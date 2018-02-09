Không màng đến sĩ diện để làm những điều này, đây là người chồng xem vợ là nhất!

Đàn ông thương vợ luôn sẽ không màng sĩ diện mà sẵn sàng làm điều này vì vợ!

Vào bếp phụ giúp vợ Nếu thấy bạn mệt mỏi, anh ấy sẵn sàng xắn tay áo vào bếp giúp vợ. Thật ra nhiều người nghĩ là đàn ông thì chỉ nên làm chuyện sự nghiệp lớn lao, chuyện bếp núc thì chỉ nên để phụ nữ làm. Nhưng một người đàn ông yêu vợ sẽ dẹp bỏ sĩ diện bản thân để đỡ đần giúp vợ. Họ không quan tâm đàn ông là phải thế này hay thế kia, họ chỉ quan tâm đến cảm xúc và cực khổ vợ phải chịu. Vì vậy, lấy được người đàn ông thế này thì bạn phải giữ thật chặt trong tay nhé! Giữ con để vợ có thời gian làm đẹp, nghỉ ngơi Một người chồng tốt không ngại việc giữ con để vợ có thời gian chăm sóc mình hơn. Anh ấy xem đó là cách yêu thương và quan tâm đến vợ. Vì anh ấy hiểu phụ nữ luôn cần thời gian để thư giãn và nghỉ ngơi, hơn là chỉ chăm chăm việc nhà mọi lúc mọi nơi. Anh ấy muốn gánh vác bớt trách nhiệm làm mẹ làm vợ của người phụ nữ mình yêu. Vợ vui vẻ, xinh đẹp hơn cũng sẽ giúp gia đình hạnh phúc, ấm cúng hơn. Sự chân thành và đầy yêu thương giản dị thế này lại là điểm rất quý giá ở đàn ông.

Anh ấy muốn gánh vác bớt trách nhiệm làm mẹ làm vợ của người phụ nữ mình yêu - Ảnh minh họa: Internet Dọn dẹp nhà cửa Đa phần đàn ông thích bày biện hơn là dọn dẹp. Có người lại nghĩ chuyện dọn dẹp cũng chỉ nên để phụ nữ làm. Nhưng anh ấy không ngần ngại dọn dẹp từ trong ra ngoài nhà, rửa bát, đổ rác, lau chùi nhà cửa… Đây là cách anh ấy san sẻ bớt việc làm với vợ. Đàn ông thế này quả là cực phẩm với chị em! Lên kế hoạch cho những lần hẹn hò với vợ Hôn nhân thường bào mòn đi những điều lãng mạn ở các cặp đôi. Nhưng anh ấy dù bận rộn thế nào, hay đã ở sống cùng vợ bao lâu đi nữa vẫn không quên dành thời gian cho những lần hẹn hò riêng của hai vợ chồng. Anh ấy sẽ đưa bạn đến những nơi bạn mong ước từ lâu, hay cùng bạn đến nơi kỉ niệm xưa của hai người. Anh ấy cũng sẽ nhờ cha mẹ chăm sóc con để vợ chồng có thời gian hâm nóng tình cảm. Tất cả những điều này đều nói lên anh ấy là người cực kì tâm lý và chu toàn hết mọi việc để vợ có thể vui vẻ hơn, gia đình hạnh phúc hơn. Có được người chồng thế này thì còn gì đáng ngưỡng mộ hơn?

Bất ngờ làm những chuyện lãng mạn vì vợ Phụ nữ nào cũng thích sự lãng mạn, nhưng không phải ông chồng nào cũng chịu làm những điều ngọt ngào để vợ vui. Anh ấy sẽ bất ngờ tặng hoa hay quà cho bạn, dù chẳng có dịp đặc biệt gì. Anh ấy cũng có thể vào bếp làm một bữa thịnh soạn để bạn vui hơn. Hay vài tin nhắn ngọt ngào khi đi xa, nụ hôn bất chợt khi cả hai ở chốn đông người… Tất cả những điều này đều thể hiện anh ấy là người đàn ông hết lòng yêu chiều vợ. Anh ấy sẽ bất ngờ tặng hoa hay quà cho bạn, dù chẳng có dịp đặc biệt gì - Ảnh minh họa: Internet Luôn dành thời gian cuối ngày cùng vợ Nhiều cặp vợ chồng vì sống lâu cạnh nhau mà không còn thời gian nhiều cho nhau. Khi tối đến, khi con đều đã ngủ, anh ấy sẽ trò chuyện cùng bạn, hỏi bạn một ngày thế nào, bạn có gì không ổn hay không? Đây thật sự là người đàn ông xứng đáng để bạn yêu thương cả đời. Chơi với con Đàn ông luôn có nhiều áp lực và gánh nặng mỗi ngày. Không phải ông chồng nào cũng bỏ hết những vướng bận công việc mà chơi cùng con. Dù có mệt mỏi thế nào, anh ấy vẫn dành thời gian cho con. Thậm chí, chỉ cần có thời gian rảnh, anh ấy sẽ cùng vợ con ra ngoài. Đơn giản vì với anh ấy gia đình mới là điều quan trọng nhất.

9 bí mật không bao giờ đàn ông muốn 'bật mí' với phụ nữ Luôn có những điều đấng mày râu chỉ muốn giữ bí mật với phụ nữ. Liệu chị em đã biết những điều này chưa?

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