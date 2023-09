Chị tôi là người đàn bà hiền lành và nhẫn nhịn. Trong cuộc sống hôn nhân, chồng chị luôn lấn lướt, nhiều khi áp đặt nhưng chị vẫn im lặng cho yên cửa, yên nhà. Phát hiện chồng ngoại tình, có lẽ nhiều người phụ nữ đã hùng hổ chạy lại làm cho rõ mọi chuyện. Còn chị thì chỉ biết im lặng đau khổ nhìn chồng. Những ngày sau đó, chị cũng chẳng dám mở miệng nói với chồng rằng đã biết tất cả. Chị nói với tôi rằng, nếu không nói ra thì còn có cơ hội kéo chồng về, làm um sùm mọi chuyện thì chị sợ gia đình đổ vỡ.

Bao nhiêu đêm nằm khóc, dằn vặt, chị tìm lí do để bao biện cho hành động đó của chồng. Chị nghĩ có thể chồng chỉ vui chơi qua đường mà thôi. Tệ hơn nữa, chị nghĩ chồng phản bội là do mình chưa tốt. Có thể do dạo này chị bỏ bê chồng, chẳng quan tâm anh ấy như trước kia. Có thể là do bản thân chị tăng cân, thân hình sồ sề khi sinh 2 đứa con mà chồng chán nản… Thay vì trách chồng, chị lại đi trách móc và dằn vặt chính mình.