Nếu chồng đã có người khác, phụ nữ đừng yếu mềm làm gì. Đừng trách bản thân chưa đủ, đừng oán than số mình bất hạnh. Sự xuất hiện của một kẻ phản bội không bao giờ là minh chứng cho việc bạn không đủ tốt. Điều đó chỉ nói lên rằng đã tới lúc bạn phải đứng dậy để đi tìm một hạnh phúc mới sau một hạnh phúc cũ đã hết hạn.

Khi phát hiện có một kẻ phản bội cạnh bên, phụ nữ cứ hãy để anh ta đi, rồi tự mình kéo hết hành lý ra khỏi một cuộc hôn nhân đã đổ nát. Đừng chọn ở lại với hy vọng đổi thay được một người đàn ông. Khi bạn có tình yêu của họ, họ vốn đã không thể thay đổi vì bạn, thế thì khi họ hết yêu bạn, cũng đừng mong điều tương tự.

Một chiếc áo đã có người khác mặc thì đã không còn là của riêng mình. Người ta có thể hạnh phúc vì một chiếc áo đẹp và phù hợp, nhưng cũng không có nghĩa là nếu áo mất đi, hạnh phúc sẽ không còn nữa. Đàn ông cũng như chiếc áo đó, mất người này rồi sẽ có người khác. Dù là hạnh phúc của mình hay con cũng không phụ thuộc vào một người chồng vô trách nhiệm. Đừng để mình lâm vào con đường ở thì khổ mà đi thì không đành.

Phụ nữ mình khi ấy không cần phải thay đổi điều gì cả. Điều duy nhất phụ nữ phải đổi thay là người đàn ông bên cạnh. Thế thì trước nhất cứ phải “đá phăng” được kẻ tồi tệ kia đi, và đợi một người sau cùng đến đứng bên bạn. Cho đến lúc người ấy đến, hãy là một phiên bản tốt nhất của chính mình. Khi bạn có thể giá trị hơn gấp trăm lần, sẽ có người xứng đáng với giá trị ấy tìm đến bên bạn.

Đàn bà phải hiểu tha thứ không bao giờ tạo nên kì tích trong một cuộc hôn nhân đã hết hy vọng. Bao dung chỉ là liều thuốc tạm thời, để xoa dịu bớt nỗi đau, để nuôi chút ít niềm vui góp nhặt. Đối phương không nhận thứ tha hay bản thân không đủ sức bỏ qua thì buông bỏ phải nên là điều phụ nữ phải làm được.

Đàn bà phải hiểu tha thứ không bao giờ tạo nên kì tích trong một cuộc hôn nhân đã hết hy vọng - Ảnh minh họa: Internet

Điều tồi tệ nhất với một người đàn bà bị phản bội chính là sau tất cả mình lại là người bị bỏ lại. Tha thứ cũng được, còn thương cũng được, nhưng đừng bao giờ để mình trở thành kẻ bị bỏ lại. Phụ nữ mình không đáng bị như thế, đừng tự làm khổ bản thân.

Hãy sống cuộc đời mình muốn, mệt thì nghỉ, khỏe lại đi

Phụ nữ mình dù giàu có bao dung đến mấy cũng đâu phải thiên thần không biết đau biết buồn. Đừng xem thứ tha là một khả năng thiên bẩm ở phụ nữ khi mình cũng có những xúc cảm riêng biệt. Đừng ép mình phải bao dung trong khi thật lòng mình không muốn.

Phụ nữ hãy sống một cuộc đời mình làm chủ. Đừng vì ai mà tự chuốc khổ sở. Bạn có thể đợi một người đổi thay, bao lâu cũng đều có thể. Nhưng nếu may bạn có đợi được rồi, có chắc hạnh phúc đó sẽ dài lâu, hay hạnh phúc đó có mua được thanh xuân đã mất? Đàn ông biết phản bội, muôn đời khó đổi thay. Còn thanh xuân của bạn lại cạn nhanh đến đáng sợ. Điều đáng sợ nhất với đàn bà không phải là bỏ chồng mà đến lúc nhận ra vì kẻ không đáng mà bỏ lỡ xuân thì uổng phí.

Nhưng nếu may bạn có đợi được rồi, có chắc hạnh phúc đó sẽ dài lâu, hay hạnh phúc đó có mua được thanh xuân đã mất - Ảnh minh họa: Internet

Nếu một ngày bạn phát hiện chồng có người khác, thay vì khóc đến đau lòng, hãy tiễn anh ấy bằng một nụ cười thật tươi. Sau đó, hãy chuẩn bị hành lý, ngẩng cao đầu kiêu hãnh bước sang một cuộc đời mới tốt đẹp hơn. Vì ngay từ giây phút chồng phản bội, anh ta đã không còn đứng ngang hàng với bạn. Bạn đã xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn anh ta gấp ngàn lần. Chỉ là, hãy nhận ra điều này sớm nhất có thể.

Và trong chiếc vali rời đi ấy, hãy gói gọn hết những thứ thuộc về mình, không sót không thừa. Đến được thì đi được, tự trọng có, kiêu hãnh có, con cái có, tiền bạc cũng phải có. Đó sẽ là hành trang đủ đầy để đàn bà đi tiếp những chặng đường đẹp đẽ phía trước.