Đàn ông đã hết tình, phụ nữ dại mới níu kéo bằng những thứ này!

Đàn bà dại nhất chính là níu kéo đàn ông bằng những thứ này, thiệt mình phiền người, chẳng được gì...

Con cái Tôi từng biết một người bạn. Bạn tôi quen anh người yêu 3 năm dài thì anh chàng đòi chia tay. Cô ấy không chấp nhận được việc anh ta hết tình, một mực “gài bẫy” để có bầu. Nhưng cái thai vốn dĩ không khiến người đàn ông kia chịu ở lại bên bạn tôi. Dù anh ta chịu cưới, chịu làm cha làm chồng nhưng tuyệt nhiên không yêu bạn tôi lần nữa. Bạn tôi sống trong hôn nhân chỉ toàn tuyệt vọng, giữ được thể xác của chồng chứ không có nổi trái tim chồng. Đàn ông đã hết tình thì cả tờ giấy kết hôn, những đứa con của chính mình cũng không đủ sức giữ họ lại - Ảnh minh họa: Internet Và không chỉ trường hợp của bạn tôi, ngoài kia còn lắm người vợ ngay cả khi được chồng yêu thương rước về làm vợ, cũng có ngày không thể dùng con cái để níu kéo chồng ở lại. Đàn ông đã hết tình thì cả tờ giấy kết hôn, những đứa con của chính mình cũng không đủ sức giữ họ lại. Và ngay cả những lúc có mâu thuẫn với chồng, phụ nữ cũng đừng dại lấy con cái ra để hăm he, làm cao với chồng. Con mình sinh ra là để yêu thương, không là vũ khí để đấu với ai.

Hy sinh Phụ nữ hãy nhớ, hy sinh của mình chỉ có giá trị với người trân trọng nó. Đàn ông còn tình với mình, mình tận tụy vì họ, họ thương mình không hết. Nhưng đàn ông đã không còn muốn bên mình thì mình cho họ bao nhiêu, họ cũng chỉ muốn vứt đi cho nhẹ lòng. Thật sự, phụ nữ đừng xem hy sinh là vũ khí để giữ chồng. Mình cho đi bao nhiêu, mình biết, chưa chắc đàn ông đã thấy hết. Đôi khi, họ lại xem đó là điều hiển nhiên, là cái cớ để họ càng khiến mình tổn thương hơn. Bạn càng hy sinh cho người không đáng, ê chề bạn nhận sẽ càng đáng thương. Bạn càng hy sinh cho người không đáng, ê chề bạn nhận sẽ càng đáng thương - Ảnh minh họa: Internet Tình dục Níu kéo đàn ông bằng tình dục vốn là sai lầm lớn nhất của đàn bà. Nếu họ ở lại, chỉ vì thể xác của bạn, thì chắc chắn sẽ có lúc ra đi vì thể xác khác hấp dẫn hơn. Tình dục có thể khiến đàn ông thăng hoa, nhưng không bao giờ đủ sức giữ họ ở lại khi họ muốn đi. Đàn bà dùng tình dục để níu kéo đàn ông vốn là đàn bà dại.

Bạc tiền Nếu bạn nghĩ khi bạn có đủ tiền bạc để níu kéo đàn ông thì chính là lúc bạn tạo điều tiện cho anh ta trở nên xấu xa hơn. Đàn ông ở lại bên một người chỉ vì tiền thì hoàn toàn là lợi dụng. Huống hồ, chỉ vì tiền để giả vờ yêu đương một người thì người đàn ông đó vốn chẳng còn đủ bản lĩnh. Bạn tiếc gì một người như thế? Đàn ông ở lại bên một người chỉ vì tiền thì hoàn toàn là lợi dụng - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ nên nhớ… Đàn ông một khi đã hết tình, thật sự chẳng điều gì có thể níu kéo được họ nữa. Đàn ông khi còn yêu, bao sông núi cũng bằng lòng vượt vì mình được. Đến khi họ cạn tình, mình có dốc cả thanh xuân ruột gan cũng không vừa với họ. Đàn bà vì một người đàn ông không còn lòng dạ mà bỏ kiêu hãnh, bỏ thanh xuân, bỏ cả chính mình thì thiệt thòi vốn chỉ có đàn bà chịu. Tốt nhất vẫn là buông tay đi, đừng giữ. Người muốn ở lại, mình chẳng cần giữ. Người đã muốn đi, mình giữ thế nào cũng không nổi, nhớ nhé!

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