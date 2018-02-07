Dù không đẹp ‘nghiêng nước nghiêng thành’ nhưng những nàng giáp này vẫn dư sức giữ trái tim đàn ông

Tâm linh - Tử vi 07/02/2018 05:30

Đây là những nàng giáp dù không xinh đẹp xuất sắc nhưng vẫn khiến đàn ông xiêu lòng, một bước không rời!

Tuổi Hợi

Phụ nữ tuổi Hợi trời sinh có ngoại hình bình thường, nhưng sự thiện lương ở họ thì khó ai sánh bằng.

Họ luôn được nhiều người quý mến và nể trọng vì sự chân thành đầy tốt bụng ở họ. Trong hôn nhân, họ luôn nổi bật bởi cách giữ đàn ông hết sức khéo léo của mình.

Họ không dốc quá nhiều sức, chỉ cần là chính họ, dù là trong tình cảm hay công việc. Do đó, họ luôn được chồng yêu thương hết lòng.

Nếu ai lấy được người tuổi Hợi thì hãy trân trọng họ, vì đây rõ là may mắn trời ban!

Dù không đẹp ‘nghiêng nước nghiêng thành’ nhưng những nàng giáp này vẫn dư sức giữ trái tim đàn ông - Ảnh 1
Phụ nữ tuổi Hợi trời sinh có ngoại hình bình thường, nhưng sự thiện lương ở họ thì khó ai sánh bằng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Phụ nữ tuổi Dậu luôn có nét duyên ngầm, lại giỏi ăn nói, khéo léo trong giao tiếp. Đàn ông ở bên cạnh họ luôn thấy rất thoải mái. Họ lại sống tích cực, thật thà, luôn biết quan tâm người khác.

Trong tình yêu hay hôn nhân, con giáp này rất phóng khoáng và thoải mái. Họ biết nắm giữ trái tim đàn ông, cương nhu đúng lúc. Phần lớn phụ nữ tuổi Dậu có hôn nhân hạnh phúc vì họ luôn thấu hiểu và sẻ chia cùng bạn đời. Chính điều này khiến họ luôn được đàn ông yêu thương và trân trọng.

Dù không đẹp ‘nghiêng nước nghiêng thành’ nhưng những nàng giáp này vẫn dư sức giữ trái tim đàn ông - Ảnh 2
Phụ nữ tuổi Dậu luôn có nét duyên ngầm, lại giỏi ăn nói, khéo léo trong giao tiếp. Đàn ông ở bên cạnh họ luôn thấy rất thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Phụ nữ tuổi Mão thiện lương, sống tình cảm, quan tâm sẻ chia với người khác. Người tuổi Mão luôn hy sinh mọi thứ cho bạn đời. Nhưng nếu bạn đời không trân trọng họ, họ sẽ dứt khoát tuyệt tình. Và dù con giáp này không đẹp “nghiêng nước nghiêng thành”, họ vẫn được đàn ông yêu thương hết lòng.

Trong hôn nhân, con giáp này luôn thể hiện nhiều điểm mạnh ở bản thân. Họ sống tình cảm, tận tụy vì chồng con. Chính sự ấm áp nơi họ luôn giữ được trái tim đàn ông.

Đây cũng là con giáp không cần nhọc công giữ chồng, ngay cả khi không xinh đẹp xuất sắc. Họ còn là người vợ đầy khí chất. Lấy được vợ thế này, đàn ông phải thấy mình may mắn nhé!

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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