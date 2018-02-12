Mất vài phút đọc bài viết này, cuộc đời bạn sẽ tự khắc thay đổi hoàn toàn!

Nếu đang bế tắc trong cuộc sống, hãy dành ít phút để đọc những điều này. Vì rất có thể nó sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời bạn về sau!

1. Hận thù do người sinh ra, cũng chỉ mình người chịu đựng. Người bị oán hận vốn không hề nặng nề khổ đau, mà chỉ có bạn mới là người dai dẳng đau lòng và tổn thương. Vì vậy, đừng mang oán hận dày vò cuộc đời mình. Bạn còn hận chính là không thể nào hạnh phúc được. Sân si hận thù ở đời vốn chỉ khiến lòng dạ con người mục rửa thêm. Tự tha thứ được cho chính mình, bỏ qua lỗi lầm của người khác thì bạn mới tìm được bình yên cho bản thân. Tự tha thứ được cho chính mình, bỏ qua lỗi lầm của người khác thì bạn mới tìm được bình yên cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet 2. Đừng quên nói yêu thương và quý trọng những ai đang bên cạnh bạn. Vì bạn sẽ không biết được lần cuối cùng bạn nhìn thấy bóng lưng của họ là khi nào. Hay đến cuối đời, bạn cũng không thể bày tỏ hết lòng mình với họ. Vì vậy, còn có thể yêu thương, còn có thể nói nhau nghe những lời ấm cúng thì đừng quên, đừng vô tâm.

3. Có thể lớn lên tốt đẹp, giỏi giang như thế nhưng tự bản thân không khoe khoang, lại khiêm nhường không nghĩ suy, đó chính là khí chất, là phong độ. Giàu có như thế, tài năng như vậy nhưng chưa từng tham vọng bất chính, chính là tu dưỡng ở đời. 4. Lương thiện hay không, đều do bạn lựa chọn. Vì vậy dù phải trải qua điều gì cũng hãy làm người thiện lương, với chính bạn, với hết thảy mọi người. Có thể bao dung và tha thứ là điều xinh đẹp nhất của con người để tự khiến mình tốt đẹp hơn, lại giúp thế giới của bản thân lấp lánh dịu dàng hơn bao giờ hết.

5. Đời này, đừng quên hai việc nhất định phải làm, đó là phải đi, hai là nhất định phải dừng lại xem lại chính mình. Bản thân đã có mấy phần tốt đẹp hơn, bao phần vẫn còn chưa hoàn thiện. Hãy cố gắng giữ lòng mình yên ổn và sáng trong nhất. Vì chính lương tri sáng trong sẽ là tia sáng rực rỡ nhất dẫn lối bạn đến những nơi đẹp đẽ, gặp được những nhân duyên tốt nhất. Chính lương tri sáng trong sẽ là tia sáng rực rỡ nhất dẫn lối bạn đến những nơi đẹp đẽ, gặp được những nhân duyên tốt nhất.Ảnh minh họa 6. Tiền bạc là phương tiện trong cuộc sống. Ta cần tiền để có cuộc sống hạnh phúc, nhưng chỉ có tiền thì chưa chắc cuộc sống đã viên mãn. Chỉ nên xem tiền là điều cần để hạnh phúc, nhưng không phải là điều tiên quyết trong đời. Tiền có nhiều thì tốt, tiền có đủ cũng không sao, quan trọng là tâm yên, lòng ổn, hạnh phúc vẫn là điều đáng để trông đợi. 7. Hãy học cách nhẫn nhịn với bất cứ ai, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Có kiên nhẫn, khiêm tốn thì tự khắc bản thân sẽ nhẹ nhàng, lại khiến người đời nể trọng hơn. Cũng đừng để lòng dạ quá nhiều sân si tranh đấu. Sống ở đời, kẻ thắng không phải là giành giật cho được, mà là có thể ổn yên mà hạnh phúc. 8. Ai cũng có những điều tốt và chưa tốt. Nhìn vào một người, hãy nhìn vào những điều tốt đẹp ở họ. Khoan dung một chút, thấu hiểu thêm nữa, đừng chỉ nhìn những điều chưa hay ở nhau. Vì ai cũng cần cảm thông, ai cũng đều có nhược điểm cần sửa chữa. Thứ tha khoan dung là một mỹ đức của con người, cũng là một loại trí tuệ đáng được trân trọng. Sống ở đời, còn có thể thứ tha thì hãy bỏ qua cho nhau, nhẹ nhàng thanh thản cũng tự tâm người mà ra. Còn có thể giúp nhau sống tốt, cũng là một điều tốt lành ở đời. Sống ở đời, mọi khổ đau hay hạnh phúc đều từ tâm người mà ra. Có gạt bỏ được những hờn ghen sân si thì mới mong tâm yên lòng ổn mà hạnh phúc sau cùng…

Đàn bà khôn ngoan có yêu ‘chết đi sống lại’ cũng không bao giờ làm những điều này Phụ nữ một khi yêu thường dốc nhiều tình cảm và tận tụy hết lòng vì đối phương. Nhưng phụ nữ khôn ngoan luôn hiểu, dù họ có yêu nhiều và mãnh liệt thế nào cũng không bao giờ để đánh mất chính mình.

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