗi với gia đình. Lòng tin ấy sẽ giúp phụ nữ lấy chồng chẳng cần canh cánh nỗi lo kẻ thứ ba chen chân.

Họ đánh giá cao nhân phẩm, tính cách của một người đàn ông hơn là vẻ ngoài khi chọn chồng. Nàng hiểu rằng đàn ông càng đẹp mã càng trăng hoa, chỉ cần anh ấy một lòng một dạ, trân trọng và thương yêu mình thì đấy chính là người chồng “vàng mười”.

Chỉ khi có tài, có tinh thần cầu tiến thì đàn ông mới có thể chiếm được cảm tình của phụ nữ khôn - Ảnh minh họa: Internet

Thích trí tuệ hơn túi tiền

Những người phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ nhìn vào ví tiền của đàn ông để chọn chồng, họ càng chán ghét những anh chàng ăn bám mẹ cha.

Chỉ khi đối phương có tài, có ý chí vươn lên và tinh thần cầu tiến thì mới có thể chiếm được cảm tình của phụ nữ khôn. Nàng quan niệm rằng, chỉ cần chồng có tài ắt sẽ có tiền, nếu chồng bất tài vô dụng thì hiện tại sung túc đến mấy thì mai sau cũng lâm vào khốn cùng.

Nếu chàng là người con hiếu thuận, thương yêu gia đình thì anh ấy sẽ là người chồng tốt trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Cách chàng đối nhân xử thế

Khi tán tỉnh, cưa cẩm tất nhiên đàn ông sẽ luôn dịu dàng, săn sóc người phụ nữ của mình. Thế nhưng, muốn biết nhân cách thật của anh ấy bạn hãy nhìn vào cách chàng đối đãi với cha mẹ, các mối quan hệ xung quanh.

Nếu chàng là người con hiếu thuận, thương yêu gia đình thì anh ấy sẽ là người chồng tốt trong tương lai. Ngược lại, nếu chàng thường xuyên gắt gỏng, xem thường bố mẹ thì sau khi kết hôn họ sẽ là người chồng gia trưởng, bảo thủ và không tôn trọng vợ.

Với lời hứa của đàn ông, thay vì tin ngay phụ nữ thông minh sẽ nhìn vào cách anh ấy thực hiện nó - Ảnh minh họa: Internet

Cách anh ấy thực hiện lời hứa

Nếu phụ nữ nông cạn nghe đàn ông ngon ngọt, thề non hẹn biển đã tin sái cổ vào những gì họ nói thì phụ nữ có khí chất không như thế. Cô ấy đủ tỉnh táo, khôn ngoan để dè chừng trước những hứa hẹn.

Với lời hứa của đàn ông, thay vì tin ngay phụ nữ thông minh sẽ nhìn vào cách anh ấy thực hiện nó. Hành động chính là mấu chốt quyết định xem chàng có thật tâm với bạn hay chỉ vui chơi qua đường.

Cũng vậy, bạn đừng sợ lấy chồng nghèo bởi dẫu nghèo nhưng chàng dám vì bạn mà tiêu sạch túi, trong khi đàn ông giàu có chỉ rót một phần nhỏ số tiền họ đang có để lấy lòng bạn.