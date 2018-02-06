Đàn bà có chồng: Học cách bất cần khi nên

Làm vợ, nên có một giới hạn nhất định dành cho chồng. Chồng vượt ranh giới thì nhất định phải tỏ ra bất cần.

Thương thật nhưng vẫn cứ nên tỏ ra không thương nhiều Tôi hay thường khuyên những người phụ nữ bên tôi, có thương cỡ nào cũng đừng phô hết ra mặt mày hay lời nói. Đàn ông là giống loài thích chinh phục và sẽ trở nên nhàm chán mà sinh hư hỏng khi có quá nhiều. Ngay cả khi yêu đương hay đã về chung một nhà, cũng đừng cho họ có cơ hội thỏa mãn đến dư thừa với những gì họ nhận được từ người phụ nữ của mình. Phụ nữ có thương thì nhiều đó, nhưng vẫn cứ nên tỏ ra không thương nhiều. Cứ để đàn ông ngay cả khi đã có được mình vẫn muốn chinh phục tình cảm của mình, vẫn đòi hỏi sự yêu thương từ mình. Không hẳn là làm khó chồng, mà là khéo léo có cho có nhận. Mình thương chồng một thì ít nhất cũng phải nhận lại được một. Đừng cứ cho mười mà đến 5 phần cũng không có, thì rõ ràng là thất bại rồi. Đừng là người phụ nữ chỉ biết yêu chồng, thương con, quẩn quanh góc bếp phòng khách. Phụ nữ làm vợ làm mẹ là nghĩa vụ thiêng liêng, đừng biến nó thành gánh nặng mỏi mệt. Mình còn cuộc sống, còn đam mê, còn chính bản thân mình để yêu thương. Theo đuổi sự nghiệp, dành thời gian chăm sóc bản thân, san sẻ gánh nặng việc nhà cho chồng, phụ nữ sẽ thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn. Cuộc sống hôn nhân không mấy dễ dàng, nhưng quan trọng không phải là buộc chồng phải chia sẻ với mình. Mà là để anh ấy tự nguyện, vì thương vợ mà làm, vì cưng chiều vợ mà gánh vác. Giữ chồng thì cứ phải lỏng mà như chặt, nắm hờ mà không khi nào buông, vậy mới là vợ khôn ngoan.

Giữ chồng thì cứ phải lỏng mà như chặt, nắm hờ mà không khi nào buông, vậy mới là vợ khôn ngoan - Ảnh minh họa: Internet Cần thật, nhưng cũng hãy tỏ ra bất cần khi nên Phụ nữ là vợ thì ai lại không cần chồng, ai lại không muốn giữ chồng thật chặt bên mình. Nhưng cách giữ chồng không phải cứ nói rằng mình cần chồng, ghen tuông, kè kè quản hết cuộc đời đối phương. Cần thật, nhưng hãy tỏ ra bất cần khi nên. Chồng về trễ, anh ấy không nói cũng đừng thức cả đêm để đợi. Gọi đến cuộc thứ 3 không nghe thì đừng gọi tiếp. Đừng nghĩ mình đợi cả đêm hay gọi đến cháy máy thì chồng lần sau sẽ vì thương vợ mà không tái phạm. Thật sẽ không biết rằng trên bàn nhậu hay tiệc tùng, chồng liệu có nói một câu “Kệ vợ” hay không. Đàn ông đã không để tâm thì phụ nữ nhất định phải vô tâm và bất cần hơn. Cứ để anh ấy muốn đi tới mấy giờ thì đi, bản thân cứ vào ngủ ngon một giấc. Làm vợ, nên có một giới hạn nhất định dành cho chồng. Chồng vượt ranh giới thì nhất định phải tỏ ra bất cần. Anh ấy tự khắc thấy sợ và không dám tái phạm. Điều đàn ông sợ nhất ở phụ nữ không phải là sự chờ đợi, nước mắt, mà là sự bất cần. Vì vậy, phải bất cần khi nên để chồng biết đâu là giới hạn của vợ. Độc lập nhất, nhưng cũng tinh ý nhất Phụ nữ làm vợ, có thể không cần giỏi giang hơn chồng, kiếm tiền phải nhiều hơn chồng, nhưng phải độc lập nhất có thể. Đừng tin một câu chồng nói “Để anh nuôi” thì yên tâm mà sinh con, ở nhà nuôi con không lo gì. Sĩ diện của đàn ông cao thật, nhưng nhiều khi họ lại không tự gánh nổi sĩ diện của chính mình. Họ nói có thể nuôi bạn, nhưng cuộc đời ai biết ngày mai thế nào, rồi chồng bạn có rã rời vì gánh nặng hay không. Đừng biến mình trở thành gánh nặng cho chồng, áp lực cho chính gia đình của mình. Phụ nữ có gia đình cần tiền, là tiền do chính mình làm ra. Dù ít hay nhiều, phụ nữ có tiền vẫn có tiếng nói với chồng, lại còn có thể tự chiều chuộng chính mình, không phụ thuộc.

Dù ít hay nhiều, phụ nữ có tiền vẫn có tiếng nói với chồng, lại còn có thể tự chiều chuộng chính mình, không phụ thuộc - Ảnh minh họa: Internet Nhưng chị em cũng đừng độc lập tới mạnh mẽ quá mức, chuyện gì cũng tự sức gánh vác. Làm vợ, vẫn là nên biết yếu đuối khi nên, tinh ý nép vào sự bảo bọc, chở che của chồng. Đừng để chồng thấy bạn cái gì cũng biết làm, một mình ngược xuôi vì gia đình cũng không sao. Đàn ông bản chất không vô tâm, nhưng chính sự nuông chiều của phụ nữ sẽ làm họ vô tâm lúc nào cũng không hay. Hãy để chồng biết vợ cũng có khi mỏi mệt, vợ cũng cần chồng ở bên giúp đỡ, cần chồng vỗ về quan tâm. Làm vợ, độc lập nhất nhưng cũng phải biết yếu đuối nhất.

Nếu bạn đang có ý định ly hôn, đừng bỏ qua bài viết này! Cuộc sống này quá ngắn ngủi để nhấn chìm chính mình trong một mối quan hệ vô vọng.

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