Chồng thế này là vẫn còn nhớ thương người cũ, phụ nữ phải nhận ra ngay!

Làm sao để biết chồng vẫn còn lưu luyến người cũ? Chị em nhất định phải cẩn thận những dấu hiệu sau đây của chồng nhé!

Ngay cả khi đã lấy vợ, nhiều đàn ông vẫn còn lưu giữ hình ảnh người cũ. Thậm chí, không ít gia đình vì chồng còn nhớ thương người cũ mà đổ vỡ không thể hạnh phúc. Vẫn theo dõi trang facebook của người cũ Biết là vẫn luôn có những tình bạn sau khi đã kết thúc yêu đương. Và sau đó, chuyện theo dõi facebook của nhau cũng không phải là chuyện gì quá lớn. Nhưng nếu chồng bạn luôn theo dõi mọi thứ của người cũ, like hay bình luận về tất cả thì lại đáng để bạn lưu tâm. Đừng nghĩ đó chỉ là thế giới ảo, không ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng của bạn. Nên nhớ, đàn ông sẽ không để tâm những điều họ không quan tâm. Và một khi họ còn nhớ, thì cả những điều nhỏ nhặt nhất họ cũng chú ý. Chỉ có khi còn lưu luyến người cũ họ mới để ý tới mọi thứ trong cuộc sống của đối phương.

Luôn có dấu hiệu lạ khi gặp lại người cũ Nếu đàn ông một lòng với gia đình thì việc gặp lại người cũ hoàn toàn không có gì đặc biệt. Nhưng nếu khi gặp lại người cũ, anh ấy có những dấu hiệu như lo âu, lúng túng và còn thể hiện rất rõ ràng trong hành động và lời nói thì đáng để lo đây! Vì chỉ khi còn nhớ thương người cũ thì đàn ông mới tỏ ra không thoải mái như thế. Nên nhớ, đàn ông sẽ không để tâm những điều họ không quan tâm - Ảnh minh họa: Internet So sánh vợ với người cũ Đừng cảm thấy vui khi nghe chồng mình khen mình giỏi giang, xinh đẹp hay gì đó hơn người cũ. Vì đây sẽ là dấu hiệu khi đàn ông còn vương vấn người cũ. Vì còn để tâm, còn nghĩ đến thì anh ấy mới có cơ sở để so sánh như thế. Phải hiểu, chồng dù là so sánh bạn tốt hay xấu hơn người khác cũng đều là không hay, với người cũ thì lại càng tệ. Một người chồng chỉ có vợ thì luôn xem vợ là duy nhất. Vì với họ, bạn là duy nhất nên sẽ không bao giờ so sánh bất cứ điều gì.

Hay nói về người cũ Thật ra, khi chồng nói về người cũ một cách tình cờ, đôi ba lần gì đó thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu việc này lặp lại nhiều lần thì bạn nên xem xét lại. Nếu anh ấy nhắc về người cũ với những lời không hay cũng đừng thấy mừng. Vì không để tâm, sẽ không nhắc, và không còn lưu luyến cũng sẽ không trách móc hay nói lời không hay. Nếu anh ấy nhắc về người cũ với những lời không hay cũng đừng thấy mừng - Ảnh minh họa: Internet Khi biết chồng vẫn còn lưu luyến người cũ thì vợ nên làm gì? Tốt nhất là bạn nên nói chuyện rõ ràng với chồng, hơn là ghen tuông bóng gió. Đừng bao giờ kiểm soát tin nhắn hay điện thoại của chồng trong lúc này. Biết là vợ nào gặp thế này cũng sẽ ghen tuông, nhưng vẫn là nên bình tĩnh lại. Bạn nên ngồi xuống cùng chồng nói chuyện thẳng thắn về chuyện này. Phải để chồng biết bạn không chấp nhận những gì chồng đàng làm. Bạn cũng có quyền buộc chồng dứt khoát với người cũ, xóa facebook, số điện thoại người cũ ngay trước mặt bạn. Người chồng có trách nhiệm với gia đình sẽ không ngại làm thế để vợ yên tâm. Trong hôn nhân, phụ nữ nên hiểu sẽ có lúc mình phải là người bảo vệ gia đình của mình. Chồng có thể đi lạc đường, mình phải là người kéo chồng về khi cần. Đừng chỉ biết ghen tuông, trách móc mà phải khôn ngoan nghĩ cách lay chuyển sự chú ý và lòng dạ của chồng. Mình là vợ, có ghen cũng phải ghen có lợi cho gia đình, có buồn cũng phải để chồng biết anh ấy có lỗi khi lưu luyến người cũ. Tin chồng là đúng, nhưng đừng lơ là đến mức vô tâm. Phải nhớ, tình cũ từng giữ vị trí duy nhất trong lòng chồng, ít nhiều cũng ảnh hưởng. “Tình cũ không rũ cũng đến”, đừng chủ quan nhé!

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