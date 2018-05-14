Kiểu phụ nữ đàn ông một lần gặp, điên đảo cả đời!

Phụ nữ thông minh quá, khôn lõi quá, lắm khi đàn ông sẽ thấy sợ. Nhưng phụ nữ biết thông minh một cách duyên dáng luôn đẹp trong mắt đàn ông. Đây là người phụ nữ biết ứng xử khôn khéo, lại tinh tế sâu sắc. Họ không chỉ thấu hiểu, còn hài hước trong lời nói, luôn là tâm điểm khi cất lời. Phụ nữ thế này, đàn ông khi đã gặp rồi luôn nhớ cảm giác thoải mái, gần gũi, đôi khi là đầy tò mò khi ở cạnh họ, càng muốn ở bên lâu hơn.

Đàn bà đẹp, chưa hẳn là đàn bà thu hút và quyến rũ. Nhưng đàn bà tự tin, nét đẹp toát ra từ thần thái, trí tuệ và tâm hồn thì chắc chắn là đàn bà đẹp trong mắt đàn ông.

Đàn ông thường bị thu hút bởi dáng vẻ của phụ nữ khi tập trung vào đam mê của mình. Đây là nét đẹp của người phụ nữ có lập trường, có mục tiêu sống rõ ràng. Đàn ông vừa thấy nể, lại thấy hứng thú với những gì họ đang theo đuổi.

Phụ nữ thông minh hài hước luôn có một cuộc sống đẹp vì sự lạc quan, tự làm phong phú cuộc sống của mình. Ở cạnh họ, đàn ông luôn được nghe những câu chuyện, cách nhìn, thậm chí là lối sống đầy thú vị. Đôi khi chỉ vì một câu nói đùa cũng khiến đàn ông rất lâu sau cũng không quên được.

Phụ nữ bí ẩn

Bí ẩn luôn làm nên sức hút của người phụ nữ. Và đàn ông chưa bao giờ thôi bị cuốn hút bởi một cô nàng đầy bí ẩn. Sự bí ẩn này khiến đàn ông có cảm giác thích chinh phục, khao khát có được.

Phụ nữ muốn trở nên bí ẩn, đừng bao giờ đem hết mọi thứ ra để đàn ông ngắm nhìn, tìm hiểu. Cứ phải nửa phô nửa giấu, nửa để đàn ông thấy, nửa còn lại cứ để họ tìm hiểu. Đây cũng là cách giúp mối quan hệ của bạn trở nên thú vị và nhiều màu sắc hơn.

Bí ẩn luôn làm nên sức hút của người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Đảm đang, giỏi nội trợ

Dù rằng hiện nay, phụ nữ không nhất thiết phải biết nấu ăn mới trở nên thu hút. Nhưng với đàn ông, muôn đời vẫn lưu giữ hình ảnh người phụ nữ biết bếp núc và đảm đang. Vì chỉ có con đường dạ dày là đến trái tim họ nhanh nhất. Và đàn ông trưởng thành dù có từng “lóa mắt” bởi sắc đẹp thế nào cũng đều khao khát có một người vợ đảm đang, biết chăm chút cho gia đình. Chỉ cần có thể nấu cho họ món họ thích, để mâm cơm gia đình ấm cúng mỗi ngày là đủ để họ lưu luyến cả đời.

Biết lắng nghe

Đàn ông dù mạnh mẽ thật, cũng không cần lời khuyên của phụ nữ để giải quyết vấn đề của mình. Nhưng đàn ông luôn cần một người có thể lắng nghe họ nói. Họ cần một chỗ dựa tinh thần, một nơi để cho họ bờ vai, cái nắm tay, vài câu động viên đơn giản. Và rõ ràng họ không cần một người phụ nữ đẹp chẳng ở bên họ khi mỏi mệt, họ chỉ cần một cô nàng biết điều sẵn sàng bên họ bất cứ đâu.

Thực tế

Đàn ông không thích phụ nữ quá mơ mộng. Ngược lại, một cô nàng sống thực tế lại trở nên cá tính trong mắt đàn ông. Phụ nữ thực tế biết mình là ai, đang ở đâu và phải làm gì. Chính những suy nghĩ thực tế giúp họ trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Đây cũng chính là kiểu phụ nữ đàn ông một lần gặp là muốn sở hữu cả đời.

Phụ nữ thực tế biết mình là ai, đang ở đâu và phải làm gì - Ảnh minh họa: Internet

Độc lập

Phụ nữ độc lập có khi chẳng cần đàn ông nhưng lại khiến đàn ông phải cần cả đời. Đây là cô nàng có sự nghiệp riêng, tự kiếm ra tiền, tự mình xinh đẹp và kiêu hãnh. Chính sự độc lập và kiên định của họ khiến đàn ông muốn chinh phục bằng được.

“Gái hư”

Không người đàn ông nào có thể phủ nhận rằng họ luôn bị thu hút bởi gái hư. Vì đây rõ ràng là những cô nàng cực kì cá tính và tự tin. Họ biết họ có thể quyến rũ được đàn ông. Họ trải đời, biết nắm bắt tâm lý đàn ông, thậm chí dẫn dắt cả đàn ông khi trên giường…

Phụ nữ đẹp do trời ban nhan sắc thôi thì chưa đủ. Phải đẹp từ trong suy nghĩ tích cực, cách sống đẹp và cả một tâm hồn phong phú, thiện lương. Chính sự lạc quan, đầy hiểu biết và tự nhiên của phụ nữ luôn là nét đẹp vượt thời gian mà đàn ông nào cũng nhớ cả đời khó quên!