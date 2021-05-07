Không phải một anh chàng đẹp trai lắm tiền, những điều này ở cánh đàn ông mới khiến phụ nữ dễ xiêu lòng nhất

Phụ nữ yêu 07/05/2021 07:23

Một anh chàng có vẻ ngoài điển trai, một anh chàng lúc nào cũng vung tiền như giấy chưa chắc đã hấp dẫn phái đẹp. Những điều sau đây ở phái nam mới khiến phụ nữ ngã gục ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Giọng nói trầm ấm

Chắc hẳn bạn đã từng nghe câu chuyện về chàng Trương Chi và nàng Mị Nương rồi chứ? Dù có ngoại hình vô cũng xấu xí nhưng nàng Mị Nương vẫn chết mê chết mệt giọng hát của chàng ta. Một khi đối diện với một chàng trai có giọng nói trầm ấm, ngọt ngào thì bạn rất khó cưỡng lại sức hút của họ. Hay nói cách khác là bạn sẽ bị hấp dẫn ngay bởi giọng nói đặc biệt đó.

Một khi đối diện với một chàng trai có giọng nói trầm ấm, ngọt ngào thì bạn rất khó cưỡng lại sức hút của họ
 Một khi đối diện với một chàng trai có giọng nói trầm ấm, ngọt ngào thì bạn rất khó cưỡng lại sức hút của họ - Ảnh: Internet

Vết sẹo hoặc một hình xăm đặc biệt

Không phải vết sẹo nào hay hình xăm nào cũng gây ấn tượng đối với phái nữ. Nhưng có nhưng với một hình xăm hay vết sẹo đặc biệt hoặc gắn liền với một câu chuyện nào đó thì sẽ khiến phụ nữ chú ý. Bạn hãy thử tượng tượng khung cảnh bạn vân vê vết sẹo kia và biết được rằng, nó có là sau khi anh ta chịu một vết thương do cứu một chút cún nhỏ hoặc khi anh ta đang làm nhiệm vụ hoặc là một vết xăm để nhớ về một kỉ niệm về cha mẹ, anh em, về một chuyến đi đáng nhớ…Có khi lúc hiểu ra thì nàng đã mê mẩn cái dấu vết đặc biệt đó từ lúc nào không hay.

Thân hình khỏe khoắn

Sự hấp dẫn về ngoại hình của đàn ông đối với phái nữ là một điều không thể phụ nhận được
 Sự hấp dẫn về ngoại hình của đàn ông đối với phái nữ là một điều không thể phụ nhận được - Ảnh: Internet

Sự hấp dẫn về ngoại hình của đàn ông đối với phái nữ là một điều không thể phụ nhận được. Nếu không tin thì bạn thử mà xem. Đứng trước một chàng trai có thân hình săn chắc đầy sức sống, cơ bụng sáu múi, tôi đố bạn có thể làm cách nào mà rời mắt khỏi chàng được. Đó gọi là sự hấp dẫn giới tính, theo giải thích của các nhà tâm lý học. Cũng giống như các chàng trai bị hấp dẫn bởi một thân hình nóng bỏng của phụ nữ vậy.

Tài ăn nói

Trong thực tế, có một số trường hợp bạn không thể lý giải được. Anh ta chả có gì. Tiền bạc không, công danh không, đẹp trai cũng không… nói chung chả có gì nhưng lại có thể khiến cô ta mê mẩn. Thậm chí là nhiều cô mê mẩn. Các anh hay nói đùa là anh ta sát gái. Nhưng chẳng phải vô cớ mà các nàng lại mê mẩn một người đàn ông chả có gì cả đâu. Những anh chàng đó mới là người có biệt tài đó. Đừng đùa với họ. Để kiểm chứng, bạn hãy thử nói chuyện với anh ta để phát hiện xem anh ta hay ho ở chỗ nào nhé.

Một chàng trai hài hước, nói chuyện thông minh, dí dỏm, khéo mồm khéo miệng đảm bảo sẽ đốn ngục phái đẹp
 Một chàng trai hài hước, nói chuyện thông minh, dí dỏm, khéo mồm khéo miệng đảm bảo sẽ đốn ngục phái đẹp - Ảnh: Internet

Một chàng trai hài hước, nói chuyện thông minh, dí dỏm, khéo mồm khéo miệng đảm bảo sẽ đốn ngục phái đẹp chỉ sau buổi đầu tiên nói chuyện đấy.

Có đôi khi bạn đã từng bị thu hút bởi một người đàn mà không hiểu vì sao. Bây giờ thì bạn biết lí do rồi nhé.

Chàng trai vừa cưới vợ buổi sáng, buổi chiều tự sát trong phòng ngủ khiến ai cũng hoang mang

Chàng trai vừa cưới vợ buổi sáng, buổi chiều tự sát trong phòng ngủ khiến ai cũng hoang mang

Kết hôn là một việc hạnh phúc của đời người. Tuy nhiên nguyên nhân gì khiến cho một chàng trai trẻ người Thái Lan đã tự kết thúc cuộc đời mình trong phòng ngủ sau khi cưới vợ được nửa ngày?

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