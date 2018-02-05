Đã gọi nhau một tiếng vợ chồng thì phải ghi nhớ những điều này trước khi quá trễ

Nếu đã bằng lòng là vợ là chồng bên nhau một đời thì dù gió mưa bão táp thế nào cũng phải nhớ thật kỹ những điều này.

Đừng quên nói chuyện với nhau mỗi ngày Cuộc sống vốn lắm lo toan, hôn nhân lại quá nhiều ngóc ngách cần được thấu hiểu. Đã là vợ chồng thì sẽ có ngày không đủ thời gian cho nhau những dịu dàng, sẻ chia. Nhưng thật ra, cũng đừng đặt nặng chuyện phải dành bao nhiêu thời gian mỗi ngày. Lắm lúc, chỉ cần vài phút mỗi cuối ngày, nói với nhau một câu “Mọi chuyện vẫn ổn hả em/anh?”, hay “Em/anh vất vả rồi” cũng khiến nhau ấm lòng. Phải hiểu, vốn chẳng ai bận rộn tới mức không thể vì bạn đời mà dành ít phút hỏi han. Quan trọng là liệu ta ưu tiên điều gì, ta chân thành trân trọng những gì. Hãy cố gắng mỗi cuối ngày bước về sau cánh cửa nhà biết rằng ta vẫn còn một người để yêu thương và sẻ chia. Đừng để ai trong cả hai quên sự tồn tại của nhau đời mình. . Đừng để ai trong cả hai quên sự tồn tại của nhau đời mình - Ảnh minh họa: Internet Tin tưởng và tôn trọng Trong hôn nhân, niềm tin như bệ đỡ căn bản và vững vàng nhất cho tình cảm vợ chồng. Đây là nền tảng để hàn gắn, kết nối cả hai dù có chuyện gì xảy ra. Và đây cũng là điều không dễ giữ gìn theo thời gian. Cả hai nên thống nhất một quan điểm chung về tin tưởng và tôn trọng. Và phải nhắc nhở nhau cùng vun vén và bồi đắp để càng tin tưởng và trân trọng nhau nhiều hơn theo từng ngày.

Dù sẽ có lúc giận tới mức chẳng muốn nhìn thấy nhau, chán đến không thể cùng chung quan điểm thì cũng đừng quên hai chất keo quan trọng nhất này trong hôn nhân. Phải nhớ, lòng tin và sự tôn trọng, khó có mà dễ mất, một lời nói thôi cũng đủ làm tan nát mọi thứ. Đừng để tiền bạc làm tổn thương nhau Người ta cần nghĩa tình để bên nhau và cũng cần cả tiền để giữ nhau cả đời. Tiền không quan trọng hơn tình yêu nhưng không có tiền, tình yêu vốn không thể tồn tại nổi. Dù vậy, tiền thì cần thật, nhưng cũng chỉ là phương tiện trong cuộc sống, tuyệt đối không phải là mục đích duy nhất. Bạn có bôn ba tất bật khổ cực ra sao để kiếm tiền thì cũng phải hiểu, tiền không bao giờ quan trọng hơn gia đình, hơn bạn đời của bạn. Vì vậy, đừng bao giờ để chuyện tiền bạc làm tổn thương nhau. Hãy thẳng thắn và chừng mực nói chuyện với bạn đời của mình. Và chắc chắn sẽ không có chuyện gì quá đáng nếu cả hai tôn trọng và đặt nhau lên trên hết.

Đừng bao giờ để chuyện tiền bạc làm tổn thương nhau - Ảnh minh họa: Internet Im lặng khi cần, lên tiếng khi nên Có cãi nhau mới là vợ chồng, không mẫu thuẫn mới là chuyện lạ. Chắc chắn khi đã ở cạnh nhau sẽ có lúc không kiềm được cảm xúc mà nói vài lời khó nghe, dâm lần không cùng quan điểm. Những lúc như thế, cả hai cần giữ im lặng vừa đủ để bình tĩnh lại, rồi sau đó phải mở lời để nói nhau nghe. Đừng im lặng cho qua, cũng đừng quá lớn tiếng mà tổn thương nhau. Im lặng khi cần, lên tiếng khi nên, vậy mới đủ sức giữ nhau một đời Tha thứ vừa phải Để vợ chồng bên nhau một đời, phải học cho được bài học tha thứ. Không ai là hoàn hảo, ai rồi cũng sẽ có lúc sai. Chính bạn, hay cả bạn đời của bạn cũng đều cần một lần tha thứ. Đừng hoàn hảo hóa hôn nhân để không thể thứ tha cho nhau. Hôn nhân không phải là bỏ đi, mà là sửa đổi, là hoàn thiện nhau mỗi ngày. Nhưng đừng tha thứ quá nhiều lần cho một lỗi sai, vì đối phương sẽ không còn tôn trọng bạn. Bạn tha thứ lần một là vì nên, nhưng quá nhiều lần chính là bạn dại. Hãy đong đếm tha thứ của bản thân để vừa khít sự trân trọng nơi đối phương. Điều gì còn có thể hàn gắn, nhất định phải cố hết mình. Nhưng nếu đã đổ vỡ nát tan thì hãy buông tay để có một cái kết nhẹ nhàng hơn.

Phụ nữ đáng sợ nhất là khi họ thản nhiên, bất cần Có người nói với tôi, điều họ sợ nhất ở người phụ nữ chính là nước mắt nhưng tôi lại nghĩ khác, phụ nữ đáng sợ nhất là khi họ thản nhiên, bất cần.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/da-goi-nhau-mot-tieng-vo-chong-thi-phai-ghi-nho-nhung-dieu-nay-truoc-khi-qua-tre-270274.html