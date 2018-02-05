Ai cũng có ưu và nhược điểm không giống ai, và ai sinh ra đều có những ý nghĩa khác nhau. Do đó, đừng xem thường hay đánh giá thấp bất cứ ai khi ngay cả bạn cũng có những điểm chưa tốt.

Mình không đủ sức làm tốt điều gì đó thì cũng không có nghĩa người khác cũng không thể. Nên hiểu, điều bất ngờ nhất trên đời này chính là khả năng của con người, vốn dĩ không thể đoán trước điều gì.

Đời người, có vui ắt có buồn, chuyện tốt xấu đều không thiếu, không trừ một ai. Nỗi khổ lớn nhất ở con người chính là sân si, tham ái. Những bất hạnh hết thảy đều bắt nguồn từ tham vọng, ham muốn, tham lam, tranh giành… Con người có thể sẽ không bất hạnh nếu không tự gieo tai ương cho chính mình. Suy nghĩ thông suốt rồi sẽ thấy lời Phật dạy là hoàn toàn đúng. Rõ ràng, khổ sở của con người đều từ tâm mà ra, ham muốn quá nhiều mà tự sinh khổ cực cho chính mình và người bên cạnh.

Từ đó, lời Phật dạy chính là gạt hết ham muốn, khổ sở rồi cũng sẽ không còn. Gặp điều không hay cũng đừng mãi nghĩ mình khổ quá mà khó lòng vượt qua. Nhưng khi đã qua được rồi sẽ tự nhận ra, điều bất hạnh ở đời cũng chỉ là thoáng qua phút chốc.

3. Điềm đạm dù chuyện gì có xảy ra

Con người dễ nóng giận vì những chuyện xảy ra không thể khiến mình hài lòng, hoặc không yên tâm với khả năng chuyện không an toàn sẽ phát sinh. Do đó, rõ ràng tức giận là một phản ứng tự nhiên, quan trọng hơn hết là cách ta kiềm chế cơn giận đó thế nào.

Nhất là với phụ nữ , đừng dễ túy ý giận dỗi, không kiềm chế được cơn giận của mình. Vì tức giận rồi thì không còn đủ tỉnh táo để giải quyết chuyện gì. Phải nhớ, càng gặp chuyện không hay, càng phải điềm đạm và tỉnh táo hết mức có thể.

Phải nhớ, càng gặp chuyện không hay, càng phải điềm đạm và tỉnh táo hết mức có thể - Ảnh minh họa: Internet

4. Nhất định phải đẹp

Phụ nữ không nhất thiết phải sành điệu váy áo, phong cách hợp thời, chỉ cần biết chăm chút bề ngoài, gọn gàng tinh tươm là được. Bản thân cũng cần phải thấy mình đẹp và tự hào trong gương. Hơn hết, bạn đẹp rồi bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn cho chính mình. Mà đã đẹp thì phải đẹp từ ngoại hình đến tâm hồn thế mới khiến người khác xem trọng. Đừng tiếc tiền mua cho mình một thỏi son đắt một chút hay một đôi giày xa xỉ một tí khi cần. Dù bạn có chồng hay chưa, cũng đừng quên làm đẹp. Vì cuộc đời có bao nhiêu đâu, sống cho trọn cho đầy, đừng phí!

5. Khẩu nghiệp hại thân

Lời nói tích đức, lời nói cũng sinh nghiệp. Nhất là phụ nữ, hãy tích đức từ chính lời nói của mình. Trong cuộc sống, hãy bao dung và thứ tha cho người khác. Có giận thế nào cũng lựa lời mà nói, đừng nặng nề những tiếng khó khăn. Lời nói vốn là thứ vũ khí vô hình nhưng lại sắt bén nhất, khiến người khác tổn thương rồi lại khó lành. Muốn nói gì cũng đừng hấp tập, cẩn thận từng lời, nghĩ suy từng chút. Phụ nữ tinh tế trong lời nói, biết lựa lời hay ý đẹp còn tạo phúc đức cho mình và con cháu sau này.