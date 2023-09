Nếu bạn đang có ý định ly hôn, đừng bỏ qua bài viết này!

Dù vậy, hãy nhìn vào 11 lý do này để thấy ly hôn vẫn tuyệt vời hơn khi phải cam chịu một cuộc hôn nhân vô vọng.

1. Hôn nhân cho cảm giác an toàn nhưng ly hôn sẽ để bạn trải nghiệm một hành trình mới của cuộc đời.

Hôn nhân luôn tạo cho phụ nữ một vùng an toàn nhất định. Chính vì quá an toàn mà phụ nữ bằng lòng cam chịu những điều không vui, thậm chí là bất hạnh và tổn thương. Họ e ngại sự thay đổi, sợ mình không đủ đương đầu với đổ vỡ trong hôn nhân. Nhưng phụ nữ nên hiểu nếu hôn nhân cho ta sự an toàn thì ly hôn sẽ giúp ta trải nghiệm một hành trình mới của cuộc đời. Mọi cái kết tốt đẹp đều được mở đầu bằng sự đổi thay. Nếu hôn nhân bất hạnh, đừng ngại thay đổi, muốn hạnh phúc, phải bỏ lại bất hạnh đã từng.

2. Làm mẹ đơn thân vẫn tốt hơn để một người chồng, người cha tệ ở bên

Phụ nữ thường mang suy nghĩ sống vì con, cam chịu để con có một gia đình đủ cha đủ mẹ. Nhưng rõ ràng, sự rạn nứt sẵn có trong gia đình luôn gây ra đau buồn cho trẻ nhỏ theo năm tháng. Thậm chí, trẻ sẽ lưu tâm những mâu thuẫn, hành động bạo lực, hay những lời lẽ khó nghe của cha mẹ. Đây là những vết thương lòng, thậm chí là ám ảnh tác động đến khái niệm về gia đình, hôn nhân sau này ở trẻ nhỏ. Phụ nữ đã làm mẹ, đừng nghĩ chỉ cần cho con có đủ ba mẹ về mặt hình thức thì đã đủ đầy. Con cần cha, đúng thật, nhưng phải là một người cha có trách nhiệm, biết vun vén gia đình. Con cần gia đình, cũng không sai, nhưng đừng ép con phải có một gia đình bất hạnh. Trẻ nhỏ dễ tổn thương hơn ta nghĩ nhiều, hãy cho con một hạnh phúc dù khiếm khuyết nhưng chân thật và bình yên nhất.