8 điều phụ nữ nên làm để có cuộc sống hạnh phúc hơn trước khi bước sang năm mới

Phụ nữ yêu 12/02/2018 05:30

Những ngày tháng cuối năm, chính là lúc chúng ta nhìn lại hết mọi thứ, bỏ muộn phiền ở lại, bắt đầu một năm mới với hy vọng và hạnh phúc. Đây là 8 điều phụ nữ nên làm.

Mỗi một năm trôi qua, chúng ta đều ít nhiều trải qua  những biến cố, có thể là đau lòng, có khi là thất vọng. Những ngày tháng cuối năm, chính là lúc chúng ta nhìn lại hết mọi thứ, bỏ muộn phiền ở lại, bắt đầu một năm mới với hy vọng và hạnh phúc. Đây là 8 điều phụ nữ nên làm.

Hãy nghĩ về những điều bạn thấy hài lòng về cuộc sống hiện tại

Khi bước qua những điều không vui hay tổn thương, bản thân ta sẽ khó lòng nhìn nhận được những gì mình đang có. Nhưng hãy cùng nhìn lại hết thảy những gì bạn mất đi và có được. Cuộc sống không cướp hết thảy mọi điều của ai, được và mất đều rất công bằng ở đời. Quan trọng là liệu bạn có thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, có biết mình đang có những gì quý giá trong tay hay không. Thời gian cuối năm là lúc bạn nên thấy biết ơn vì một năm mình đã có được những gì để tiếp thêm sức mạnh cho bản thân có một năm mới hạnh phúc hơn.

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Thời gian cuối năm là lúc bạn nên thấy biết ơn vì một năm mình đã có được những gì để tiếp thêm sức mạnh cho bản thân có một năm mới hạnh phúc hơn.Ảnh minh họa: Internet

Động viên, an ủi  người khác.

Bạn từng trải qua lúc không vui, bạn cần bạn bè và gia đình thế nào thì họ cũng sẽ cần bạn như thế khi va vấp trong cuộc sống. Thật ra, hạnh phúc không chỉ là nuôi dưỡng bởi chính bạn, mà còn là ươm mầm từ những người bên cạnh bạn. Nếu họ hạnh phúc hơn, bạn cũng sẽ thấy thoải mái hơn. Vì vậy, đừng quên ở bên động viên và an ủi những ai đang gặp vấn đề trong cuộc sống. Ai cũng cần những lúc yếu đuối, cần những lời khuyên, chỗ dựa khi mỏi mệt. Đừng thờ ơ với họ vì họ cũng từng ở bên bạn chân thành.

Thôi sống ảo, bước ra ngoài thôi!

Đừng chỉ chăm chú vào thế giới bên trong chiếc điện thoại hay laptop khi mùa xuân ngoài cửa đang đến rất đẹp. Những thiết bị công nghệ hay mạng xã hội chỉ để bạn giao tiếp với những điều hay những ai bạn không thể gặp trực tiếp. Còn lại, đừng bỏ lỡ cuộc sống thực đầy ý nghĩa và sống động hơn ngoài kia. Bạn còn bạn bè để hò hẹn, còn gia đình để lo toan dịp Tết đến. Và hạnh phúc cũng đâu thể chỉ chia sẻ và lan tỏa trên những con chữ, hình ảnh vô tri vô giác. Hãy gặp nhau, nói nhau nghe những lời vui vẻ để cho qua những điều không hay, cùng nhau đón một năm mới tốt đẹp hơn!

Tha thứ cho những ai đã làm bạn buồn phiền

Thật ra, hận một người không khó, nhưng hận rồi bạn sẽ không thể hạnh phúc được. Có thể tha thứ cho người khác và chính bạn, khó đó nhưng sẽ giúp bạn thanh thản và dễ chịu hơn. Những ai làm bạn buồn, những điều khiến bạn tổn thương, hãy thu xếp gọn gàng mà bỏ qua hết đi. Thật ra, điều quan trọng không phải là người ta không tốt thế nào, người ta đã làm bạn khổ sở ra sao, mà là bản thân bạn liệu có thể bình yên lòng dạ được không. Những gì không vui ở năm cũ, cứ gói ghém mà để lại sau lưng. Còn lại, bao dung một chút mà quên đi cũng là cách để bạn hạnh phúc hơn.

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Bao dung một chút mà quên đi cũng là cách để bạn hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Luôn nở nụ cười

Niềm vui không thể kéo dài thì cũng đừng để nỗi buồn ở lại quá lâu. Đừng quan tâm điều bạn đối diện tồi tệ thế nào, mà là bạn dùng tâm thế gì để trải qua mọi thứ. Đừng tháo nụ cười xuống, hạnh phúc sẽ không bỏ rơi bạn. Cũng hãy đem nụ cười của mình để chia sẻ với mọi người. Chỉ cần đừng quên mỉm cười, cuộc sống sẽ không đối tệ với bạn!

Dành thời gian cho gia đình, bạn bè nhiều hơn

Thời gian cuối năm tất bật thật nhưng cũng hãy thu xếp để dành thời gian cho gia đình và bạn bè. Mọi điều ngoài kia dù có xa xỉ lấp lánh thế nào cũng không bằng những người yêu thương bạn.

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