Không cần 3 vòng đẫy đà hay thân hình chữ S dưới đây là 3 điểm 'càng thẳng' chồng càng mê

Phụ nữ yêu 07/12/2023 05:00

Dưới đây sẽ là 3 điểm càng thẳng chồng càng thương, chị em nên chú ý.

Chân thẳng

Không cần 3 vòng đẫy đà hay thân hình chữ S dưới đây là 3 điểm 'càng thẳng' chồng càng mê - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dĩ nhiên không ai thích một đôi chân vòng kiềng hoặc có dáng đứng xiêu vẹo, đàn ông cũng vậy. Họ luôn thích nhìn ngắm những cô gái có đôi chân thon dài và thẳng tắp. Đây cũng là biểu hiện tâm lý rất bình thường ở phái mạnh.

Vì vậy, vợ hãy tập những bài tập thể dục khiến cho đôi chân trở nên thẳng thớm, đồng thời thực hiện hãy tập cách ngồi sao duyên dáng, khép nép để trở nên quyến rũ hơn.

Lưng thẳng

Không cần 3 vòng đẫy đà hay thân hình chữ S dưới đây là 3 điểm 'càng thẳng' chồng càng mê - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều cô gái vì tự ti mình quá cao mà ngồi hay đứng đều khom lưng. Cứ như vậy, cô ấy đã làm cho mình trở nên kém thu hút trong mắt nam giới. Các chị em đã có chồng đừng nên bắt chước, mà phải học cách làm cho lưng của mình luôn thẳng trong mọi hoàn cảnh. Hãy luôn giữ lưng thẳng, để cổ thằng và ngực ưỡn ra, tạo nên đường cong đúng chuẩn, khiến chồng mê vợ đến nỗi không thể rời mắt.

Tóc thẳng

Không cần 3 vòng đẫy đà hay thân hình chữ S dưới đây là 3 điểm 'càng thẳng' chồng càng mê - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mái tóc thẳng và đen nhánh của phụ nữ Việt Nam chính là niềm tự hào và là một nét đẹp rất riêng. Chính mái tóc thẳng của bạn sẽ khiến chồng yêu thương, luôn muốn vuốt tóc vợ mỗi ngày.

Vì thế, các chị em đừng bỏ qua bước chăm sóc tóc mỗi ngày, để đầu tóc luôn thẳng thớm và đen nhánh theo thời gian nhé. Mọi biện pháp làm xoăn, nhuộm màu... chỉ càng khiến cho tóc ngày càng yếu đi, xơ xác và dễ gãy rụng.

Nên nhớ mỗi người đều có ưu điểm riêng, đừng quá tập trung vào những gì mình không có. Hãy phát huy ưu điểm của bạn trong mắt chồng, dù là ngoại hình hay tính cách. Đó mới chính là điều khiến chồng nể phục và đánh giá cao ở một người phụ nữ.

3 điều dại dột phụ nữ chớ nói ra sẽ khiến đàn ông dần rời xa, cố níu kéo cũng vô ích!

3 điều dại dột phụ nữ chớ nói ra sẽ khiến đàn ông dần rời xa, cố níu kéo cũng vô ích!

Phụ nữ thông minh luôn biết những gì nên giữ lại, những gì nên nói ra nên chồng cả đời say mê nửa bước không rời. Phụ nữ nông cạn không biết trọng lượng của lời nói nên đàn ông dần xa cách, yêu đến mấy cũng tìm đủ cách để chia tay.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự tâm sự eva tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 1 giờ 1 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 11 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 11 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 14 giờ 54 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 14 giờ 57 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 14 giờ 59 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 15 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận