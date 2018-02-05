Tìm được người tâm đầu ý hợp đã khó, giữ được trái tim họ chỉ có mình mình lại càng khó. Và không phải phụ nữ nào cũng biết cách khiến người đàn ông một bước cũng không lời, một đời cũng không phản bội.

Thân thiết với gia đình anh ấy Sẽ thật may mắn nếu gia đình anh ấy quý mến bạn, vì rõ ràng bạn đã nắm trong tay chiếc chìa khóa giữ chặt trái tim chàng. Phụ nữ một khi lấy chồng sẽ xem chồng con là quan trọng nhất. Nhưng đàn ông lại hoàn toàn khác, dù đã có vợ họ vẫn xem trọng cha mẹ mình hơn. Do đó, khi bạn được lòng cha mẹ chàng thì cũng đã có thể khiến chàng yêu thương bạn không dứt. Và không phải phụ nữ nào cũng biết cách khiến người đàn ông một bước cũng không lời, một đời cũng không phản bội - Ảnh minh họa Không cố gắng thay đổi anh ấy Không ai sinh ra là hoàn hảo dành cho ai, ai cũng có những điểm chưa “vừa mắt” ở nhau. Nhưng tình yêu hay hôn nhân không phải là cố thay đổi đối phương, mà là chấp nhận, hòa hợp để vun đắp tình cảm. Vì vậy nếu cách ăn mặc của anh ấy có gì bạn chưa thích, hay hôm nay trang phục của anh ấy bạn không vừa lòng cũng đừng bắt anh ấy thay đổi. Ai cũng có sở thích và thói quen riêng, bạn không muốn thay đổi thì người khác cũng thế. Thay vào đó, hãy khéo léo góp ý sẽ giúp chồng nhận thức dễ dàng hơn. Nói vài câu nhẹ nhàng như “Em thấy anh sẽ quyến rũ hơn khi mặc…” Từ đó, anh ấy sẽ tự nguyện thay đổi để cuốn hút trong mắt bạn hơn.

Luôn khiến mình quyến rũ và hấp dẫn hơn Để đàn ông luôn cảm thấy đầy hứng thú khi ở cạnh bạn, hãy luôn nhớ, tự bản thân phải khiến mình thu hút và quyến rũ hơn mỗi ngày. Sự hấp dẫn này không chỉ là trang điểm nổi bật mà còn là tươm tất trong ăn diện, nói năng khéo léo thu hút. Nét đẹp ngoại hình chưa đủ còn cần cả vẻ đẹp trong tâm hồn, khí chất. Nói năng khôn khéo Đàn ông nào cũng thích phụ nữ biết cách ăn nói, khôn khéo trong giao tiếp và biết điều. Kiểu phụ nữ này khiến đàn ông vừa say đắm vì yêu mà còn thấy gần gũi như tìm được tri kỉ để tâm tình. Người phụ nữ lý tưởng của đàn ông không cần quá nổi bật, chỉ cần tạo cho họ cảm giác thoải mái, có thể tâm tình mãi vẫn không thể dứt.

Người phụ nữ lý tưởng của đàn ông không cần quá nổi bật, chỉ cần tạo cho họ cảm giác thoải mái, có thể tâm tình mãi vẫn không thể dứt - Ảnh minh họa: Internet Chủ động trong chuyện chăn gối Đàn ông thường bị thu hút bởi kiểu phụ nữ đoan trang ngoài phòng khách và phải “hư” trong phòng ngủ. Trong chuyện chăn gối, đừng chỉ để đàn ông làm chủ mọi cuộc chơi. Đôi lúc, sự chủ động, sáng tạo ở phụ nữ lại khiến đàn ông say mê đắm đuối. Khi bạn biến “dụ dỗ”, mới gọi như chiêu trò mới lạ, đàn ông có khó tính thế nào cũng chỉ biết một lòng bên bạn cả đời, một bước cũng không rời. Hài hước nhưng tình cảm Với đàn ông, nụ cười của phụ nữ là thứ vũ khí lợi hại nhất, luôn có thể “đốn đổ” trái tim của họ. Hãy là một người phụ nữ hài hước và thông minh, khiến đàn ông có thể cười thoải mái khi ở bên. Những khi anh ấy mỏi mệt, hãy để khiếu hài hước của mình ủi an những khó khăn của anh ấy. Không những thế, hãy cho anh ấy những điều bất ngờ như tự tay làm tặng anh ấy món quà sinh nhật. Đàn ông luôn thích sự bất ngờ và thú vị như thế. Hơn hết, đừng quên sẻ chia, lắng nghe khi anh ấy cần. Đàn ông dù bản lĩnh mạnh mẽ đến thế nào cũng đều cần một chỗ dựa khi mệt nhọc. Điều bạn cần làm chỉ là ở bên, nghe anh ấy nói, cảm thông anh ấy, vậy là đủ.

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