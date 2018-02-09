9 bí mật không bao giờ đàn ông muốn 'bật mí' với phụ nữ

Thật ra, chiếc váy bạn mặc thời thượng ra sao, đắt đỏ thế nào, đàn ông vốn không mấy để tâm. Điều họ quan tâm là trang phục có tôn được nét quyến rũ thu hút của bạn không. Nói cách khác, phụ nữ nên biết khéo léo trong cách ăn mặc của mình. Hở nhưng vẫn trang nhã, kín nhưng vẫn quyến rũ.

Đàn ông luôn thích những phụ nữ tự tin vào chính mình. Đó là lý do dù nhiều cô gái không mấy nổi bật nhưng vẫn khiến đàn ông say như điếu đổ vì sự tự tin vốn có của họ. Với đàn ông, phụ nữ tự tin luôn đầy sức hấp dẫn, thậm chí còn quyến rũ hơn những cô nàng chân dài ngực khủng. Phụ nữ nên nhớ, tự tin sẽ tạo nên thần thái rất riêng biệt. Không cần biết bạn thiếu thốn điều gì, chỉ cần tự tin vào những gì mình có, bạn đã có thể mở cánh cửa trái tim của đấng mày râu.

Trong mắt phụ nữ, đàn ông luôn là người có thể làm nhiều thứ. Nhất là với người đàn ông họ yêu, phụ nữ càng kỳ vọng nhiều hơn. Đó cũng là lý do đàn ông đều không thích thừa nhận mình không biết làm điều gì. Họ luôn muốn mình giữ hình ảnh mạnh mẽ và giỏi giang trong mắt phụ nữ. Vì vậy, dù có không biết làm gì họ cũng không nói mà sẽ cố gắng học làm để phụ nữ thấy hài lòng.

Hơn hết, đừng tin lời đàn ông nói rằng anh ta không quan trọng bạn ăn mặc thế nào. Đàn ông yêu bằng mắt, luôn là vậy. Do đó, đừng để mình luộm thuộm thiếu tươm tất trong mắt đàn ông. Hãy luôn cố gắng khiến mình đẹp nhất có thể!

4. Em đừng hỏi khó như thế, anh rất bối rối

Đàn ông thường rất khó xử khi nghe phụ nữ hỏi: “Em có mập lên không”. Nếu họ trả lời “Có” thì đối phương sẽ buồn ra mặt. Họ trả lời “Không” thì không mấy phụ nữ lại tin. Chính vì vậy đàn ông luôn cảm thấy bối rối khi bị hỏi về ngoại hình của phụ nữ như thế.

5. Anh ghen

Đàn ông thường ít khi bộc lộ tình cảm của mình. Khi thấy bạn gái hay vợ của mình thân thiết với người đàn ông khác, dù ghen đó nhưng không phải ai cũng chịu thừa nhận.

6. Anh thích được khen

Ai cũng thích được khen và đây cũng không phải là điều ngoại lệ với đàn ông. Đàn ông luôn thích những lời khen như được khẳng định, đề cao bản thân trong mắt đối phương hơn. Ngay cả những hành động nhỏ nhất, họ cũng muốn được vợ hay bạn gái ghi nhận.

Đàn ông luôn thích những lời khen như được khẳng định, đề cao bản thân trong mắt đối phương hơn - Ảnh minh họa: Internet

7. Anh sợ…

Đàn ông luôn được nói tới với những gì mạnh mẽ và cứng rắn. Đó cũng là lý do họ không dễ bộc lộ những nỗi sợ của mình. Dù rằng, họ cũng biết sợ, như sợ gián, sợ chuột… Chỉ là, anh ấy sẽ không nói ra đâu, vì như thế sẽ cảm thấy rất mất “hình tượng”.

8. Chỉ là anh giỏi che giấu cảm xúc thôi

Thật ra, ngay cả khi xúc động nhất, đàn ông cũng không để phụ nữ thấy sự mềm lòng của mình. Nhiều khi vì để che giấu cảm xúc của mình, anh ấy sẽ trở nên khó chịu, rồi bỏ đi để bạn không nhìn thấy.

9. Khi anh nói hết yêu, thì đó luôn là sự thật

Đừng nghĩ đàn ông nói hết yêu vì điều này hay điều kia. Anh ấy hết yêu thì chỉ là hết tình cảm, vậy thôi. Đừng ngụy biện điều gì khác cho anh ấy, cũng đừng tự lừa dối chính mình. Đàn ông khi hết tình cảm, luôn thẳng thắn như thế. Lúc đó, việc bạn có thể làm chỉ là chấp nhận mà thôi.