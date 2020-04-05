Gửi đàn bà có chồng ngoại tình: Cố gắng bao nhiêu cũng không giữ nổi trái tim kẻ phản bội

Phụ nữ yêu 05/04/2020 11:21

Khi chồng ngoại tình, phụ nữ đừng bao giờ suy nghĩ rằng do bản thân mình chưa tốt, không biết chiều chuộng nên đàn ông mới quay lưng. Đàn ông có muôn vàn lí do để ngụy biện cho mình nhưng sẽ chỉ có một lí do chính xác, đó là vì tham lam.

Đàn bà có chồng ngoại tình đau đớn và tổn thương lắm. Trong cuộc đời làm vợ, còn nỗi khổ tâm nào lớn hơn khi biết người đầu ấp tay gối của mình lên giường cùng người đàn bà khác. Bao nhiêu tin yêu, hy vọng, bao nhiêu tâm sức để vun vén cho gia đình lại vỡ tan như bong bóng xà phòng. Đàn ông phản bội vợ con là sai. Thế nhưng, có rất nhiều phụ nữ khi chồng ngoại tình lại quay ra dằn vặt và trách móc chính bản thân: “Mình chưa tốt, cố gắng chưa đủ nên chồng mới rời đi”.

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Khi chồng ngoại tình, nhiều người phụ nữ dằn vặt và trách móc bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Chị gái khóc lóc nói với tôi rằng phát hiện chồng đi với một cô gái khác. Một bữa, chính mắt chị thấy chồng chở một cô gái khác đi ngang mặt mình. Họ ôm eo nhau tình từ, chồng chị còn đặt tay lên đùi cô ta. Họ mải mê cười nói mà chẳng hề thấy chị. Chị tôi chỉ biết câm lặng, đau đớn nhìn theo bóng chồng.

Chị tôi là người đàn bà hiền lành và nhẫn nhịn. Trong cuộc sống hôn nhân, chồng chị luôn lấn lướt, nhiều khi áp đặt nhưng chị vẫn im lặng cho yên cửa, yên nhà. Phát hiện chồng ngoại tình, có lẽ nhiều người phụ nữ đã hùng hổ chạy lại làm cho rõ mọi chuyện. Còn chị thì chỉ biết im lặng đau khổ nhìn chồng. Những ngày sau đó, chị cũng chẳng dám mở miệng nói với chồng rằng đã biết tất cả. Chị nói với tôi rằng, nếu không nói ra thì còn có cơ hội kéo chồng về, làm um sùm mọi chuyện thì chị sợ gia đình đổ vỡ.

Bao nhiêu đêm nằm khóc, dằn vặt, chị tìm lí do để bao biện cho hành động đó của chồng. Chị nghĩ có thể chồng chỉ vui chơi qua đường mà thôi. Tệ hơn nữa, chị nghĩ chồng phản bội là do mình chưa tốt. Có thể do dạo này chị bỏ bê chồng, chẳng quan tâm anh ấy như trước kia. Có thể là do bản thân chị tăng cân, thân hình sồ sề khi sinh 2 đứa con mà chồng chán nản… Thay vì trách chồng, chị lại đi trách móc và dằn vặt chính mình.

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Làm sao có thể giữ nổi trái tim của một người đã muốn ra đi? - Ảnh minh họa: Internet

Chị nấu những bữa cơm ngon, dọn dẹp nhà cửa tinh tươm chờ chồng về. Biết anh ta đi với nhân tình, chị nuốt ngược nước mắt để cười nói với chồng. Chị đi làm đẹp, chăm sóc cơ thể, mua một vài bộ quần áo ngủ mặc trong phòng. Ở trong tâm thế biết chồng ngoại tình mà phải cắn răng để níu kéo anh ta quay về khổ sở vô cùng. Vậy mà, bất luận cơm có ngon, nhà có sạch, vợ có dịu dàng cỡ nào thì chồng chị cũng ơ hờ, lạnh nhạt. Thậm chí nghĩ chị không biết nên anh ta đi với nhân tình nhiều hơn. Nhiều lần anh viện cớ công ty nhiều việc quá nên không về nhà. Tôi khuyên chị mình rằng chị đừng cố giữ chồng nữa. Anh ta đã thực sự thay lòng rồi.

Đàn bà làm sao có thể giữ nổi trái tim của một người đàn ông đã cạn kiệt chân tình. Thâm tâm đã muốn thay đổi, lòng dạ luôn mơ tưởng đến người đàn bà khác thì chuyện ngoại tình sẽ là sớm hay muộn. Chuyện ngoại tình bắt nguồn từ sự tham lam, thèm cái mới, muốn “đổi gió” chuyện giường chiếu. Và trong lòng đã muốn đi thì cho dù vợ có giỏi giang, xinh đẹp ra sao thì đã ông cũng sẽ thay đổi. Đó là lí do vì sao rất nhiều người đàn ông có vợ là diễn viên, ca sĩ, người mẫu nhưng lại chạy theo một người đàn bà khác.

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Hãy để cho anh ta rời khỏi cuộc đời mình vĩnh viễn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn ngoan đừng bao giờ tự dằn vặt và trách móc bản thân về sự phản bội của chồng. Đừng bao giờ suy nghĩ rằng căn nguyên của sự ngoại tình là do bản thân mình chưa tốt, không biết chiều chuộng chồng. Đàn ông có muôn vàn lí do để ngụy biện cho mình nhưng sẽ chỉ có một lí do chính xác, đó là vì tham lam. Đàn ông đã muốn đi thì chẳng ai có thể giữ nổi. Điều người vợ cần làm là lau nước mắt và hãy để anh ta đi ra khỏi cuộc đời của mình – vĩnh viễn!

Đàn bà ngoại tình, lỗi một phần là ở đàn ông

Đàn bà ngoại tình, lỗi một phần là ở đàn ông

Đàn bà ngoại tình là sai nhưng có những người đàn ông đã sai với vợ con của mình trước. Chị phản bội, bỏ lại tất cả nhưng chị không hề hối hận.

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