8 dấu hiệu đàn bà một khắc ngó lơ, một đời mất chồng như chơi!

Phụ nữ yêu 11/05/2018 05:30

Dù đau lòng thật nhưng rõ ràng rằng đàn ông ai cũng có thể ngoại tình và bạn thì không thể biết rõ khi nào anh ta giở thói lăng nhăng. Nhưng 8 dấu hiệu này luôn có thể để bạn thấy phần nào bóng dáng của người đàn ông phản bội, đừng bỏ qua!

1. Mua quà tặng bạn nhiều bất ngờ

Thật sự đây là dấu hiệu nhiều bà vợ lại không nhận ra, vì họ nghĩ chồng quan tâm và yêu thương mình hơn. Nhưng khi đàn ông ngoại tình, dù nhiều hay ít họ đều thấy có lỗi với vợ. Và họ muốn dùng quà để tự thấy bớt có lỗi với vợ mình.

Không chỉ dừng lại ở việc mua quà, đàn ông ngoại tình cũng có xu hướng hay hỏi han, gọi điện cho vợ thường xuyên hơn. Các bà vợ sẽ không nhận ra những câu chồng hỏi đi đâu, làm gì hóa ra chỉ vì anh ta không muốn bị vợ bắt gặp đi với nhân tình ở đâu đó.

Vì vậy, đừng chỉ thấy vui với những món quà và quan tâm quá mức của chồng!

8 dấu hiệu đàn bà một khắc ngó lơ, một đời mất chồng như chơi! - Ảnh 1
Không chỉ dừng lại ở việc mua quà, đàn ông ngoại tình cũng có xu hướng hay hỏi han, gọi điện cho vợ thường xuyên hơn - Ảnh minh họa: Internet

2. Thay đổi tâm trạng, thái độ khó hiểu

Nếu bạn thấy chồng hay thất thường trong tâm trạng, dễ nổi nóng vô lý thì rất có thể anh ấy đang ngoại tình. Nhưng bạn cũng nên xem xét kỹ, liệu chồng có đang căng thẳng điều gì không? Hay chỉ đơn giản là vì đã có người phụ nữ khác nên anh ấy mới khó chịu với bạn?

3. Thay đổi cách ăn mặc

Thường ngày, chồng bạn thường để bạn lựa chọn quần áo cho mình. Nhưng gần đây, anh ấy tự mua quần áo, cũng thay đổi luôn phong cách ăn mặc. Thậm chí, anh ấy còn chú trọng ngoại hình hơn, chải chuốt mỗi khi ra ngoài, mùi nước hoa cũng không còn như cũ. Nếu bạn hỏi, chồng chỉ trả lời qua loa thì đừng chủ quan. Vì đây luôn là dấu hiệu rõ nhất để nhận ra một người đàn ông ngoại tình.

4. Những điều khiến họ khó chịu giờ lại không còn nữa

Ngày trước, nếu bạn bỏ bữa sáng, anh ấy sẽ càu nhàu cả ngày. Nếu bạn thức khuya, chồng cũng không vui khó chịu. Nhưng giờ đây, bạn làm những điều anh ấy không thích, chồng vẫn bình thản như không. Đừng nghĩ vì chồng càng ngày càng dễ chịu, mà thực ra anh ấy chẳng còn quan tâm đến bạn như trước. Rõ ràng chồng đang ngoại tình sau lưng bạn!

8 dấu hiệu đàn bà một khắc ngó lơ, một đời mất chồng như chơi! - Ảnh 2
Đừng nghĩ vì chồng càng ngày càng dễ chịu, mà thực ra anh ấy chẳng còn quan tâm đến bạn như trước - Ảnh minh họa: Internet

5. Giấu điện thoại khi bên bạn

Ngày trước, điện thoại của chồng bạn xem lúc nào cũng được, anh ấy hoàn toàn không để tâm. Nhưng giờ chồng luôn giữ điện thoại bên mình, thậm chí là đặt mật khẩu khóa máy khi cạnh bạn. Đừng bỏ qua điều này, hãy nhớ nơi chứa bằng chứng ngoại tình nhiều nhất của chồng chính là chiếc điện thoại của anh ta. Cứ xem cách chồng xài điện thoại khi ở bên bạn, sẽ biết ngay liệu anh ta có lừa dối bạn không!

6. Không còn thể hiện tình cảm với bạn ở nơi công cộng

Ngày trước, khi ra đường cùng nhau, chồng không ngại nắm tay, ôm ấp, thậm chí là trao bạn những cái hôn tình cảm. Nhưng giờ đây, anh ấy dần không thích thể hiện tình cảm nơi công cộng. Đây là dấu hiệu tình cảm của đàn ông không còn như trước. Vì một khi còn yêu, đàn ông luôn thể hiện sự quan tâm và yêu thương với vợ của mình dù là bất cứ đâu.

8 dấu hiệu đàn bà một khắc ngó lơ, một đời mất chồng như chơi! - Ảnh 3
Đây là dấu hiệu tình cảm của đàn ông không còn như trước - Ảnh minh họa: Internet

7. Khi linh cảm của bạn trỗi dậy

Hãy tin đi, linh cảm của đàn bà rất nhạy, nhất là khi chồng của mình ngoại tình. Dù rằng, mỗi ngày, bạn có thể bỏ qua những điều nhỏ nhặt nhưng dần dần linh cảm sẽ là điều bạn phải tin vào chính mình. Nếu thấy có gì đó không bình thường, đừng vội phớt lờ, hãy tìm cách lý giải cho cảm xúc của mình.

Dù đau lòng thật nhưng rõ ràng rằng đàn ông ai cũng có thể ngoại tình và bạn thì không thể biết rõ khi nào anh ta giở thói lăng nhăng. Bạn tin chồng nhưng cũng đừng tin qua mức đến độ bị phản bội rồi mới nhận ra.

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