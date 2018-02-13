Đàn ông cạn tình, muốn ‘dứt áo ra đi’ sẽ có biểu hiện này

Dù không nói đã hết tình nhưng nếu người đàn ông của bạn có những dấu hiệu sau đây, hãy xem xét việc có nên tiếp tục mối quan hệ này không nhé!

Vô tâm với nỗi buồn hay nước mắt của bạn Đàn ông còn thương thì một cái nhíu mày của bạn anh ấy cũng có thể cuống lên được. Đàn ông đã hết thương thì bạn có khóc lóc thảm thiết thế nào, anh ta cũng có thể bỏ đi. Đàn ông không như phụ nữ, bỏ thì thương mà vương thì tội. Đàn ông luôn thẳng thừng trong tình cảm. Và khi họ đã không còn tình cảm, đàn ông sẽ trở nên vô tâm hơn bao giờ hết. Lúc này, đừng ngụy biện bất cứ điều gì khác. Đàn ông đã hết yêu, đôi khi bạn chỉ là cái gai trong mắt anh ta. Đàn ông đã hết yêu, đôi khi bạn chỉ là cái gai trong mắt anh ta - Ảnh minh họa: Internet Bạn luôn sai trong mắt anh ta Anh ấy luôn thấy những lỗi sai ở bạn. Thế này thì bạn đừng nghĩ rằng do mình không đủ tốt. Vì trong tình yêu và hôn nhân, một khi còn tình cảm cả hai luôn có thể bao dung và khuyến khích để giúp nhau tốt hơn. Vì không ai là hoàn hảo, ai cũng có điểm chưa tốt. Nhưng một khi đã hết tình cảm, đàn ông thường chỉ thấy những điều chưa tốt ở đối phương. Bạn làm gì anh ấy cũng thấy không ổn, lỗi sai đều do bạn. Đừng cố ngụy biện nữa, hãy nhìn thẳng vào mối quan hệ của mình để xem xét nhé!

Không còn quan tâm đến lời bạn nói Ngày còn yêu, lời nào của bạn anh ấy cũng muốn nghe. Dù lời bạn nói lúc đó có khó nghe, hay không vui thế nào, anh ấy cũng chịu được. Hay từng lời góp ý, quan điểm của bạn, anh ấy cũng tiếp thu để mối quan hệ của cả hai tốt hơn. Nhưng giờ thì bạn có nói nặng nhẹ, chí lý hay vô lý anh ấy cũng không còn quan tâm nữa. Hết tình cảm rồi chính là như vậy. Chê bai bạn trước mặt người khác Anh ấy sẵn sàng chê bai bạn trước mặt mọi người. Bạn làm thế nào anh ấy cũng không vừa lòng. Đàn ông luôn muốn tự hào với người khác về bạn gái hay vợ của mình. Chỉ cần còn thương, họ sẽ luôn ca ngợi đối phương hết lời. Nhưng một khi đã hết tình cảm, mọi việc đối phương làm đều khiến họ khó chịu.

Nhưng một khi đã hết tình cảm, mọi việc đối phương làm đều khiến họ khó chịu - Ảnh minh họa: Internet Bạn đi đâu, làm gì cũng không còn quan trọng với anh ấy Ngày còn tình cảm, chỉ cần bạn xách giỏ lên là anh ấy đã hỏi bạn đi đâu, đi với ai hay làm gì. Đây không hẳn là quản thúc, mà là sự quan tâm anh ấy dành cho bạn. Nhưng giờ thì dù bạn có đi với đồng nghiệp nam, hay về trễ thì anh ấy cũng không màng. Vì không còn thương nên không còn sự quan tâm, đơn giản là vậy. Lúc này, phụ nữ cần làm gì? Đàn ông hết thương, không ai níu kéo nổi. Đàn bà còn tình, thế nào cũng phải nghĩ cho mình. Đừng cố gắng níu kéo một người không còn yêu thương bạn. Bạn có thể vì gia đình, vì con cái cố gắng bồi đắp. Nhưng đến một lúc, mọi thứ như không thể cứu vãn nổi nữa thì nên buông tay để cả hai có một khởi đầu mới. Biết là không dễ dàng, nhưng hãy hiểu, đâu đó ngoài kia vẫn còn người phù hợp và xứng đáng với bạn hơn. Phụ nữ, dù thế nào cũng nên nghĩ cho mình và con nhiều hơn. Đừng níu kéo một người không còn trân trọng bạn, vì tổn thương chỉ có bạn chịu.

7 kiểu phụ nữ dễ bị chồng lừa dối sau lưng Đàn bà muốn giữ chồng phải khôn khéo trong từng cử chỉ hành động. Phải biết cách khiến mình xinh đẹp hơn, biết nấu cho chồng bữa cơm gia đình, biết kéo chồng về trước khi sa lầy cám dỗ.

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