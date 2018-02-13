5 điều phụ nữ không được quên nói với chồng!

Sự thấu hiểu như một nền tảng vững chắc để hôn nhân bền vững. Để có thể đủ hiểu và bao dung cho nhau thì nhất định phải chia sẻ những điều này cùng nhau.

Thẳng thắn về việc chi tiêu mua sắm Tiền bạc luôn đóng vai trò không hề nhỏ trong hôn nhân. Chi tiêu trong gia đình, hay của riêng vợ chồng đôi khi cũng là vấn đề khiến cả hai mâu thuẫn. Vợ chồng cần nói chuyện thẳng thắn và bày tỏ rõ ràng với nhau về chuyện chi tiêu trong nhà. Đừng để trường hợp vợ mua thứ này, chồng lại không hề biết, hay ngược lại. Tiền bạc luôn là vấn đề nhạy cảm. Nhưng quan trọng vẫn là cả hai coi trọng nhau, đặt nhau ở vị trí ưu tiên. Vợ chồng cần cùng nhau có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, cần thống nhất về những khoản chi tiêu hoặc có thể phát sinh. Đừng để nhau tổn thương vì tiền bạc, thật sự không đáng. Đừng để nhau tổn thương vì tiền bạc, thật sự không đáng - Ảnh minh họa: Internet Công việc và các mối quan hệ bên ngoài Khi bạn là vợ, đừng chỉ chăm chăm hỏi chồng về thông tin của đồng nghiệp, mà quên rằng bạn cũng cần chia sẻ với chồng về những mối quan hệ của mình. Vì chồng bạn cũng cần biết đồng nghiệp của bạn có ai, bạn hay chơi thân với ai, hay có ai đang theo đuổi bạn không… Điều này là cần thiết để tránh những hiểu lầm không đáng khiến vợ chồng lục đục. Đừng để đến khi nảy sinh vấn đề, chồng hoàn toàn không biết gì thì anh ấy sẽ có cảm giác bị tổn thương vì không được tôn trọng. Trong hôn nhân, quan trọng vẫn là sự thẳng thắn, tin tưởng và thấu hiểu. Chỉ cần bạn đặt mình vào vị trí của người khác nghĩ suy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Sức khỏe của bạn Nếu bạn đang gặp vấn đề về sức khỏe, hoặc trong tình trạng lo lắng hoang mang về sức khỏe của mình thì người đầu tiên phải được biết chính là bạn đời của bạn. Vì anh ấy là người sẽ luôn bên bạn hôm nay và cả sau này khi mọi chuyện có tệ thế nào đi nữa. Rõ ràng đã là vợ chồng chính là hứa hẹn bên nhau dù ốm đau hay bệnh tật, đừng quên điều đó. Anh ấy có quyền được biết để chia sẻ và ở bên cạnh bạn. Vợ chồng chính là cùng nhau chăm sóc, lo lắng cho nhau. Và hơn hết, nếu chồng phát hiện bạn không để anh ấy biết về sức khỏe của bạn, anh ấy sẽ cảm thấy không được tôn trọng. Nếu bạn đang gặp vấn đề về sức khỏe, hoặc trong tình trạng lo lắng hoang mang về sức khỏe của mình thì người đầu tiên phải được biết chính là bạn đời của bạn - Ảnh minh họa: Internet Gia đình anh ấy khiến bạn tổn thương thế nào Chồng luôn là người đứng giữa trong mọi mâu thuẫn nàng dâu, nhà chồng. Nhưng đừng vì vậy mà giấu anh ấy về những tổn thương mà gia đình anh ấy gây ra cho bạn. Anh ấy cần được biết để cùng bạn giải quyết vấn đề. Nếu bạn không nói thì rõ ràng vấn đề mãi mãi không được giải quyết, vì chỉ có anh ấy là người có thể giúp được bạn trong tình huống này. Bên cạnh đó, bạn cũng nên cố gắng hòa thuận nhất có thể với mẹ chồng hay gia đình chồng.

Không ngần ngại thể hiện tình cảm khi trên giường Tình dục luôn đóng vài trò không thể thiếu trong đời sống vợ chồng. Cả hai cần có sự hòa hợp, chia sẻ và thấu hiểu mong muốn của nhau. Đừng ngại ngùng thể hiện điều mình muốn khi gần gũi với chồng. Giao tiếp trong chuyện chăn gối sẽ giúp vợ chồng dễ thỏa mãn và càng gắn bó mật thiết với nhau hơn. Dù vậy, bạn cũng nên lựa lời để không vô tình gây tổn thương cho chồng. Nói thế nào, nói lúc nào, nói ra sao bạn cũng cần để ý để cả hai có thể trải nghiệm những gì thoải mái nhất.

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