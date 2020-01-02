Phụ nữ chỉ cần làm tốt 3 việc này thì phú quý tìm đến tận cửa trong năm mới

Phụ nữ yêu 02/01/2020 15:55

Một người phụ nữ thông minh sẽ làm điều này ngay hôm nay để tăng phúc khí cho cả gia đình, giúp không chỉ chồng con mà bản thân họ cũng may mắn ngút trời.

Chỉ cần làm tốt 3 việc này, không hơn không kém thì phụ nữ thông minh đã có thể tích đức cho con cái, giúp chồng ăn nên làm ra, bản thân đạt được những thành tựu đáng nể trong năm mới.

phu nu thong minh 1
Bạn sẽ tự chủ đời mình, tạo nên nguồn năng lượng tích cực, chấn hưng phong thủy - Ảnh minh họa: Internet

Chăm chỉ kiếm tiền

Phụ nữ lấy chồng, dù chồng giàu có đến mấy cũng đừng dại ở nhà chồng nuôi. Việc tiếp tục phát triển sự nghiệp cá nhân, tự kiếm ra tiền và có vị thế trong xã hội sẽ giúp bạn có tiếng nói trong gia đình, khiến chồng kiêng nể.

Không chỉ khiến người đời nể phục, chồng tự hào về mình người phụ nữ bản lĩnh còn là tấm gương để con cái noi theo, giúp chồng giảm bớt những lo toan. Nhờ thế, bạn sẽ tự chủ đời mình, tạo nên nguồn năng lượng tích cực, chấn hưng phong thủy.

phu nu thong minh 2
Nhờ biết chọn bạn mà chơi, quen biết rộng họ sẽ mở mang đầu óc, tầm hiểu biết và cả kiến thức  - Ảnh minh họa: Internet

Mở rộng mối quan hệ

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ tự nhốt mình trong những mối quan hệ thân thuộc. Nàng ra sức mở rộng mối quan hệ, thân thiện với những người mình gặp gỡ để có thể kết giao thêm nhiều người thú vị.

Nhờ biết chọn bạn mà chơi, quen biết rộng sẽ giúp bạn mở mang đầu óc, tầm hiểu biết và cả kiến thức từ những người bạn mới của mình. Từ đấy, cuộc sống của họ sẽ thuận lợi, suôn sẻ hơn rất nhiều.

Chưa kể, sự khéo léo, tinh tế ấy sẽ giúp bạn “đắc nhân tâm”, trở thành cánh tay đắc lực giúp chồng phát triển sự nghiệp.

phu nu thong minh 3
Chẳng cần bố thí cho ai, chỉ cần sẵn lòng giúp đỡ người khó khăn hơn mình - Ảnh minh họa: Internet

Giúp đỡ người khác

Phụ nữ muốn tăng phúc tăng lộc cho gia đình đừng quên làm điều thiện để tích công đức. Chẳng cần bố thí cho ai, chỉ cần sẵn lòng giúp đỡ người khó khăn hơn mình, hỗ trợ người khác khi nguy nan thì bạn đã làm được điều thiện lương.

Ngoài ra, việc ăn nói nhỏ nhẹ, không phạm tội khẩu nghiệp, giữ thái độ hòa nhã, vui vẻ khi đối đãi với người khác cũng là cách để bạn tích đức cho bản thân và gia đình.

Chẳng cần tốn đồng nào phụ nữ khôn ngoan vẫn có thể chấn hưng phong thủy, thu hút tài lộc cho gia đình nhờ làm tốt 3 việc này. 

4 đặc điểm cơ thể phụ nữ chỉ muốn giấu nhẹm nhưng đàn ông lại chết mê chết mệt, đứng ngồi không yên

4 đặc điểm cơ thể phụ nữ chỉ muốn giấu nhẹm nhưng đàn ông lại chết mê chết mệt, đứng ngồi không yên

Trong mắt đàn ông, phụ nữ hấp dẫn nhất là khi sở hữu 4 đặc điểm cơ thể đặc biệt này, chị em đừng tự ti nữa, hãy mừng thầm vì mình có sức hút khó ai bì kịp.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ khôn ngoan phụ nữ bản lĩnh phụ nữ vượng phu

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 51 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 2 giờ 56 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này