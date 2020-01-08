5 điều khiến phụ nữ hối tiếc khi về già, bất ngờ nhất là điều thứ 3!

Phụ nữ yêu 08/01/2020 08:00

Dưới đây là những điều khiến phụ nữ hối tiếc khi về già, bạn hãy đọc ngay để cuối đời không phải dằn vặt chính mình vì đã quá hoang phí thanh xuân.

Đây chính là những lời từ tận đáy lòng về những điều phụ nữ hối tiếc khi về già , chị em hãy khắc cốt ghi tâm để không phải bẽ bàng như họ.

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Không những được nể trọng, phụ nữ thành công còn tự chủ đời mình mà chẳng cần nhìn nét mặt của chồng để sống - Ảnh minh họa: Internet

1. Khi còn trẻ đã không nỗ lực hết sức

Phụ nữ khi còn trẻ thường không chú trọng đến việc phát triển sự nghiệp, tương lai. Họ chỉ chăm chăm làm đẹp vẻ ngoài, điểm phấn tô son để mong tìm được người chồng hết mực thương yêu mình.

Một cuộc sống bình an, nhàng nhàng với công việc ổn định, vị trí thường thường là điều rất nhiều phụ nữ an phận mong muốn.

Vậy nhưng, khi đã có được những điều trên thì người phụ nữ 50 lại thấy hối hận. Họ ước rằng khi còn trẻ mình đã dám dấn thân, có tham vọng hơn thì vị trí của họ ở chốn công sở bây giờ đã khác.

Không những được nể trọng, phụ nữ thành công còn tự chủ đời mình mà chẳng cần nhìn nét mặt của chồng để sống.

2. Chẳng dám từ bỏ công việc mình không đam mê

Người phụ nữ từng trải thấu hiểu rằng muốn thành công phải có đam mê, công việc không chỉ là phương tiện để kiếm tiền mà còn là nơi để bạn được làm điều mình thích.

Nếu cứ cố gắng tiếp tục công việc mà mình không thích chỉ vì sợ mất việc, sợ không tìm được công việc khác tốt hơn thì bạn sẽ tự chôn chân mình. Mãi cũng chẳng thể phát triển được.

Thay vào đấy, phụ nữ khôn ngoan hãy dũng cảm theo đuổi đam mê. Chỉ cần có chí tiến thủ, dám nghĩ dám làm thì thành công ắt tự tìm đến tận cửa.

Hơn cả, được sống với điều mình ham thích sẽ giúp bạn thăng hoa sáng tạo và thoải mái hơn rất nhiều so với việc gắng gượng từng ngày chốn công sở.

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Nếu ngay từ hôm nay không nghiêm khắc khi về già bạn sẽ phải mải miết chạy theo sau giải quyết những sai lầm mà con cái gây nên - Ảnh minh họa: Internet

3. Đã quá nuông chiều con cái

Người mẹ nào cũng yêu thương con cái của mình, cũng muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con. Thế nhưng, nếu bảo bọc con quá cẩn thận, nuông chiều trẻ đến mức làm theo mọi yêu sách của bé thì khi lớn lên con cái sẽ khó dạy bảo. Hơn cả, bé sẽ nảy sinh tâm lý ỷ lại vào cha mẹ, không tự lập.

Nếu ngay từ hôm nay không nghiêm khắc với con, không dạy con cách vấp ngã và đứng lên, tự chăm sóc bản thân thì khi về già bạn sẽ phải mải miết chạy theo sau giải quyết những sai lầm mà con cái gây nên.

4. Hối hận vì đã không trân quý người bạn đời của mình

Không chỉ đàn ông, kể cả phụ nữ sau khi kết hôn theo tháng năm cũng trở nên hời hợt, lạnh nhạt với chồng. Họ sợ làm người ngoài mất lòng, chẳng bao giờ mặt nặng mày nhẹ với người đời nhưng khi về nhà lại cau có khó chịu, càm ràm bạn đời cả ngày.

Chính vì nghĩ đã là vợ chồng thì không cần câu nệ, chẳng cần ý tứ nên phụ nữ khờ dại không ít lần khiến chồng tổn thương, tủi hờn, tình cảm vợ chồng dần sứt mẻ, nguội lạnh.

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Chờ đến khi già yếu, bệnh tật ghé thăm thì phụ nữ có hối hận đến mấy cũng chẳng thể lấy lại sức khỏe  - Ảnh minh họa: Internet

5. Đã không quý trọng chính mình nhiều hơn

Chính vì cậy mình còn khỏe, còn trẻ nên phụ nữ thường chẳng quan tâm đến vấn đề chăm sóc sức khỏe. Họ ra sức ngược đãi bản thân bằng cách ôm hết việc nhà vào người, nhận thêm việc về nhà làm đến 3-4 giờ sáng, ăn uống vô độ… mà không biết rằng như thế là đang tự hủy hoại chính mình.

Chờ đến khi già yếu, bệnh tật ghé thăm thì phụ nữ có hối hận đến mấy cũng chẳng thể lấy lại sức khỏe mình đã hoang phí. 

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