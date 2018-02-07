Ngoại tình có khi khiến người ta thấy hứng thú và cuốn hút khó cưỡng. Nhưng cái giá phải trả cho ngoại tình chưa bao giờ là rẻ. Đánh mất gia đình, bản thân, thậm chí là cả sự nghiệp…quá đắt!

Ngoại tình, nghe thì thấy tội lỗi đó nhưng đôi khi người trong cuộc lại không cưỡng lại nổi sự cám dỗ đầy mê hoặc trong mối quan hệ lén lút thế này. Ngay khi có chút suy nghĩ về chuyện ngoại tình, hãy gom góp sự tỉnh táo còn sót lại để nhớ những điều này. Cái giá của ngoại tình là gì? Hãy nghĩ đến việc khi chuyện ngoại tình này vỡ lỡ, cái giá bạn phải trả là gì? Đầu tiên, chính là bạn sẽ tổn thương bạn đời của mình. Anh/cô ấy vốn dĩ là người đã từng yêu thương và hy sinh cho bạn không ít, cùng bạn đi qua những chặng đường khó khăn đã từng. Lời thề nguyền thủy chung, bạn không thể giữ được, chính là có lúc họ sẽ rời đi. Bạn có chắc mình sẽ không hối hận khi đánh mất người bạn đời này? Hay liệu bạn có không đau lòng khi gia đình không còn, con cái không lớn lên đủ đầy mẹ cha bên cạnh? Và chính bạn cũng không còn là bạn ngày trước, phản bội, không trọng nghĩa tình, vô trách nhiệm với gia đình. Nhìn thật rõ nhé, đây là cái giá bạn phải trả cho việc ngoại tình.

Hãy nghĩ đến việc khi chuyện ngoại tình này vỡ lỡ, cái giá bạn phải trả là gì? - Ảnh minh họa: Internet Bạn đã sẵn sàng cho một mối quan hệ lén lút? Bạn sẽ bắt đầu những tháng ngày dối lừa vợ con, lén lút gặp nhân tình. Bạn sẽ sắm cả hai vai một người tình và một người chồng. Bạn sẽ phải như sống hai cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Nhiều dối lừa, lắm giả tạo, và cũng kha khá những bao biện, che giấu hơn. Bạn cũng phải nhớ nhân tình thích điều gì, không thích đi đâu, và tương tự những điều đó với vợ. Thật ra, bạn làm hết thảy những điều này là để có thể cùng một lúc được yêu đương phóng túng với nhân tình, mà vẫn giữ vững được gia đình đang có. Nhưng hãy thử nghĩ đi, liệu bạn có đảm bảo được 2 cuộc sống khác nhau, duy trì để không bị phát giác? Và liệu có đáng để bạn cố gắng khi bạn không thể biết một lúc nào đó mọi chuyện sẽ bại lộ và bạn mất hết tất cả? Sẽ thế nào nếu mọi chuyện vỡ lỡ? Bạn nên biết, cảm giác tệ nhất với con người chính là khi đối diện với sự phản bội, phụ tình. Và đây sẽ là cảm giác mà cả nhân tình và bạn đời của bạn phải nhận khi mọi chuyện bị bại lộ. Bạn cùng lúc thương tổn cả hai người từng yêu thương bạn. Đến lúc đó, bạn sẽ còn lại gì, hay bạn sẽ mất cả nhân tình và bạn đời của mình. Bạn có nghĩ mình sẽ đối diện với những đổ vỡ mình gây ra nổi không? Có gánh vác được trách nhiệm với những lỗi lầm mình đã phạm phải? Hay có chấp nhận bản thân không còn danh dự, lòng tự trọng?

Đến lúc đó, bạn sẽ còn lại gì, hay bạn sẽ mất cả nhân tình và bạn đời của mình? - Ảnh minh họa: Internet Làm sao để tránh xa cám dỗ ngoại tình? Cảm giác cám dỗ, tình cảm từ nhân tình, chút đam mê thể xác rốt cuộc cũng chỉ là phút chốc. Đến cuối cùng, nhân tình trên thế gian này cũng không thể bằng bạn đời, cám dỗ ngọt ngào bao nhiêu cũng không thể bằng gia đình. Mất nhân tình này thì sẽ có nhân tình khác, chứ mất gia đình rồi thì đi đâu mà tìm? Người ngoại tình sẽ có hai trường hợp, có ý thức và không có ý thức với những gì mình đang làm. Với những ai có ý thức, họ sẽ luôn muốn thoát khỏi cám dỗ để trở về với gia đình. Thật ra, cách tốt nhất chính là hãy thẳng thắn nói về sự thay đổi ở mình với bạn đời, dù sẽ không dễ dàng. Nhưng đây vẫn là cách tốt nhất để bạn và bạn đời cùng cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Cái giá cho một lần ngoại tình… Cái giá của ngoại tình nào có tính bằng những đam mê phút chốc, bao cám dỗ nhất thời. Kẻ bội bạc sẽ phải trả một lần đắt đỏ mất mát vợ con, thương tổn chính mình, thậm chí là hối hận cả một đời sau này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-khi-bat-chap-ngoai-tinh-dung-quen-hoi-minh-4-dieu-nay-270640.html