Không cần 3 vòng đẫy đà hay thân hình chữ S dưới đây là 3 điểm 'càng thẳng' chồng càng mê

Dưới đây sẽ là 3 điểm càng thẳng chồng càng thương, chị em nên chú ý.

Chân thẳng

Ảnh minh họa: Internet

Dĩ nhiên không ai thích một đôi chân vòng kiềng hoặc có dáng đứng xiêu vẹo, đàn ông cũng vậy. Họ luôn thích nhìn ngắm những cô gái có đôi chân thon dài và thẳng tắp. Đây cũng là biểu hiện tâm lý rất bình thường ở phái mạnh.

Vì vậy, vợ hãy tập những bài tập thể dục khiến cho đôi chân trở nên thẳng thớm, đồng thời thực hiện hãy tập cách ngồi sao duyên dáng, khép nép để trở nên quyến rũ hơn.

Lưng thẳng

Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều cô gái vì tự ti mình quá cao mà ngồi hay đứng đều khom lưng. Cứ như vậy, cô ấy đã làm cho mình trở nên kém thu hút trong mắt nam giới. Các chị em đã có chồng đừng nên bắt chước, mà phải học cách làm cho lưng của mình luôn thẳng trong mọi hoàn cảnh. Hãy luôn giữ lưng thẳng, để cổ thằng và ngực ưỡn ra, tạo nên đường cong đúng chuẩn, khiến chồng mê vợ đến nỗi không thể rời mắt.

Tóc thẳng

Ảnh minh họa: Internet

Mái tóc thẳng và đen nhánh của phụ nữ Việt Nam chính là niềm tự hào và là một nét đẹp rất riêng. Chính mái tóc thẳng của bạn sẽ khiến chồng yêu thương, luôn muốn vuốt tóc vợ mỗi ngày.

Vì thế, các chị em đừng bỏ qua bước chăm sóc tóc mỗi ngày, để đầu tóc luôn thẳng thớm và đen nhánh theo thời gian nhé. Mọi biện pháp làm xoăn, nhuộm màu... chỉ càng khiến cho tóc ngày càng yếu đi, xơ xác và dễ gãy rụng.

Nên nhớ mỗi người đều có ưu điểm riêng, đừng quá tập trung vào những gì mình không có. Hãy phát huy ưu điểm của bạn trong mắt chồng, dù là ngoại hình hay tính cách. Đó mới chính là điều khiến chồng nể phục và đánh giá cao ở một người phụ nữ.

3 điều dại dột phụ nữ chớ nói ra sẽ khiến đàn ông dần rời xa, cố níu kéo cũng vô ích! Phụ nữ thông minh luôn biết những gì nên giữ lại, những gì nên nói ra nên chồng cả đời say mê nửa bước không rời. Phụ nữ nông cạn không biết trọng lượng của lời nói nên đàn ông dần xa cách, yêu đến mấy cũng tìm đủ cách để chia tay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-can-3-vong-day-da-hay-than-hinh-chu-s-duoi-day-la-3-diem-cang-thang-chong-cang-me-635339.html