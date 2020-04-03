Sai lầm lớn nhất khi kết hôn là nghĩ rằng tiền không quan trọng

Phụ nữ yêu 03/04/2020 14:51

Rất nhiều người đàn bà lấy chồng từng mạnh miệng nói rằng chỉ cần “một túp lều tranh hai quả tim vàng” đã là hạnh phúc. Nhưng khi bị cơm áo gạo tiền đè nặng, họ mới hiểu được sức mạnh của đồng tiền.

Khi yêu nhau thật lòng, người ta rất ít khi đề cập đến chuyện tiền bạc. Bởi nhắc đến vật chất sẽ khiến tình yêu trở nên thực dụng và méo mó. Điều quan trọng nhất là hai trái tim cùng chung nhịp đập. Thế nhưng, hôn nhân muốn hạnh phúc nhất định phải dựa trên một nền tảng tài chính ổn định. Sai lầm lớn nhất khi kết hôn của đa số người chính là nghĩ rằng chỉ cần yêu nhau về sống chung dưới một mái nhà sẽ nghiễm nhiên có hạnh phúc.

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Khi yêu nhau, người ta luôn tránh nhắc đến chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Khi yêu nhau, nghèo một chút cũng chẳng sao. Không cần những món quà đắt tiền, không cần ăn uống sang trọng. Chỉ cần ngồi ghế đá công viên, uống một ly nước mía, nắm tay mà thủ thỉ tâm sự là đã thấy hạnh phúc ngập tràn. Nhưng hôn nhân không như vậy. Khi về sống chung dưới một mái nhà là lúc bao nhiêu bổn phận và trách nhiệm phải được đặt ra nghiêm túc. Tình yêu sẽ dần thay thế cho những nỗi lo âu đời thường. Là cơm ăn, áo mặc, là sữa cho con uống, những hóa đơn cần thanh toán, tiền học phí cho con…

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Túng thiếu tiền bạc là một trong những nguyên nhân vợ chồng ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống vợ chồng, những giai đoạn vợ chồng dễ chia ly nhất là ngoại tình, lúc vợ mang thai. Và một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến vợ chồng ly hôn chính là khủng hoảng về tiền bạc. Khi tiền bạc thiếu thốn, những hóa đơn xếp chồng chưa thanh toán, con cái nheo nhóc thiếu sữa… là lúc người vợ thất vọng vô cùng về chồng. Những trận cãi vã thường xuyên xảy ra, chuyện “cơm không lành, canh không ngọt” luôn thường trực. Sống trong cảnh túng thiếu, bất kì người đàn bà nào cũng có tâm lý thất vọng và so sánh chồng với những người đàn ông giỏi giang. Và trong đầu họ sẽ luôn vang lên những câu hỏi: “Tại sao mình lại cưới người đàn ông vô dụng ấy làm chồng?”.

Hôn nhân muốn hạnh phúc, bắt buộc mỗi người phải tìm hiểu và có kiến thức về nó. Đừng nghĩ hôn nhân chỉ có màu hồng, chỉ có những khoảnh khắc ngập tràn hạnh phúc. Trước khi kết hôn, chúng ta phải hiểu rằng hôn nhân khắc nghiệt vô cùng và có những giai đoạn chúng ta thất vọng về người bạn đời mình đã chọn. Người ta nói rằng hôn nhân giống như một cuộc chiến tranh vậy, để hạnh phúc phải dẫm trên gai góc và cái tôi của chính mình. Tình yêu quan trọng nhưng nhất thiết phải dựa trên một nền tảng kinh tế ổn định. Nhờ có vậy mới có thể đảm bảo những điều kiện tốt nhất để sinh sống, để nuôi dạy con cái sau này…

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Khi quyết định kết hôn, hãy cân nhắc yếu tố kinh tế - Ảnh minh họa: Internet

Rất nhiều cô gái ngây thơ kết hôn rất sớm vì tình yêu, từng mạnh miệng nói rằng chỉ cần “một túp lều tranh hai quả tim vàng” đã là hạnh phúc. Nhưng khi bị cơm áo gạo tiền đè nặng, họ mới hiểu được sức mạnh của đồng tiền. Nói như thế không có nghĩa phụ nữ sống thực dụng và chạy theo một người đàn ông giàu có. Hãy chăm chỉ kiếm tiền, có một công việc cho mình. Khi đàn bà lấy chồng, hãy đến với một người đàn ông chăm chỉ, biết lo toan, gánh vác. Khi cả hai cùng có trách nhiệm, biết làm chủ cuộc sống của mình thì ít nhất đã có những viên gạch rất chắc chắn cho cuộc hôn nhân của mình rồi.

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