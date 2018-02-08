Đàn bà ‘hư’ đúng 5 điểm này, ‘đốn đổ’ trái tim đàn ông từng khoảnh khắc!

Nếu cứ phải “hư” thì chồng mới mê mệt quấn quýt không dứt, thì phải “hư” cho đúng thế này nhé chị em!

Gợi cảm Đàn ông thường thích phụ nữ hư vì sự gợi cảm đầy mê hoặc, một lần nếm phải cả đời khó dứt. Thật ra phụ nữ hư luôn rất biết cách ăn mặc. Không hẳn là vì những bộ váy hở hang da thịt, mà là hở đúng chỗ, kín đúng nơi. Hở làm sao mà đàn ông vẫn thấy tao nhã, kín thế nào mà đàn ông vẫn thấy quyến rũ thu hút. Làm vợ nên biết lựa chọn trang phục trước mặt chồng như gái hư. Đừng lúc nào cũng nghĩ mình có gia đình rồi thì phải “kín cổng cao tường”. Phụ nữ có chồng càng phải chăm chút trang phục nhiều hơn. Đừng khiến chồng chán chê vì những bộ đồ không có gì mời gọi. Phải mặc sao để chồng nhìn thấy mình là lại không muốn rời nửa bước. Phải mặc sao để chồng nhìn thấy mình là lại không muốn rời nửa bước - Ảnh minh họa: Internet “Hư” trên giường Phụ nữ có chồng phải trang nhã nơi phòng khác và “hư hỏng” nơi phòng ngủ. Vì đàn ông nào cũng thích gái hư ở điểm họ dám hoang dại nơi phòng the. Gái hư luôn biết mình muốn gì, hiểu đàn ông cần gì, họ phá bỏ hết mọi rào cản khi trên giường. Phụ nữ làm vợ không cần phải học hết thảy những “chiêu thức hư hỏng” của gái hư. Chỉ cần bạn thoải mái trên giường cùng chồng, chiều chuộng anh ấy một chút, tạo sự mới mẻ đầy kích thích thì đàn ông nào cũng không xa rời bạn được.

Không giấu diếm Gái hư thường xuất hiện với dáng hình nóng bỏng, hút mọi ánh nhìn. Họ không ngại khoe chút da thịt với người khác, cũng không hề tự ti với những gì mình có. Họ tự tin khoe những những đường con trên cơ thể, kể cả những điều chưa hoàn hảo ở mình. Đàn ông luôn thấy ở họ thần thái tích cực và tự tin, đây mới là điều đàn ông bị cuốn hút nhất. Phụ nữ có chồng đừng tự ti về thân hình lỡ sồ sề vì vài bận sinh nở của mình. Thật ra, quan trọng là bạn biết đâu là điểm của mình và làm bật nó lên trước mặt chồng. Và hơn hết, phải tự tin về chính mình, đây mới là vũ khí “hủy diệt” đàn ông lợi hại nhất của phụ nữ! Rất chịu chơi Gái hư sẵn sàng “bung xõa” những quy tắc của bản thân để cùng đàn ông có những hồi ức cực kì ấn tượng. Những chuyến du lịch phượt bất chợt, vài lần nổi hứng làm những chuyện có chút điên rồ như đi chơi xuyên đêm, cùng đàn ông đi xem bóng đá… Đây đều là những điều vừa bất ngờ lại khiến đàn ông cực kì hứng thú. Phụ nữ làm vợ cũng đừng quá gò bó mình và chồng vào những khuôn phép. Lâu lâu, vẫn nên cùng chồng làm những điều mới mẻ, bất ngờ, trốn con đi đâu đó, hẹn hò đầy kích thích bên ngoài, hay thậm chí là những chuyến du lịch không báo trước. Hết thảy những ý tưởng có phần mới mẻ, bất ngờ này sẽ khiến chồng thấy vợ rất “chịu chơi”, thoải mái và thú vị.

Gái hư sẵn sàng “bung xõa” những quy tắc của bản thân để cùng đàn ông có những hồi ức cực kì ấn tượng - Ảnh minh họa: Internet Không tô hồng mọi thứ Gái hư rất thực tế, không hề mơ mộng. Họ không tô hồng cuộc sống, càng không bắt đàn ông làm những điều lãng mạn quá mức. Gái ngoan sẽ bằng lòng nắm tay người đàn ông nghèo khó mà nói mọi chuyện rồi sẽ ổn. Còn gái hư, họ muốn đàn ông nhìn thẳng vào sự nghèo khó của mình mà cố gắng đến cùng. Đây chính là điều đàn ông bị thu hút ở gái hư. Phụ nữ, lúc cần dịu dàng nữ tính thì phải thật nhẹ nhàng, nhưng một khi cần thực tế thì nhất định phải thực tế. Đàn ông luôn nể trọng người phụ nữ quyết đoán, thực tế nhìn vào sự việc mà giải quyết. Vì vậy, đừng tô hồng cuộc sống nếu muốn giữ chân đàn ông. Phụ nữ càng thực tế, sẽ càng khiến đàn ông mê mệt khó rời.

Đàn bà giữ chồng, cách tốt nhất không phải nắm mà là buông Đàn ông, cứ không được quan tâm sẽ không thể yên ổn mà hư hỏng. Giữ chồng, nhất định là phải để chồng giữ mình, càng ra sức, càng dễ vụt mất.

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