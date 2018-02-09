Nhất định phải ly hôn ngay nếu chồng bạn gây ra những lỗi này

Có những thời khắc, người ta khó lòng kiểm soát được cảm xúc của mình. Nhưng dù là vì lý do gì, trong hoàn cảnh nào, ngoại tình vẫn cứ là sai. Tình yêu nhân danh cho ngoại tình sai, tình dục vì ngoại tình lại càng không đúng. Chỉ là, người lớn cả rồi, sống cũng phải có trách nhiệm với chính mình và gia đình. Kẻ còn biết nghĩ, thế nào cũng sẽ quay về, người chẳng hiểu thấu, ra đi là chuyện phải chấp nhận.

Không phải cuộc hôn nhân nào cũng giống nhau, cũng như những lỗi lầm trong từng gia đình cũng khác nhau. Đây đều là tùy vào mức độ và sức chịu đựng của người vợ. Chỉ là, đừng gồng gánh quá nhiều tổn thương vì suy nghĩ cho con. Đơn giản vì nếu bạn không thể là người mẹ hạnh phúc thì con cũng không thể hạnh phúc được.

Hơn hết, thứ tha của bạn, họ không trân trọng thì không còn đáng để bạn bao dung thêm nữa. Đừng tin lời một người đàn ông hứa hẹn rồi lại tái phạm lỗi lầm như cũ. Cách tốt nhất lúc này là bạn phải dứt khoát ly hôn để tránh tổn thương mình và con về sau.

Lúc này, nếu bạn còn tình cảm, chồng còn nghĩ cho gia đình thì bạn có thể tha thứ bỏ qua một lần. Nhưng phải hiểu chồng ngoại tình, bạn bao dung một lần là nên, nhưng thứ tha quá nhiều lần là bạn dại. Đàn ông ngoại tình, một lần là còn có thể hiểu, chứ nhiều lần chính là không thể cứu vãn. Trái tim họ đã quá nhiều lần chia năm xẻ bảy thì còn gì dành cho bạn đây?

Trái tim họ đã quá nhiều lần chia năm xẻ bảy thì còn gì dành cho bạn đây? - Ảnh minh họa: Internet

Vũ phu

Phụ nữ làm vợ, chuyện gì cũng có thể chấp nhận, nghèo khó thế nào cũng chịu được, nhưng nhất định đừng bao giờ cam chịu bạo lực từ chồng. Đàn ông đánh vợ, không bao giờ có thể tha thứ được. Cũng đừng mong họ có thể thay đổi, đánh vợ một lần rồi thì sẽ có nhiều lần sau đó. Dù ngay cả khi bạn sai ra sao thì chồng cũng không có quyền được đánh bạn.

Rõ ràng một người đàn ông sẵn sàng tổn thương thân thể của vợ mình thì sẽ không nề hà làm bạn đau lòng vì những chuyện khác. Vì anh ta không quan tâm đến suy nghĩ hay cảm xúc của bạn, chỉ thích dùng bạo lực để thỏa mãn bản thân. Và một người chồng thế này hoàn toàn không xứng đáng để bạn yêu thương và tận tụy về sau. Hãy nghĩ về hạnh phúc và sự an toàn của mình!

Luôn say xỉn khi về nhà

Đàn ông có thể đôi ba ly say chút ít với bạn bè, đôi khi vợ có thể cảm thông được. Nhưng khi anh ta luôn về nhà trong tình trạng say xỉn thì thật là không hay. Chính tình trạng này ở chồng luôn có thể khiến hôn nhân đến bờ vực đổ vỡ. Bạn sẽ mỏi mệt, nhạt dần yêu thương và chán nản việc vun đắp gia đình.

Không có tài chính

Đàn ông không thể kiếm ra tiền, không là trụ cột trong gia đình thì không thể mang đến hạnh phúc cho vợ con được. Thử nghĩ, bạn vừa nuôi dạy con, vừa gánh vác tài chính trong nhà, liệu có dễ dàng không? Chưa kể, vợ chồng sẽ dần mệt mỏi vì mọi mâu thuẫn đều xuất phát từ chuyện tiền bạc. Tiền bạc luôn là vấn đề nhạy cảm nhất trong hôn nhân. Đàn ông, có thể kiếm ít tiền, thậm chí là ít hơn vợ nhưng nhất định phải có ý chí làm giàu, có trách nhiệm tài chính với gia đình.

Nếu bạn lấy phải một người chồng chỉ thích ăn chơi, không chịu đi làm thì tốt nhất nên ly hôn để mình và con có cuộc sống thoải mái hơn.

Đàn ông, có thể kiếm ít tiền, thậm chí là ít hơn vợ nhưng nhất định phải có ý chí làm giàu, có trách nhiệm tài chính với gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Nghiện ngập

Dù đàn ông nghiện thuốc lá, rượu bia hay bất kì chất kích thích gì thì đều ảnh hưởng xấu đến cuộc sống gia đình. Thật ra, bạn có thể suy xét lại nếu anh ấy vì bạn mà cố gắng bỏ những thói quen nghiện ngập này. Nhưng nếu bao lần cũng không thay đổi được thì bạn nên suy nghĩ đến một cái kết cho cuộc hôn nhân này.

Ghen tuông quá mức, kiểm soát quá đáng

Ghen tuông là dư vị cần thiết cho hôn nhân thêm mặn mà. Nhưng đàn ông ghen tuông quá mức, đến độ kiểm soát mọi điều trong cuộc sống của bạn thì bạn nên cân nhắc. Rõ ràng không ít những bi kịch dẫn đến cái chết của phụ nữ trong gia đình chỉ vì người chồng ghen tuông quá đáng. Do đó, nếu bạn cảm thấy mỏi mệt vì chồng quản hết cuộc sống, thậm chí trở nên đáng sợ với những lần ghen tuông vô lý thì nên tìm cho mình một hướng đi mới.