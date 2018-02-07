Đàn bà giữ chồng, cách tốt nhất không phải nắm mà là buông

Đàn ông, cứ không được quan tâm sẽ không thể yên ổn mà hư hỏng. Giữ chồng, nhất định là phải để chồng giữ mình, càng ra sức, càng dễ vụt mất.

Đàn bà giữ trái tim đàn ông, đừng giữ cuộc đời họ

Đàn bà giữ chồng, đừng quản hết cuộc đời họ. Giữ đàn ông, là giữ trái tim họ, đừng giữ chân họ đi đâu, việc họ làm gì. Đừng cứ phải đợi đến tận khuya chỉ để chờ một tin nhắn của chồng. Gọi một cuộc không nghe thì cũng đừng gọi nữa. Giữ trái tim đàn ông không nằm ở tháng ngày bạn đợi họ bao lâu, hay bạn đã nuông chiều họ thế nào. Bạn cũng không thể biết rốt cuộc chiếc điện thoại của chồng đã xóa bao nhiêu tin nhắn sau lưng bạn. Bạn nên biết đàn ông càng bị quản chặt càng ngoại tình đáng sợ nhất. Tốt nhất, vẫn là cứ thư thả mà giữ lấy lòng dạ họ. Anh về trễ thì em vẫn ngủ ngon. Anh vui chơi ở ngoài, em cũng có thú vui riêng của mình. Phải để đàn ông thấy, mình không cần họ tới mức mất ăn mất ngủ, phải để họ quay đầu lại mà giữ lấy mình. Làm vợ, phải biết cách giữ trái tim đàn ông, chứ đừng giữ cuộc đời họ.

Làm vợ, phải biết cách giữ trái tim đàn ông, chứ đừng giữ cuộc đời họ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông, thích đi, cứ để họ đi

Đàn ông, ai chẳng có chân đi, thế thì cứ buộc họ một chỗ với mình thì mình thua rồi. Đàn bà giữ chồng, cách tốt nhất là cứ để họ đi, để họ tự nguyện quay về. Chứ đừng kè kè bắt chồng phải đi hướng này, lúc về thế kia. Đàn ông bị quản thúc, ừ thì chắc cũng không sao. Nhưng đàn bà mình quản quá thì cũng chẳng biết đàn ông có thể làm gì sau lưng mình. Thà cứ để họ thoải mái mà rông chơi, nhưng phải để họ thấy cái ngưỡng cuối cùng mình bắt họ quay về. Anh muốn đi đâu cũng được, nhưng phải về khi em còn cười nói vui vẻ. Anh muốn làm gì cũng được, đừng trở về để thấy sự im lặng của em. Thật ra, điều đàn ông sợ nhất ở phụ nữ không phải là ghen tuông, kiểm soát hay nước mắt. Đàn ông sợ sự im lặng và bất cần của đàn bà. Phải để họ thấy cái ngưỡng chạm đáy bất cần của đàn bà khi họ rông chơi quên đường về. Lúc đó, đàn ông mới biết sợ, mới tự nguyện trở về với vợ con. Đàn bà khôn, chính là biết cương nhu, im lìm mà cao tay như thế.

Đàn ông sợ sự im lặng và bất cần của đàn bà - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà giữ chồng, cách tốt nhất không phải nắm mà là buông

Nhiều chị em phụ nữ, nói một tiếng giữ chồng là phải ra sức quản cho bằng được. Anh đi làm, em cũng phải gọi video call xem cho bằng được mặt đồng nghiệp. Anh đi chơi, em cũng phải đi ngồi cùng bàn nhậu để chứng thực. Đàn ông thương vợ thì cũng ráng chiều vợ. Chứ đàn ông có ngoại tình rồi, vợ càng quản, càng giỏi che giấu. Đến lúc vỡ lỡ, người đau nhất vẫn cứ là phụ nữ. Giữ chồng cũng như thả một cánh nhiều bay lượn. Cứ để diều bay, cứ đứng từ tốn ngắm cảnh diều thỏa sức bay nhảy. Đến một lúc, dự là gió lộng dữ dội thì phải biết thu dây, phải kéo diều về cho bằng được. Giữ chồng cũng thế, phải là người vợ tinh tế, có ghen cũng phải ghen im lìm mà thâm thúy, có giữ chồng cũng phải cương nhu khiến chồng nể. Lỡ mà có lúc biết chồng động lòng ngả nghiêng thì cũng đừng làm lớn chuyện mất mặt chồng mà cũng chỉ mình mình đau. Cứ thong thả mà làm vợ đẹp, mẹ hiền, khiến chồng cứ về nhà lại tròn mắt nhìn vợ. Đàn ông, cứ không được quan tâm sẽ không thể yên ổn mà hư hỏng. Giữ chồng, nhất định là phải để chồng giữ mình, càng ra sức, càng dễ vụt mất.

Nếu bạn đang có ý định ly hôn, đừng bỏ qua bài viết này! Cuộc sống này quá ngắn ngủi để nhấn chìm chính mình trong một mối quan hệ vô vọng.

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