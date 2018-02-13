7 kiểu phụ nữ dễ bị chồng lừa dối sau lưng

Phụ nữ ghen để thêm mùi vị cho tình yêu, hôn nhân thì không sai. Nhưng ghen tuông mù quáng thì hoàn toàn sai, thậm chí sẽ khiến vợ chồng lục đục dẫn đến ly hôn. Đàn bà khôn phải lấy niềm tin vợ chồng làm vũ khí chiến đấu, lấy nghĩa tình hôn nhân mà giữ chồng. Chỉ có đàn bà dại mới ghen tuông để giữ chồng. Phụ nữ ghen tuông mù quáng, chính là đã thua ngay từ đầu.

Đàn bà muốn giữ chồng phải khôn khéo trong từng cử chỉ hành động. Phải biết cách khiến mình xinh đẹp hơn, biết nấu cho chồng bữa cơm gia đình, biết kéo chồng về trước khi sa lầy cám dỗ. Nhưng rõ ràng rằng không phải người phụ nữ nào cũng làm được…

Không những vậy, có một người vợ ghen tuông trong gia đình sẽ khiến không khí luôn căng thẳng ngột ngạt. Nếu tồi tệ hơn, đổ vỡ cũng là chuyện dễ xảy ra. Từ đây, đàn ông dễ cảm thấy chán nản, dẫn đến ngoại tình, lừa dối bạn đời.

Vốn dĩ, đàn ông luôn thấy những người phụ nữ ghen tuông vô lý rất đáng sợ. Mẫu phụ nữ này sẽ bất chấp mặt mũi bản thân, danh dự của chồng để bùng nổ cơn ghen tuông bất cứ lúc nào. Mà với đàn ông, danh dự là thứ không thể để đánh mất.

Phụ nữ ghen tuông mù quáng, chính là đã thua ngay từ đầu - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ không có việc làm

Nhiều người thường có quan niệm phụ nữ không cần phải đi làm, có chồng rồi chỉ cần ở nhà lo chuyện bếp núc, chăm con là đủ. Nhưng muốn giữ chồng, phụ nữ nhất định phải có việc làm. Vì phụ nữ có thể tự kiếm tiền, có đam mê riêng mới là độc lập nhất. Phụ nữ khôn ngoan luôn vừa giỏi việc nhà, vừa biết theo đuổi đam mê của mình. Chính điều này sẽ khiến đàn ông càng thêm tôn trọng và yêu thương bạn hơn.

Phụ nữ không biết làm đẹp

Đàn ông luôn yêu bằng mắt, luôn thích nhìn phụ nữ xinh đẹp. Dù có từng yêu thế nào, bên nhau nghĩa tình bao lâu nhưng nếu một ngày bạn luộm thuộm không biết chăm sóc mình thì đàn ông cũng sẽ có lúc chán chê. Chưa kể đến những mối quan hệ nhiều cám dỗ mà đàn ông có thể gặp ngoài xã hội. Lúc đó, nếu bạn không có nhan sắc, thứ vũ khí sắc bén nhất của đàn bà thì liệu bạn có đủ tự tin để kéo chồng về nhà? Phải nhớ, không bao giờ được buông bỏ nhan sắc của chính mình. Đã là phụ nữ thì phải biết làm đẹp và yêu thương bản thân. Khi bạn xinh đẹp, bạn không chỉ tự tin hơn mà còn có thể giữ gia đình dễ dàng hơn.

Phụ nữ không biết nấu ăn, làm việc nhà

Đàn ông luôn muốn lấy được người vợ giỏi giang việc nhà. Đàn ông luôn bằng lòng vất vả ngược xuôi mỗi ngày để trở về với những bữa cơm vợ nấu thơm ngon.

Phụ nữ, nếu không biết nấu ăn thì phải học, nếu không thể làm giỏi thì nhất định phải làm được món chồng thích. Tình yêu với đàn ông theo con đường dạ dày cũng không hề sai. Hãy giữ chồng bằng những bữa ăn đầy mùi vị gia đình, đây cũng là cách vun đắp hạnh phúc gia đình lâu dài.

Hãy giữ chồng bằng những ăn đầy mùi vị gia đình, đây cũng là cách vun đắp hạnh phúc gia đình lâu dài - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ không biết “chiều chuộng” chồng

Phụ nữ thế này không hiểu tâm lý và mong muốn của đàn ông về chuyện phòng the. Đàn ông ai cũng có mong muốn và nhu cầu về chuyện chăn gối. Họ mong chờ sự hòa hợp từ người phụ nữ của mình. Đàn ông, một khi không được đáp ứng nhu cầu sẽ luôn có thể ra ngoài làm điều không hay.

Vì vậy, đã là vợ thì phải biết “chiều” chồng. Là phụ nữ, nhất định phải đoan trang ở phòng khách nhưng cần phải “hư” khi trên giường. Có như thế thì đàn ông mới quấn quýt cả đời không dứt.

Phụ nữ nói nhiều, hay than thở

Phụ nữ thường nói nhiều với người họ yêu thương, đặc biệt là bạn trai hay chồng. Nhưng đôi khi vì nói quá nhiều lại thành than thở, trách móc. Đây lại chính là điều đàn ông hoàn toàn không thích. Phụ nữ có chồng nhất định phải biết khi nào nên nói, khi nào phải giữ im lặng để gia đình yên ấm. Đừng để đàn ông xem nhẹ lời nói của mình. Nói câu nào phải khiến chồng nghe và thấu hiểu câu đó.

Phụ nữ không thể sinh con

Thiên chức cao quý của phụ nữ là làm mẹ. Đàn ông, dù có yêu bạn thế nào nhưng đến một lúc họ không thể làm cha, bị áp lực quá nhiều về chuyện con cái thì cũng sẽ có lúc chán nản.