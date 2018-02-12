Đàn bà khôn ngoan có yêu ‘chết đi sống lại’ cũng không bao giờ làm những điều này

Phụ nữ yêu 12/02/2018 05:30

Phụ nữ một khi yêu thường dốc nhiều tình cảm và tận tụy hết lòng vì đối phương. Nhưng phụ nữ khôn ngoan luôn hiểu, dù họ có yêu nhiều và mãnh liệt thế nào cũng không bao giờ để đánh mất chính mình.

Nghĩ rằng ngoại hình không là vấn đề lớn

Nhiều phụ nữ có suy nghĩ rằng để đàn ông trân trọng mình thì chỉ cần thông minh là đủ. Nhưng thật ra, nhan sắc cũng rất quan trọng. Đàn ông yêu bằng mắt và phụ nữ khôn ngoan lại càng phải biết làm đẹp.

Đàn ông ngưỡng mộ phụ nữ thông minh nhưng họ vẫn sẽ thích nhìn phụ nữ đẹp. Và còn gì bằng khi đàn ông có thể sở hữu người phụ nữ vừa khôn ngoan vừa xinh đẹp. Phụ nữ đẹp, chưa chắc đã thông minh. Nhưng phụ nữ thông minh luôn có thể khiến mình đẹp hơn. Do đó, có thế nào, chị em cũng phải làm mình xinh đẹp nhất có thể nhé!

Thay đổi mình chỉ vì đối phương

Trong tình yêu hay hôn nhân, thay đổi là điều cần thiết để dễ dàng hòa hợp với nhau hơn. Nhưng thay đổi chỉ vì đối phương thích, hay để bản thân trở thành một người hoàn toàn khác vì họ thì hoàn toàn không nên. Mỗi phụ nữ đều có nét đẹp riêng của mình, bạn có thể thay đổi để tốt hơn nhưng phải là chính mình tốt nhất. Đừng cố gắng thành một ai mà bạn đời muốn, vì sẽ có lúc anh ấy chán chê. Hãy khiến anh ấy ngất ngây vì những gì khác biệt nhất của bạn.

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Hãy khiến anh ấy ngất ngây vì những gì khác biệt nhất của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Không dứt khoát với một người đàn ông

Đàn bà khôn không bao giờ dây dưa với một người đàn ông quá lâu. Vì họ biết càng dùng dằn thì người thiệt thòi chính là họ. Họ có thể đau lòng buông tay, tự tổn thương mình khi dứt khoát nhưng nhất định phải làm cho được. Vì rõ ràng, nếu bạn không thể dứt khoát được với một người đàn ông thì sẽ càng hao tốn tình cảm, thời gian và thậm chí sẽ có lúc tự tổn thương chính mình. Hay nếu người ta tỏ tình với bạn, bạn không đồng ý cũng không muốn từ chối. Bạn lựa chọn nhiều người theo đuổi bạn, không có một câu trả lời rõ ràng nào cho ai. Chính điều này sẽ khiến họ cảm thấy chán nản.

Phụ nữ nhất định phải có chính kiến riêng của mình. Nắm thì phải chặt, buông thì phải dứt khoát, vậy mới khiến đàn ông nể trọng mình hơn.

Hay thể hiện mình

Nhiều phụ nữ thích thể hiện sự am hiểu, giỏi giang của mình trước đàn ông, vì họ nghĩ đó là quyến rũ và thu hút. Nhưng thật ra đàn ông khi yêu sẽ để tâm đến con người bạn thế nào, hơn là bạn giỏi giang hiểu biết ra sao. Khiến đàn ông cảm thán trước tài năng, hiểu biết của bạn không có nghĩa là khiến họ có thể yêu bạn nhiều hơn. Ngược lại, đàn ông không thích bạn gái hay bạn đời của mình giỏi hơn mình. Bản năng của đàn ông vẫn là thích chở che, làm chỗ dựa cho người phụ nữ của mình. Vì vậy, cứ là bạn nữ tính nhất, nhẹ nhàng nhất, cứng rắn khi cần và yếu đuối khi nên. Hãy để đàn ông tự nguyện tìm hiểu về bạn, hơn là tự thể hiện quá nhiều trước mặt họ.

Phụ thuộc tài chính

Đàn ông không hề thích phụ nữ phụ thuộc tài chính, ngược lại họ lại bị thu hút bởi mẫu phụ nữ độc lập. Đàn bà khôn luôn tự lập tài chính ngay cả khi đã lấy chồng. Vì họ biết có tiền trong tay họ sẽ có tiếng nói trong gia đình hơn, cũng có thể tự phù phiếm khi muốn, bảo vệ chính mình khi nên.

Không để tâm ý kiến của người khác

Phụ nữ khôn ngoan luôn tôn trọng mình và càng tôn trọng người khác. Dù họ không đồng ý với quan điểm của đối phương, họ vẫn im lặng lắng nghe và tiếp thu. Trong tình yêu hay hôn nhân cũng vậy, họ cũng như thế. Ngay cả khi cả hai cãi nhau khó nghe thế nào, họ cũng sẵn sàng lắng nghe ý kiến của người kia. Vì họ biết,  cách cư xử này vừa bảo vệ họ, vừa khiến đối phương nể mình hơn.

Hy sinh nhiều điều vì tình yêu

Đàn bà khôn không xem tình yêu là tất cả. Họ có thể yêu cuồng say mãnh liệt nhưng không bao giờ hy sinh những mối quan hệ khác, hay cả cuộc sống vì tình yêu. Họ quan trọng bạn bè, gia đình và chính cuộc sống của mình hơn. Họ biết cân bằng cuộc sống, hạnh phúc và tình yêu trong đời mình.

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Đàn bà khôn không xem tình yêu là tất cả - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ nhìn vào nhược điểm của người khác

Phụ nữ khôn ngoan luôn nhìn vào điểm tốt của người khác. Vì họ hiểu ai cũng có điểm chưa hoàn hảo. Nhìn vào ưu điểm của người khác, bản thân thấy thoải mái, mà đối phương cũng dễ chịu hơn. Ngay cả khi có mâu thuẫn, họ cũng sẽ nhìn vào mặt tốt của người kia để giúp cả hai cùng hoàn thiện mình hơn.

Từ bỏ ước mơ của mình vì tình yêu

Đàn bà khôn không bao giờ từ bỏ đam mê của mình. Ngay cả khi yêu đương nhiều thế nào, họ cũng hy sinh ước mơ của mình. Vì họ biết ước mơ là điều đẹp đẽ nhất trong đời người. Và nếu tình yêu đó thật sự dành cho họ, thì rõ ràng họ không phải hy sinh bất cứ điều gì để giành cho bằng được.

Quản người yêu/chồng quá chặt

Phụ nữ khôn ngoan không bao giờ quản người yêu. Họ luôn có các giữ đối phương rất khôn khéo. Với họ, giữ chồng là lỏng nhưng phải chắc, chứ đừng siết chặt mà đánh mất. Đây cũng là điều đàn ông vừa thấy thương, lại rất nể.

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