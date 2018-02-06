Muốn trở thành VỢ ĐẠI GIA, phụ nữ chớ dại phạm phải SAI LẦM này!

Huống hồ, đàn ông thường yêu bằng mắt. Nhưng dù họ ấn tượng khi bạn tự biết chăm sóc tốt cho mình thì cũng không có nghĩa là họ thích một gương mặt lúc nào cũng quá đậm lớp trang điểm. Đàn ông vẫn luôn thích nét tự nhiên ở phụ nữ, không phải là tự nhiên đến mức thiếu tinh tươm luộm thuộm, mà là biết làm mình đẹp tự nhiên nhất.

Phụ nữ nào cũng muốn mình có sự nổi bật về ngoại hình với đàn ông ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Và lớp trang điểm luôn là vũ khí phụ nữ nào cũng muốn tận dụng triệt để ghi điểm với đối phương.

Một điều không thể không thừa nhận rằng phụ nữ ngày nay rất đáng ngưỡng mộ. Họ độc lập, tự chủ tài chính, luôn có thể tự mình vươn lên và nổi bật. Dù vậy, điều thu hút đấng mày râu nhất luôn là nét nhẹ nhàng và dịu dàng. Một cô nàng luôn tỏ ra mình giỏi giang hơn đàn ông, chuyện gì cũng có thể tự làm lại khiến đàn ông không ấn tượng mấy. Ngược lại, đàn ông lại thích phụ nữ biết tỏ ra yếu đuối để họ có thể bảo vệ và chở che. Đàn ông, vốn dĩ sinh ra với bản chất thích chinh phục, được ngưỡng mộ và để bảo vệ người phụ nữ của mình.

Điều gây mất điểm ở đàn ông nhất ngay từ lần gặp đầu tiên chính là nói xấu về người khác. Nói xấu để hạ thấp người khác vốn không khiến bạn tốt hơn trong mắt người đối diện. Với đàn ông, việc buôn chuyện, nói điều không tốt sau lưng người khác chỉ làm phụ nữ trở nên xấu xí hơn. Một người phụ nữ đẹp không chỉ có bề ngoài thu hút mà còn phải có sự thiện lương từ trong tâm hồn, cách cư xử.

Lạm dụng chỉnh sửa cơ thể

Ai cũng thích cái đẹp, phụ nữ lại luôn muốn mình đẹp hơn trong mắt đàn ông. Nhiều phụ nữ luôn tự ti với những gì tự nhiên mình có, từ đó mà lạm dụng nhuộm tóc, phẫu thuật thẩm mỹ để mình đẹp nhất có thể. Nhưng thực sự một mái tóc xơ rối vì nhuộm hóa chất quá nhiều hay những di chứng sau phẫu thuật vốn không khiến phụ nữ thu hút hơn trong mắt đàn ông. Đàn ông không thấy việc chỉnh sửa lại những nét đẹp vốn tự nhiên của phụ nữ là thu hút nhất. Đàn ông luôn thích một người phụ nữ tự tin với những gì mình có, chứ không hẳn là phải phụ thuộc vào việc chỉnh sửa mới có thể tự tin hơn.

Hời hợt và không tự nhiên

Một người phụ nữ sâu sắc và không giả tạo luôn chiếm được cảm tình ở đàn ông ngay từ lần đầu gặp mặt. So với một cô gái sống hời hợt, giả tạo để gây chú ý với đàn ông, anh ấy sẽ trân trọng một cô gái tinh tế và tự nhiên hơn. Sự giả tạo, dù có hoàn hảo thế nào, đàn ông đều có thể nhận ra. Đàn ông càng giàu và thành công càng trân trọng sự chân thành và tự nhiên nhất. Vì vậy, cứ là mình tốt nhất, chân thành nhất, đàn ông nào cũng khó lòng chối từ được.

Một người phụ nữ sâu sắc và không giả tạo luôn chiếm được cảm tình ở đàn ông ngay từ lần đầu gặp mặt - Ảnh minh họa: Internet

Luôn đóng vai nạn nhân

Đàn ông dù rất thích ra tay nghĩa hiệp cứu mỹ nhân. Nhưng cứ đóng một vai người đẹp gặp nạn vốn không thể khiến đàn ông bị thu hút. Ngược lại, đàn ông lại cực ghét những cô nàng giả vờ là nạn nhân.

Đừng tự bi kịch hóa vấn đề của mình chỉ để gây chú ý với đàn ông. Hãy tự giải quyết vấn đề của mình, đừng lúc nào cũng mong đàn ông sẽ giúp. Đàn ông đủ thông và tinh ý để biết khi nào nên giúp bạn. Hơn hết, họ cũng không thích mẫu phụ nữ lúc nào cũng nhờ vả, càng khó chịu khi bị “dàn dựng” trong vở kịch của phụ nữ.

Ăn mặc không phù hợp với ngoại hình

Trên cơ thể của mỗi người đều có những nét đẹp riêng. Do đó, hãy biết yêu thương và quý trọng cơ thể mình. Quan trọng không phải là mặc đồ người khác mặc đẹp mà là bạn đẹp nhất với trang phục thế nào. Vẻ đẹp của phụ nữ cũng không phải cứ phải nhờ áo váy mới tỏa sáng. Sự tự tin, phong thái trang nhã mới là yếu tố tiên quyết làm nên sự quyến rũ ở phụ nữ. Bạn biết lúc nào nên hở, khi nào nên kín, mặc đồ gì đủ khoe vóc dáng của bản thân, từ đó mà tự tin, làm mình đẹp hơn, đó mới là bí quyết.