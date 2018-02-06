Nếu bạn đang có ý định ly hôn, đừng bỏ qua bài viết này!

Khi bạn cân nhắc việc ly hôn , hay lặp lại một suy nghĩ tương tự đã từng, thường thì bạn sẽ có suy nghĩ: Làm sao để quay lại cuộc sống độc thân ngày trước? Hay những đứa trẻ của bạn liệu sẽ bị ảnh hưởng thế nào? Liệu mình sẽ cô quạnh đến hết đời sau này?

Phụ nữ thường mang suy nghĩ sống vì con, cam chịu để con có một gia đình đủ cha đủ mẹ. Nhưng rõ ràng, sự rạn nứt sẵn có trong gia đình luôn gây ra đau buồn cho trẻ nhỏ theo năm tháng. Thậm chí, trẻ sẽ lưu tâm những mâu thuẫn, hành động bạo lực, hay những lời lẽ khó nghe của cha mẹ. Đây là những vết thương lòng, thậm chí là ám ảnh tác động đến khái niệm về gia đình, hôn nhân sau này ở trẻ nhỏ. Phụ nữ đã làm mẹ, đừng nghĩ chỉ cần cho con có đủ ba mẹ về mặt hình thức thì đã đủ đầy. Con cần cha, đúng thật, nhưng phải là một người cha có trách nhiệm, biết vun vén gia đình. Con cần gia đình, cũng không sai, nhưng đừng ép con phải có một gia đình bất hạnh. Trẻ nhỏ dễ tổn thương hơn ta nghĩ nhiều, hãy cho con một hạnh phúc dù khiếm khuyết nhưng chân thật và bình yên nhất.

Hôn nhân luôn tạo cho phụ nữ một vùng an toàn nhất định. Chính vì quá an toàn mà phụ nữ bằng lòng cam chịu những điều không vui, thậm chí là bất hạnh và tổn thương. Họ e ngại sự thay đổi, sợ mình không đủ đương đầu với đổ vỡ trong hôn nhân. Nhưng phụ nữ nên hiểu nếu hôn nhân cho ta sự an toàn thì ly hôn sẽ giúp ta trải nghiệm một hành trình mới của cuộc đời. Mọi cái kết tốt đẹp đều được mở đầu bằng sự đổi thay. Nếu hôn nhân bất hạnh, đừng ngại thay đổi, muốn hạnh phúc , phải bỏ lại bất hạnh đã từng.

Nếu hôn nhân bất hạnh, đừng ngại thay đổi, muốn hạnh phúc, phải bỏ lại bất hạnh đã từng - Ảnh minh họa: Internet

3. Ly hôn giúp bạn đến gần hơn với người thật sự dành cho bạn

Trong đời mỗi người, bạn vốn không biết rốt cuộc người cuối cùng ở lại là ai. Cứ qua một mối tình hay cuộc hôn nhân, bạn sẽ cạn kiệt bớt những hy vọng. Nhưng hãy tin, khi bạn để một người bước ra khỏi cuộc đời bạn, chính là bạn sẽ tiến gần hơn đến người thực sự dành cho bạn. Ly hôn rồi, buồn đau cũng chỉ ở sau lưng, bạn có thể chờ đợi người đàn ông tốt hơn đến tìm bạn.

4. Tìm lại chính mình

Ly hôn rồi, bạn sẽ không còn là người vợ bộn bề nhiều ưu phiền và gánh nặng. Bạn chỉ là chính bạn và bắt đầu khoảng thời gian tìm kiếm cuộc sống một mình từng rất kiêu hãnh. Bạn có thể làm điều bạn thích, làm một người mẹ như bạn mong muốn, cho con tình yêu mà bạn từng nghĩ. Mọi thứ đều do chính bạn quyết định, không ràng buộc, càng không vì ai đổi thay điều gì. Sau khi vượt qua giai đoạn khủng hoảng ly hôn, bạn sẽ tìm thấy sự bình yên vốn có, biết ơn vì mình đã có thể vượt qua những tháng ngày khó khăn từ một cuộc hôn nhân vô vọng.

5. Với con trẻ, việc ly hôn của cha mẹ không đáng sợ bằng cuộc sống gia đình đã cạn cùng nghĩa tình

Nhiều phụ nữ luôn nghĩ cứ ráng thêm vì con, chịu đựng chồng mà tiếp tục hôn nhân. Nhưng không phải phụ nữ nào cũng nhận ra cuộc hôn nhân đã thoi thóp của mình luôn gây cho con những tổn thương không tưởng. Vì trẻ không thể lớn lên hạnh phúc khi chứng kiến những sự dối lừa, thương tổn lẫn nhau của cha mẹ. Không những vậy, trẻ còn ôm những cô đơn, ám ảnh, sợ hãi về gia đình của chính mình. Nếu một ngày biết con mình phải chịu những đau buồn như thế, có phải là đã quá muộn rồi không?

6. Một mình và cô độc hoàn toàn khác nhau

Phụ nữ sợ ly hôn đôi khi là vì sợ cảm giác cô đơn khi phải đối diện với mọi thứ một mình. Nhưng phụ nữ nên phân biệt rõ sự khác nhau giữa một mình và cô độc. Một mình mà vẫn tận hưởng cuộc sống, bình yên với con cái thì có gì không tốt? Còn cô độc chính là khi bạn chỉ quẩn quanh một mình, không tìm thấy lẽ sống và sự yên bình cho chính mình. Nhưng phụ nữ nên nhớ, ta luôn có thể hạnh phúc khi một mình, khi không cần đàn ông. Bạn còn bè bạn, gia đình, sự nghiệp, và hơn hết là con của mình. Tìm đến những điều khiến bạn thấy vui vẻ, tận hưởng khoảng thời gian cùng con cũng là điều không hề tệ.

7. Ly hôn có thể giúp sự nghiệp của bạn có nhiều bước tiến hơn

Nhiều phụ nữ sau khi ly hôn sẽ có những bước tiến mới trong sự nghiệp. Thực tế, khi bị cuộc hôn nhân bất hạnh giam giữ, phụ nữ khó lòng tập trung vào sự nghiệp. Ngược lại, ly hôn rồi, phụ nữ sẽ dần chuyển quan tâm vào sự nghiệp, mạnh mẽ và kiên cường hơn bao giờ hết. Chính lúc này, phụ nữ có thể tự lập để lo cho mình và con cái mà không cần sự có mặt của một người đàn ông nào.

Phụ nữ nên nhớ, ta luôn có thể hạnh phúc khi một mình, khi không cần đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

8. Muốn làm một người mẹ tốt, hãy hạnh phúc trước đã

Bản thân phụ nữ muốn là một người mẹ tốt thì trước hết hãy là một người mẹ hạnh phúc. Vì chỉ có khi bạn đủ hạnh phúc thì bạn mới có khả năng mang đến hạnh phúc cho con của mình. Thế thì khi đủ can đảm lựa chọn ly hôn, bạn mới có thể bỏ đi những bất hạnh mà tìm đến hạnh phúc mới. Muốn làm một người mẹ tốt, hãy hạnh phúc trước đã.

9. Tập trung vào những điều khác trong cuộc sống

Cuộc sống không chỉ có tình yêu hay đàn ông, bạn còn có sự nghiệp, bạn bè, gia đình. Ly hôn rồi bạn sẽ thấy còn rất nhiều điều để tận hưởng, còn nhiều điều thú vị bạn để tâm. Đừng gắng gượng cho một cuộc hôn nhân mục rửa. Bước qua khỏi vùng an toàn của hôn nhân thất bại, bạn sẽ thấy mình kiên cường và mạnh mẽ để làm được rất nhiều điều ý nghĩa cho chính mình và con.

10. Bạn xứng đáng được một người đàn ông yêu thương chân thành và bền lâu

Kết thúc một cuộc hôn nhân không có nghĩa là bạn không còn xứng đáng được yêu thương và trân trọng nữa. Phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, dù là bạn đã trải qua điều gì. Bạn xứng đáng được một người đàn ông yêu thương chân thành và bền lâu. Người đó sẽ đến để trân trọng và ôm ấy những tổn thương bạn đã từng có. Chỉ là, hãy kiên nhẫn đợi anh ấy đến, đừng bỏ cuộc.

11. Bạn chỉ để một kẻ lạ người dưng từng chung giường ra đi để đợi một người xứng đáng đến

Ly hôn, khó nghe đó, khó nếm trải đó nhưng luôn có thể mang đến một hạnh phúc mới cho bạn sau này. Rốt cuộc, ly hôn cũng chỉ là khi bạn để một người kẻ lạ người dưng từng chung giường ra đi để đợi một hạnh phúc đến. Hạnh phúc nào cũng phải trả giá, ly hôn chính là cái giá bạn phải chi trả cho cái kết hạnh phúc hơn sau này.