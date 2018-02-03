Muốn để phụ nữ động lòng, cứ để họ thấy bạn hiểu họ được bao nhiêu. Đừng quên những câu nói sau đây. Dù rằng biết đây là những điều chưa chắc là sự thật hoàn toàn nhưng luôn đủ ngọt ngào để phụ nữ nào cũng muốn nghe.

Phụ nữ yêu bằng tai, luôn muốn nghe những điều dịu dàng, ngọt ngào từ người đàn ông của mình, ngay cả khi họ biết đó là những lời nói dối . Vì với phụ nữ , họ quan tâm đến cảm xúc, niềm hạnh phúc trong một mối quan hệ, hơn là những điều có phần thực tế gai góc.

Và dù khi nghe câu nói này từ đàn ông, phụ nữ sẽ có người biết đàn ông nói chỉ để mình vui. Nhưng hơn hết, họ biết đàn ông muốn họ vui, hiểu tâm ý và muốn họ tự tin hơn với ngoại hình của mình. Đây mới là mục đích hơn hết của lời khen thế này.

Phụ nữ luôn thích nghe lời khen từ người mình yêu, dù họ biết chưa chắc đó là lời nói thật. Đơn giản vì họ muốn sự động viên, được công nhận về ngoại hình của mình trước mọi người, đặc biệt là người họ yêu.

Phụ nữ luôn thích nghe lời khen từ người mình yêu, dù họ biết chưa chắc đó là lời nói thật - Ảnh minh họa: Internet

“Em đúng là thông minh”

Đây là lời khen về trí tuệ, cách ứng xử của bạn. Đây rõ ràng là lời khẳng định, anh ấy không chỉ quan tâm đến ngoại hình, mà còn là khối óc, cách ăn nói hành xử của bạn. Lời khen này sẽ giúp bạn thấy mình có vị trí quan trọng trong lòng anh ấy.

Không những vậy, khi đàn ông khen bạn thông minh chính là anh ấy tôn trọng bạn. Và phụ nữ nào cũng trân trọng sự chân thành từ người đàn ông của mình. Nếu đàn ông chỉ biết khen về ngoại hình, phụ nữ sẽ thấy đàn ông chỉ nghĩ đến vẻ bề ngoài. Còn lời khen về sự thông minh, khôn khéo chính là đánh giá cao về nội hàm của phụ nữ. Dù sao, những lời khen thế này, phụ nữ vốn rất lưu tâm, họ trân trọng sự thiệt thà, trân trọng của đàn ông hơn là xét nét đó là một lời tâng bốc khoa trương.

"Em trông ốm đi thì phải!"

Dù phụ nữ nhiều người vốn không hề mập nhưng đều thích nghe người đàn ông của mình khen thon thả, hay ốm đi. Và khi họ hỏi bạn trai/chồng của mình về cân nặng hay ngoại hình của bản thân, thật ra chính là họ muốn nghe anh ta khen ngợi về hình thể của bản thân.

"Em đúng"

Phụ nữ nào cũng thích nghe người đàn ông của mình nói rằng anh ấy sai khi cả hai đang nảy sinh mâu thuẫn. Đôi khi, họ chỉ cần nghe một lời nhận lỗi của đàn ông, mọi chuyện có lớn thế nào họ cũng đều có thể bỏ qua.

"Em là tri kỉ của anh"

Thật ra một câu đơn giản thế này , nhiều người nghĩ cũng không có gì quá đặc biệt. Nhưng phải hiểu, với đàn ông, bạn bè là điều rất quan trọng không thể thiếu. Khi anh ấy nói bạn là tri kỉ của anh ấy, chính là trong lòng anh ấy, bạn là điều không thể thiếu, chiếm vị trí rất đặc biệt trong lòng anh ấy.

Phụ nữ nào cũng thích nghe người đàn ông của mình nói rằng anh ấy sai khi cả hai đang nảy sinh mâu thuẫn - Ảnh minh họa: Internet

"Với anh, em là nhất"

Phụ nữ luôn muốn nghe đàn ông công nhận vị trí duy nhất của mình trong lòng họ. Lời khẳng định này sẽ làm họ an lòng hoàn toàn trước những người phụ nữ đang muốn có người đàn ông của họ ngoài kia. Thế thì có phụ nữ nào lại không nghe những lời này?

"Em thấy sao về điều này?"

Chỉ cần nghe câu nói này, phụ nữ luôn cảm thấy được sự quan tâm và trân trọng từ đàn ông. Và hơn hết, phụ nữ luôn muốn bày tỏ quan điểm và mong được sự lắng nghe từ người đàn ông của mình.

"Anh muốn bên em cả đời"

Câu nói này ý nghĩa như chính câu hỏi "Anh muốn lấy em làm vợ" và chắc chắn phụ nữ nào cũng đầy xúc động khi nghe người đàn ông của mình nói câu này. Vì đây như sự trân trọng, khẳng định tình cảm của đàn ông dành cho phụ nữ.